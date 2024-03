Y es que en el 2023 se adjudicaron 22 OxI por un monto de inversión de S/506 millones. Cabe recordar que esta modalidad de contratación permite que una empresa privada ejecute proyectos de infraestructura y servicios públicos financiándolos con cargo al pago de hasta el 80% de su Impuesto a la Renta de Tercera Categoría.

Los resultados del año pasado superaron a los del 2022, cuando se logró dar la buena pro a OxI por S/463 millones. Pero, todavía no se alcanzan los niveles vistos antes de la pandemia. A pesar de esto, Proinversión asegura que en el 2024 se batirá el récord de adjudicaciones, ya que tiene una cartera de 53 obras con una inversión referencial de S/1.148 millones.

“Este año ya se adjudicaron siete OxI por S/134 millones. Los proyectos en cartera tienen las cualidades necesarias para ser adjudicados en los siguientes meses. Tienen empresas interesadas e informes previos aprobados por la Contraloría”, explica Denisse Miralles, Directora de la Dirección de Inversiones Descentralizadas de Proinversión.

A pesar de esto, a las OxI todavía les ha costado adjudicar proyectos grandes. Es el caso del puente Santa Rosa, que no encontró postores interesados. Su monto de inversión referencial era de S/346 millones y ahora será construido a través de un G2G. “El puente Santa Rosa fue una iniciativa pública. Había muchos temas que abordar y mejorar en sus estudios, que [no tenían] los componentes actualizados. El mecanismo también permite iniciativas privadas, por lo que en cartera tenemos proyectos grandes con postores interesados”, remarca.

Experiencia

Algunas empresas que realizan OxI en el Perú coinciden en que la rotación constante de funcionarios en entidades públicas, que retrasa el reconocimiento a los acuerdos llegados, así como los errores en los estudios previos con los que se adjudican los proyectos, son puntos a mejorar.

“Enfrentamos desafíos significativos, principalmente, por la rotación del personal técnico en las entidades públicas y los cambios de autoridades. Muchos proyectos culminan con una autoridad distinta a la que lo inició, lo que suele tener un impacto directo en los tiempos de reconocimiento de la inversión. A pesar de que subsisten algunos de estos retos, hemos logrado avances notables en la normativa”, resalta Marco Aiquipa, gerente de Proyectos Institucionales del BCP. En los últimos 14 años, el banco ejecutó 90 OxI por una inversión de más de S/1.000 millones.

En tanto, Zelma Acosta-Rubio, vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Legales de Interbank, considera que con el pasar de los años hubo aprendizajes, pero sugiere evaluar los proyectos de manera integral.

“[Debemos buscar] proyectos eficientes, viables técnicamente y que sean sostenibles en el tiempo; revisar previamente los presupuestos para minimizar riesgos adicionales y vicios ocultos; y sensibilizar a las entidades públicas sobre el proceso de las OxI para un desarrollo eficiente de las mismas, independientemente de las autoridades a cargo”, señala.

Desde el 2014 Interbank ejecutó siete OxI por S/181 millones. Adicionalmente viene construyendo un colegio en Arequipa y remodelando la avenida Collasuyo en Cusco.

Al respecto, Miralles responde que el mecanismo está “en constante evolución” y que la normativa ha mejorado con el pasar de los años gracias a que se integraron los comentarios de “las empresas que están en la cancha”.

Camino por mejorar

Especialistas consultados coincidieron en que las OxI son un mecanismo muy atractivo para las empresas y que es cierto que su normativa ha mejorado con el pasar de los años. Sin embargo, advierten que se debe ser enfático en reducir la burocracia para no dilatar los plazos de ejecución de los proyectos porque podrían disipar el interés.

“Para una empresa siempre será más fácil pagar los impuestos y no entrar en problemas con el Gobierno Nacional o el Regional. Lo positivo es que la ley ha ido mejorando y alineando para hacerle la vida más fácil al privado. Se aumentó la tasa de impuesto a la renta a considerar o se permitió que en los gastos generales se incluya el expediente técnico”, dice Manuel Rivera, socio de Impuestos de EY.

Para David Tuesta, exministro de Economía y Finanzas y presidente del Consejo Privado de Competitividad, hay riesgo de que empresas fuera del rubro de la construcción sigan apostando por el mecanismo si ingresan y se topan con que no pueden cumplir los plazos de inversión por factores externos.

“Se interactúa con funcionarios que muchas veces no están calificados. También enfrentan circunstancias como expropiaciones, cambios de zonificación, cosas que alargan el proyecto y que como empresa estás en el medio. Hay que entender que se adjudican las OxI a empresas que no son constructoras, que buscan darle mayor competitividad al país, y que pueden ver que los proyectos no avanzan por temas fuera de su responsabilidad”,

advierte David Tuesta, exministro de Economía y Finanzas y presidente del Consejo Privado de Competitividad.