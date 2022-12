Tras la vacancia al expresidente Pedro Castillo, quien anunció un golpe de Estado durante la mañana, Julio Pérez Alván, presidente de la Asociación de Exportaciones (Adex), resaltó la importancia de que el Congreso, el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas estén apegados a la Constitución. En diálogo con El Comercio también indicó que los gremios empresariales deben de tener mayor participación política para tratar de concientizar a la ciudadanía antes de las elecciones.

—¿Cuáles son sus impresiones luego del intento de golpe de Estado y la vacancia del expresidente Pedro Castillo?

Adex pidiendo la renuncia del presidente por todos los canales desde hace muchos meses. Este era un Gobierno incapaz, ineficiente, que destrozó la meritocracia del Estado, puso personas que hicieron mucho más mal que bien y definitivamente el país se estaba yendo al abismo. Ahora esto es el epílogo de esta parte de la historia del Perú que no puede volver a repetirse.

Lo positivo es que todos los poderes del Estado se han pronunciado y están apegados a la Constitución.





—Adex emitió comunicados constantemente sobre los presuntos delitos de corrupción y organización criminal cometidos por el expresidente. Ahora que culminó su mandato ante una nueva denuncia, ¿qué opinión tiene de Pedro Castillo?

El presidente se ha visto cercado con las declaraciones de Salatiel Marrufo, del exjefe de la DINI, José Fernández Latorre, y de Beder Camacho. Todos han saltado del barco. Ellos trabajaron directamente con él y no es que les han contado. Castillo ahora viéndose cercados ante la inminente vacancia ha decidido cometer esta insensatez, por no decir otra cosa. Es evidente que la gente no lo va a respaldar. Esta situación nos deja ante el panorama internacional como una república bananera. Desde el golpe de Fujimori hasta la fecha habíamos seguido el orden constitucional, esto es un retroceso total. La conciencia ciudadana al momento del voto es importantísima.





—Ante esa falta de conciencia ciudadana a la que alega, ¿qué va a hacer su gremio para cambiar las cosas?

Nosotros los gremios tenemos que hacer un trabajo concientizado con la población. La población tiene que informarse más por quién va a votar para no cometer los mismos errores. En la información tenemos que trabajar.

—Diversos ministros renunciaron luego del anuncio del golpe de Estado. ¿Considera que es por evitar posteriores responsabilidades penales?

Ellos subieron tuits y comunicados indicando que apoyan la Constitución, que la respetan, pero eso es mentira. Todos los ministros tienen que ir presos porque ellos avalaron la primera denegación del voto de confianza. Han avanaldo un gobierno corrupto y ahora están saltando del barco. Ellos han debido renunciar mucho antes. Estoy indignado, pero es una lección muy grande, los gremios debemos de meternos más en política. La política y la economía no pueden ir por cuerdas separadas. Las decisiones políticas definen la pobreza o riqueza del país.





—¿Qué efectos puede tener lo sucedido hoy en la economía?

Lo que pasa es que hay una incertidumbre total. Si nosotros estamos en incertidumbre imagínate los empresarios del exterior. Al menos por un momento afectó la continuidad de los negocios, pero los mismos gremios hacemos un llamado a la calma de la población. Gremios, ONG, todos estamos condenando el golpe. Con eso vamos a dar confianza a la población y a nuestros clientes internacionales.

Aprovecho el momento para mencionar que el expresidente Castillo llamó a la OEA para que dé sus impresiones sobre la democracia. Ellos fueron tontos útiles de su Gobierno.

Comunicado

Antes de esta entrevista Adex emitió un comunicado condenando el intento de golpe de Estado por parte del expresidente Pedro Castillo. El gremio indicó que el actuar del entonces mandatario constituía una “vulneración a la democracia y al Estado de derecho”.