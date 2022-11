Entre consolas de octava generación (PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch) y novena generación (PlayStation 5 y de la Xbox Series X|S), las ventas en ‘retailers’ entre enero y setiembre de este año ascienden a 15.343 dispositivos. Según Diego King, senior specialist CSM de GFK Perú, esto representa una caída de 30% frente a lo alcanzado a estas alturas del 2021. Agrega que la campaña navideña solía ser la más importante del año para el sector, pero que la pandemia hizo que la demanda se desagregue hacia otros meses.

“La caída del 30% es en unidades vendidas. Antes de la pandemia las ventas del último trimestre representaban el 50% de todo lo vendido en el año, pero desde el 2020 ya no se concentra tanto, sino que migra a mediados del año, principalmente entre junio, julio y agosto”, explica.

A esta situación se le suman los rezagos de la escasez de microchips, que afectó el stock internacional de consolas el año pasado.

“El año 2022 no fue ajeno a la escasez de microchips y al encarecimiento de tarjetas gráficas que afectan directamente la fabricación de consolas a nivel mundial. Se estima que dicha situación podría continuar hasta el año 2024″, afirma Alfredo Vásquez, gerente de electro en falabella.com.

King advierte que otro factor es el aumento de la demanda de laptops ‘gamers’. Resalta que entre enero y setiembre del 2020 se vendieron 31 mil de estos dispositivos. En 2021 fueron 55 mil y en 2022, 57 mil.

“Según el estudio MCI Consumer Life 2002, solo el 14% de peruanos planea comprar una consola en los próximos 12 meses. En cambio, el 40% de las personas buscan comprar una laptop”, sentencia.

Mayor ticket promedio

Por otro lado, el valor de las ventas de consolas entre enero y setiembre de este año alcanza los S/39 millones, un 19% inferior a lo registrado en 2021 (S/48 millones). Sin embargo, el resultado supera lo conseguido en 2018, 2019 y 2020. Esto se debe a que hoy las consolas son más caras.

Según GFK, en 2020 el ticket promedio era de S/1.600. En 2021, con el inicio de la llegada de las consolas de novena generación al mercado peruano, este creció a S/2.000. En lo que va del 2022 supera los S/2.500. “Las nuevas generaciones de consolas, así como la inflación global, influyen en el precio”, señala King.

‘Market share’

Según Vásquez, las consolas de Sony (PlayStation 4 y PlayStation 5) tienen un 76% del ‘market share’ de consolas en Perú y lideran el mercado ampliamente. Nintendo se ubica en segundo lugar con 19%. Por su parte, Microsoft, con la línea de Xbox, está en tercer lugar con un 3%.

“La PlayStation 5 Standard continúa liderando ventas con una participación de 56% para el año 2022 vs 36% del año 2021, seguido de la PlayStation 4 1TB SLIM con 11% vs 21% el año pasado. En el puesto 3 está la Nintendo Switch Oled con 11%. Respecto a la marca Xbox no es representativa en el mercado por lo cual, no participa del ranking del top 5″, explica.