El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) publicó este jueves los “Lineamientos sectoriales para la prevención del coronavirus en la prestación del servicio de transporte aéreo de pasajeros a nivel internacional”, que se reanudan este 5 de octubre.

Una de las medidas en este protocolo señala que los pasajeros, en su salida y/o ingreso al país, deberán presentar una prueba molecular con resultado negativo y su vigencia debe ser máximo de 72 horas (tres días). Anteriormente, el presidente Martín Vizcarra había indicado que el lapso iba a ser de 48 horas.

Asimismo, se establece que los pasajeros deben usar un protector facial durante el trayecto del viaje, el cual se suma al de la mascarilla.

Además, se ordena que en caso un pasajero con destino al Perú presente síntomas de COVID-19 durante el trayecto deberá cumplir con un aislamiento social obligatorio de 14 días en su domicilio u hospedaje de elección.

No podrá realizarse el viaje en caso una persona presente síntomas al momento del embarque o incumpla alguna de las normas establecidas en los lineamientos.

PERCEPCIÓN DEL SECTOR

Carlos Gutiérrez, gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (Aetai), consideró que no es recomendable solicitar esta prueba a la salida del Perú.

“Para entrar a un país, este puede requerir cualquier prueba, pero a la salida no. Esto, porque cada país destino tiene requerimientos distintos. Hay coincidencia con Panamá y Colombia, por ejemplo, pero países como México no piden”, apuntó.

En esta línea, Stephen Rapp, CEO de Viva Air Perú, indicó que esto implicará un gasto doble para los usuarios de este rubro, por lo que se tendrá un impacto en la demanda.

“Entendemos la situación sanitaria y que tenemos que avanzar con los cuidados que se requieran, pero el monto para realizarse dos pruebas es significativo. Hace más costoso el itinerario para viajar”, apuntó Rapp, agregando que -considerando que en algún momento se planteó las cuarentenas de dos semanas- es una medida muy buena, incluso.

A su turno, José Raúl Vargas, CEO de SKY Perú, apuntó que esto incidirá, principalmente, en los viajes cortos que suelen ser realizados por pasajeros corporativos.

“Para los que salgan del Perú para regresar a su país o quienes quieran quedarse una temporada en el destino, no hay ningún problema porque tendrán tiempo para planificarlo. Sin embargo, para un pasajero como el corporativo esto representa una complicación. Quienes hacen viajes de cuatro o cinco días tendrán que sacarse una prueba de descarte en el país de destino, complicando su itinerario que usualmente es muy ajustado”, remarcó Vargas.

“Ahora, la preocupación también estará en la disponibilidad de las pruebas moleculares. Se genera una demanda que no existía. En general, este requerimiento a la entrada de un país es bueno, pero a la salida no. Incluso, no está contemplado como recomendación a nivel internacional”, acotó Gutiérrez.

De otro lado, Vargas agregó que otra de las observaciones recae en el uso de protectores faciales, pues este generaría inconvenientes en pasajeros que realicen escalas ya que solo aplica en el Perú.

“Estamos analizando las implicancias que tienen algunos [lineamientos] en la operación y que solo se aplican en Perú, como por ejemplo el uso del protector facial, el cual podría ser un inconveniente para pasajeros que hagan escala, en caso estos elementos no sean fáciles de encontrar en el aeropuerto”, apuntó Vargas.

A modo general, Rapp indicó que la observación principal apunta a la inexistencia de una política homologada entre los países de la región. Desde el lado de la comunicación, concretarlo sería más sencillo para los viajeros, subrayó.

Por último, Gutiérrez mencionó que en estos días vienen revisando los lineamientos a nivel operativo para enviar su propuesta de aclaración al MTC “a la brevedad posible”.

“Hay puntos que no se entiende la justificación. Una de las métricas son las horas. Pero, ¿por qué sí los destinos de cuatro horas y no los de cinco? Se dejan de lado mercados importantes. Aun así entendemos que esto es una suerte de globo de ensayo que con el paso de las semanas se solucionará”, subrayó.

