Planifique. Elabore su presupuesto personal y/o familiar, considerando ingresos y gastos. Identifique aquellos gastos que no son esenciales y que puedan ser recortados durante este mes.

No se endeude. Evite incurrir en más deudas, recuerde que ya planificó sus gastos y no debe incrementarlos pagando altos intereses. Pero si necesita pedir un crédito, procure no hacerlo en una moneda distinta a la que percibe sus ingresos.