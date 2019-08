¿Quién forma parte de la PEA en el mercado laboral peruano?

Muchas veces hemos leído acerca del estado del mercado laboral peruano que publica el INEI, exponiendo estadística sobre la cantidad de desempleados que hay en el país, cuántos intentan conseguir empleo o quienes componen la población económicamente activa (PEA).

Según el último trimestre móvil (abril-mayo-junio) de la entidad al 2019, en Lima Metropolitana habían 7,7 millones de personas en edad de desempeñar una actividad económica. Ellos constituyen la población potencial que demanda un empleo pero no todos están en busca de uno.

Conceptualmente, la población en edad de trabajar (PET) son aquellas personas aptas para ejercer funciones productivas. En América Latina y el Caribe, la PET ha sido determinada a partir de las características del mercado laboral de cada país.

Si bien no existe un consenso internacional para definir a esta población activa, en el Perú se define como el grupo de habitantes mayor a los 14 años, de acuerdo con lo estipulado en el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre edad mínima requerida para ingresar a este grupo.

En el Perú, se usa la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) para generar las estadísticas de empleo presentadas en los informes trimestrales o anuales.

La PEA ocupada en el país se conforma por 4,8 millones de personas (93,7% de la PEA).

La PET se subdivide a su vez en dos partes: la Población Económicamente Activa (PEA), conocida también como la fuerza de trabajo y la Población Económicamente Inactiva (PEI) o la no PEA.

¿CÓMO SABER SI ESTOY DENTRO DE LA PEA?

La PEA la conforman todas aquellas personas en edad de trabajar. Por esto se dice que componen la oferta de mano de obra en el mercado de trabajo. Este grupo de personas cuenta con la edad mínima establecida (14 años en el caso del Perú) para ofrecer sus habilidades en la producción de bienes y/o servicios durante un período de referencia determinado.

Así, el grupo de personas que constituyen la PEA se divide en dos grupos: aquellos que se encuentren trabajando (ocupados)—

durante el período de referencia de la encuesta hecha por el INEI— y aquellos que están buscando activamente un trabajo

(desocupados abiertos o desempleados). Es decir, si actualmente estás trabajando o te encuentras buscando activamente empleo, eres parte de la PEA.

La PEA se conforma por aquellos que están adecuadamente trabajando y por los que buscan trabajo activamente.

Al último trimestre móvil y con los resultados más actualizados que ha publicado la entidad sobre la evolución del empleo, la PEA en Lima Metropolitana representa el 67% (5,2 millones de personas) de la población en edad de trabajar en la capital. De este total, la PEA ocupada se conforma por 4,8 millones de personas (93,7% de la PEA) y la PEA desocupada alcanza 329.700 personas (6,3% de la PEA).

Además, se debe cumplir que aquellos que ejercieron una actividad en la producción de bienes y servicios hayan tenido por lo menos una hora remunerada a la semana, y en el caso de los trabajadores de empresas familiares (sin remuneración) hayan acumulado como mínimo 15 horas a la semana.

En el caso de la población dentro de la no PEA o PEI, se considera solo a aquel grupo de personas en edad de trabajar que no participan en el mercado laboral; es decir, que no realizan ni buscan algún tipo de empleo.

Al igual que la PEA, dentro de la PEI se puede observar dos grupos: las personas inactivas (que no buscan empleo) pero que tienen deseos de trabajar (desempleo oculto) y las inactivas sin deseos de trabajar (desempleados plenos).

Esquema de la población por condición de actividad (Fuente: INEI)

Del total de la población en edad de trabajar, según el reporte trimestral para Lima Metropolitana publicado por INEI, el 33%—cerca de 2,5 millones de personas— es población inactiva, es decir PEI o no PEA.