En la actualidad, los robos y fraudes de tarjetas de crédito pueden ocurrir tanto de manera virtual como física. Para ello, es importante conocer de qué manera se debe proceder ante esta situación, así como identificar las medidas preventivas que se debe considerar para no poner en riesgo nuestro dinero.

En caso del robo de la tarjeta de crédito, Walter Eyzaguirre, profesor de finanzas personal de la universidad ESAN, recomienda en primer lugar ponerse en contacto con la entidad bancaria a la que pertenece la tarjeta y solicitar la cancelación de la misma. Este trámite se puede realizar durante las 24 horas del día, de acuerdo con la normativa de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

“Este paso es indispensable para evitar que se sigan efectuando consumos fraudulentos con tus tarjetas de crédito o débito. Apenas te notifiquen o compruebes que tu tarjeta ha sido utilizada de forma indebida por un tercero no autorizado, llama a tu entidad financiera y solicita su bloqueo inmediato”, señala el Banco Ripley.

En caso que el cliente identifique un consumo que no ha realizado con su tarjeta, Eyzaguirre indica que en un plazo de 30 días el banco podrá investigar lo ocurrido para luego informar al usuario los resultados del estudio.

“Los titulares y usuarios no asumirán responsabilidad por las transacciones no autorizadas que se hayan realizado con posterioridad a la comunicación del robo o extravío. Sin embargo, las [transacciones no autorizadas] que se realicen con anterioridad a dicha comunicación, serán de responsabilidad de los titulares o usuarios”, señala la SBS.

BANCA MÓVIL

En caso de que a una persona le roben el celular u otros dispositivos móviles, el Banco de Crédito del Perú recomienda bloquear la tarjeta con la cual el usuario ingresa o se loguea en sus aplicaciones bancarias.

“También debes bloquear el chip y el celular llamando a tu compañía proveedora de servicio telefónico”, añade el BCP.

Además, indica que siempre se debe utilizar una clave para bloquear el celular que sea diferente a la clave de la tarjeta. Así como, evitar guardar claves en notas o aplicaciones del celular.

“No recomendamos usar la opción de “recordar clave” en el celular”, agrega la entidad.

PHISHING

El phishing es una modalidad de estafa vía Internet que busca adquirir credenciales de un usuario mediante el engaño. Este tipo de fraude incluye el robo de contraseñas, números de tarjetas de crédito, datos bancarios y de otros que son de carácter confidencial, según el Banco Ripley.

La entidad financiera recomienda, luego de proceder con el bloqueo de la tarjeta, continuar con la presentación de un reclamo al banco, donde el usuario deberá detallar las fechas, horas y lugares exactos donde se realizaron los consumos fraudulentos. Para ello es fundamental guardar los comprobantes. Con esa documentación, la institución financiera abrirá una investigación.

En tercer lugar, el Banco Ripley sugiere presentar una denuncia ante la Policía Nacional del Perú (PNP).

“La PNP tiene una unidad especializada cuyo nombre formal es División de Investigación Alta Tecnología (Divindat). Cualquier ciudadano puede (y debe) sentar su denuncia respectiva cuando es víctima de phishing o de fraude financiero en cualquier modalidad”, detalla la entidad financiera.

En caso de que el reclamo del cliente no proceda, el Banco Ripley señala que existen dos opciones. Una de estas es resignarse y pagar todo lo que consumido, o la otra es acudir a una instancia superior, como la Defensoría del Cliente Financiero.

“Ante esa entidad —cuya misión es prevenir y resolver los conflictos que puedan suscitarse entre clientes y entidades prestadoras de servicios financieros— deberás presentar tu denuncia y prepararte para un proceso de largo aliento que podría tomar hasta un año en resolverse. En caso el resultado sea nuevamente adverso, el Indecopi aparecerá en el horizonte como la instancia definitiva. Desde luego, la posibilidad de ganar o no en cualquiera de esos litigios dependerá de los elementos probatorios que la víctima exponga”, señala el banco.

PREVENCIÓN

Eyzaguirre recomienda prevenir para evitar robos o fraudes. En primer lugar, sugiere tener un seguro para tarjetas de crédito o débito que se activa ante estos incidentes. Estos seguros, detalla, suelen tener un costo entre S/3 y S/5 mensuales

“Si no tienes seguro, el banco no devolverá el dinero en caso determine que no es una falla del sistema, sino que ha sido un error humano, como, por ejemplo, que el usuario haya abierto un archivo de un correo electrónico, mediante el cual pudieron robarle la información de sus cuentas. Entonces, eso no es una responsabilidad del banco, sino del cliente”, indica Eyzaguirre.