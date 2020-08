Para cumplir cualquier meta que implique un desembolso económico, es necesario contar con el capital que nos permita alcanzarla. El ahorro se vuelve una pieza fundamental en esa ecuación, pero conseguirlo es un reto para muchas personas y familias. Hasta antes de la pandemia, la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) reveló que un 69% de los ciudadanos en el ámbito nacional apenas podía balancear sus ingresos y gastos, mientras que solo un 13% dijo que tenía la posibilidad de ahorrar. En tanto, un 10% declaró que debía endeudarse para cubrir sus gastos.

En el objetivo de lograr un equilibrio entre los ingresos y egresos –lo que le cuesta concretar a casi un 70% de los peruanos mes a mes–, tener un presupuesto es indispensable. Jorge Luis Ojeda, docente de la facultad de Negocios de la UPC, define el presupuesto como una herramienta que sirve para proyectar lo que sucederá en el futuro teniendo como base los ingresos y los gastos, algunos fijos y otros que varían.

Pero David Valdivia, administrador de profesión, reconoce que mantener un presupuesto no es algo fácil. “Necesitas mucha disciplina, tomarle importancia y darte el tiempo del caso”, dice.

Valdivia mantiene religiosamente desde hace cinco años el seguimiento de su presupuesto y dice que lo considera “absolutamente para todo”. En un inicio, ello le sirvió para eliminar gastos innecesarios que reconoció en el camino. Walter Eyzaguirre, profesor de Finanzas Personales de la Universidad ESAN, remarca que este tipo de gastos mayoritariamente son los superfluos: aquellos que no son indispensables, que se añaden por un aspecto de ocio, entretenimiento o antojo. Finalmente, son los que pueden reducirse si uno es responsable.

Qué tener en cuenta para armar un presupuesto. (Elaboración: El Comercio)

En el caso de Valdivia, no obstante, estos gastos innecesarios se manifestaron en algunos servicios que no requería pagar, como el cable.

“Empecé pensando en ordenar mis finanzas, ver cuánto estaba ganando y gastando, y con el tiempo los motivos van cambiando. Ahora tengo otro: saliendo de mi maestría, mi objetivo principal es pagar mis deudas lo antes posible. Va dependiendo del año [la meta presupuestal] y me voy trazando objetivos”, precisa Valdivia, quien reside actualmente en México.

David Valdivia, administrador

SIEMPRE ES MEJOR PREVENIR QUE LAMENTAR

Catalina Horna Melo, ingeniera civil, cuenta a El Comercio que elabora su presupuesto desde hace más de 15 años. “Lo tengo todos los años y por meses. Llega enero de un año y tengo desagregados todos mis gastos entre gastos fijos, que sí o sí los tengo que pagar, y defino cuáles son los otros egresos por distracción o comodidad, que puedo ajustar tranquilamente”, precisa.

Pero Horna reconoce que muchas veces no puede conseguir sus objetivos de ahorro por contingencias familiares, emergencias o situaciones de gasto eventuales.

“Cuando reviso mi presupuesto, coloco al lado de mi proyección lo que llego a juntar de ahorro en el mes para comparar. Tengo un cuaderno de bolsillo en el que anoto a diario qué gasté, si compré una pastilla, un chocolate, etc. Hago un seguimiento diario de mis gastos”.

Catalina Horna Melo, ingeniera civil

Sin embargo, ella no ha dejado de hacer el registro diario de sus egresos y mantiene como meta alcanzar un ahorro mensual de por lo menos S/500, independientemente de lo que ocurra con sus ganancias mensuales. “Trato de tener holgura cada mes, pero no dejaría de elaborar mi presupuesto porque este permite organizarme mejor en un aspecto importantísimo: mis finanzas”, considera.

Orden. El presupuesto puede ser tanto personal como familiar. (USI)

“Por más que un presupuesto no se cumpla, siempre es mejor tener uno antes que no tener nada. Como una cuestión de orden, así como tratamos de tener orden en todos los aspectos de nuestras vidas, es mejor tener un plan que no tener nada. En ese presupuesto hay que ser conservador por el lado de ingresos y sinceros con los gastos”, puntualiza Enrique Castellanos, profesor de Finanzas de la Universidad del Pacífico.

ALGUNOS TIPS PARA QUE EL PRESUPUESTO VALGA LA PENA

1. Recordar el valor de los ahorros mensuales

En cualquier momento podemos tener una emergencia o necesidad por cubrir. Ello puede implicar un gasto importante. Walter Eyzaguirre, experto en finanzas, señala que es fundamental contar con ahorros o un ‘colchón’ mínimo. De hecho, el especialista recomienda a la gente hacer un presupuesto de guerra ante el contexto actual de COVID-19.

“En la guerra se optimizan todos los recursos, tus gastos no pueden ser de la misma manera que eran antes de la pandemia. Varios gastos se cortan, pero tienes que tomar una previsión del futuro. A varios les he sugerido hacer un presupuesto hasta diciembre y escuchando al presidente Vizcarra este jueves [sobre que el Gobierno espera adquirir 30 millones de vacunas para cuando estén listas], es evidente que hay que pensar que esto durará más y planificar hacia abril del 2021 por lo menos”, señala.

2. Revisar los gastos que pueden ser innecesarios

Los gastos hormiga pueden representar un peligro para las metas de ahorro si se dan en exceso. Con la pandemia, este es un concepto que para muchos se ha reducido; pero antes representaba una serie de egresos adicionales que podían ser mejor controlados.

El experto en finanzas, Enrique Castellanos, señala que una política sana y básica en el ámbito financiero es proyectarse a un año con los gastos al realizar un presupuesto personal. “Si estamos a finales del 2020, proyectarnos cuánto prevemos ganar el 2021, cuáles serán los gastos, y más o menos planificamos. En una hoja de cálculo donde elaboremos eso, podemos colocar al lado cómo va lo ejecutado cuando hagamos la revisión de los gastos y lo que finalmente se logró ahorrar”, detalla.

Bajar “gastos hormiga” le ayudará a lograr gran ahorro

3. No dejar de lado ningún gasto, así sea pequeño

Cuando elaboramos un presupuesto, no debe dejarse de lado ningún monto gastado. Solo así sabremos cuánto realmente está saliendo de nuestra billetera, y podremos controlar de forma eficiente nuestros egresos.

“Nosotros deberíamos tener un superávit entre ingresos y egresos y eso debe ser el ahorro. Deberíamos tener una proyección de ahorro mensual como objetivo. Es importante porque el presupuesto es una herramienta ex-ante, pero se puede manejar todos los días. Veo si me estoy desviando o no. Si veo que no llego, comienzo a ajustar en gastos hormiga o en otros tipos de gastos. Coloco un esfuerzo adicional para cumplir con mi meta de ahorro”, precisa el especialista Jorge Luis Ojeda.

4. Ser conservador y planificar debidamente

Si usted es un trabajador independiente, es necesario ser más conservador con los ingresos para proyectar sus gastos. Asimismo, es mejor ser exigente con los egresos para no ver nuestro presupuesto afectado.

“Las personas dependientes saben cuánto van a recibir cada mes, más allá de que algunos tengan horas extras o no pueden proyectar, incluyéndolos bonos y las gratificaciones si es que las hay. En el caso de independientes el ingreso proyectado debe hacerse en base al histórico, ver en los últimos meses cuánto se ha obtenido de ingresos y tener una proyección”, menciona Ojeda.

En esa línea, Castellanos añade que para un trabajador independiente o microempresario esa proyección de ingresos “a veces se complica”, y por ello sugiere ver un promedio y ser conservador. “Si yo en los últimos seis meses he ganado S/100, por decir un número, quizás hay que darle ahí un colchón y proyectar S/85 a S/90 de ingresos mensuales”, remarca.