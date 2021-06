Conforme a los criterios de Saber más

La Comisión de Economía del Congreso aprobó el dictamen que fija en 50 años la edad para que el afiliado a su AFP aplique al Régimen Especial de Jubilación Anticipada. El REJA, como es habitualmente llamado, hoy solo es una opción para los hombres a partir de los 55 años; mientras que para las mujeres es desde los 50 años.

La medida fue aprobada con los votos de los congresistas María Teresa Céspedes (Frepap), Cecilia García (Podemos Perú), Juan de Dios Huamán (Frepap), Fernando Meléndez (Alianza para el Progreso), Juan Carlos Oyola (Acción Popular), Yvan Quispe (Frente Amplio), Marco Verde (Alianza para el Progreso) y el presidente de la referida comisión, Anthony Novoa (Acción Popular). La comisión sustentó su decisión recalcando la necesidad de impartir justicia y establecer equidad entre los afiliados.

Sin embargo, en dicho camino, se optó por dejar de lado las claras advertencias técnicas del BCR, la SBS y el MEF, que señalaron los peligros que corre el afiliado ante tal medida.

Los riesgos

El Ministerio de Economía y Finanzas, en una presentación previa en la misma comisión, recalcó que adelantar la jubilación de 55 a 50 años en los hombres reduce la posibilidad de acceder a mejores pensiones. “[La medida] permite el retiro de sus fondos anticipados, enfrentando a largo plazo riesgos que afectarían su nivel de vida en la tercera edad tales como el riesgo de longevidad”, precisa el MEF.

Al respecto ha incidido la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), que advierte la tendencia mundial a elevar las edades de jubilación ante la mayor esperanza de vida.

Es así que en países de la OCDE se tiene previsto equiparar las edades de jubilación, pero hacia una edad más allá de los 65 años. “En el caso del sistema privado de pensiones, se estima que una persona sana de 65 años vivirá hasta los 87,5 años si es hombre o 90,8 años si es mujer”, recalca la entidad.

Nuevas edades de jubilación en países OCDE. (Fuente: OCDE-SBS/ Infografía: Jean Izquierda)

El adelanto de la jubilación anticipada genera mayor carga fiscal: menos recursos a ESSALUD y a la vez, un mayor periodo de atención a los pensionados; anticipo en la redención de bonos de reconocimiento; y potencial asistencia de programas sociales en el futuro

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)

Finalmente, el BCR advierte que, dada la coyuntura actual de retiros sucesivos de fondos que han afectado negativamente al sistema de pensiones, “muchos ciudadanos no tendrán acceso a los recursos adecuados para sustentar sus gastos en la vejez”.

En opinión de César Abanto, socio del estudio Rodríguez Angobaldo, en este tema resulta importante entender que la seguridad social y las prestaciones están condicionadas a un estado de necesidad. “Eso es importante tenerlo presente porque el REJA cuando se crea en el 2002 es una pensión de jubilación. Acá hay un error de concepto porque si bien es una pensión adelantada, no puede estar tan desligada de la pensión misma”, explica.

En esa línea, recuerda que la jubilación ordinaria hoy se da a los 65 años y un adulto mayor se considera desde los 60 años. “Entonces, ¿cómo vas a financiar la vejez? ¿Trabajar por 20 años y estar jubilado por 40? La OIT ha fijado los 65 años como la edad recomendada, pero no ha dicho que lo reduzca; sino que aumente”, explicó.

A su turno, el docente de Finanzas de la Universidad ESAN, Jorge Guillén, es cierto que no hay sentido a tener la diferencia entre hombres y mujeres. “En el tema de igualdad de género, no estaba equiparable. También es un argumento válido el hecho de que se desnaturaliza la pensión. Que esa generación tendrá pobreza en la tercera edad. Al acabarse al fondo, no tendrán siquiera acceso a Pensión 65″, aseveró.

Es por ello que tratándose de un tema que requiere un amplio análisis, para Guillén la decisión es apresurada. “A este Congreso le faltan dos meses y se ha apresurado mucho. Ha debido dejarlo al siguiente para la discusión. Debemos tener en cuenta que todas las medidas de libre disponibilidad no son eficientes, no atacan el problema de raíz en el sistema que es el garantizar una tasa de reemplazo y mejorar la cobertura”, aseveró.

Los datos

La SBS también advierte que, actualmente, los afiliados que aplican al REJA lo hacen entre los 56 y los 59 años. El 92% opta por retirar el 95,5% de sus ahorros.

Durante la sesión en la comisión de Economía del Congreso, la congresista Cecilia García presentó el proyecto de ley N°7828. Dicha iniciativa propone que, para el caso específico del REJA por desempleo, se reduzca de 12 a 6 los meses mínimos exigidos para aplicar a dicha jubilación y solo durante el estado de emergencia. Dicha medida fue acumulada en el texto aprobado, pero no se consideró en la texto final.