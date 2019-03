Asociación de AFP señala que jubilación anticipada está dejando sin fondos a Essalud

La Asociación de AFP se mostró en contra de que se mantenga cualquier modalidad de jubilación anticipada en el sistema privado de pensiones (SPP), ya que estas van en contra del objetivo de todo sistema de pensiones -público o privado- y de la reforma que este necesita para garantizar pensiones de calidad a los peruanos.

► MEF evalúa convertir a la ONP en una AFP estatal



► MTPE está en desacuerdo con un régimen de Jubilación Anticipada permanente



► Avanza norma para que régimen de jubilación anticipada sea permanente

Cabe recordar que en diciembre del año pasado, el presidente Martín Vizcarra observó la ampliación del REJA o régimen especial de jubilación anticipada que permite el retiro de hasta el 95,5% de los fondos de AFP a los afiliados menores de 65 años y en estado de desempleo.

Por otro lado, hace unas semanas, la Comisión de Economía del Congreso de la República aprobó un nuevo proyecto de ley para hacer del REJA un régimen indeterminado que junto con la JAO o jubilación anticipada ordinaria permitirían el retiro de fondos bajo ciertos parámetros o condiciones.

"Si el objetivo es mayor pensión, menor comisión y mayor calidad de vida, la respuesta al REJA y al JAO es no", señaló al respecto la presidenta del gremio, Giovanna Prialé.

Asimismo indicó que el REJA permite que aquella persona que se lleva su dinero a los 50 años, si es mujer, y 55 años, si es hombre, se quedará sin pensión de jubilación.

“En el gremio vemos con preocupación todos estos tipos de propuestas parches que no solucionan el problema que nosotros consideramos un problema fundamental que debe ser una respuesta integral a una problemática integral del sistema”, agregó.

EL CASO DE ESSALUD

​Prialé hizo referencia también a que el REJA y los retiros que realizan los afiliados al SPP y que están causando un forado en las cuentas de Essalud.

"Ya lo dijo la presidenta de Essalud, y la ministra de trabajo, lo que estás trasladando por cada REJA equivale al 20% de lo que le cuesta a EsSalud mantener ese REJA. No se mira el tamaño del forado ni el tema de manera integral", explicó.

Resaltó además que hay casos donde las personas se afilian al SPP a los 63 años y a los 65 retiran el 95,5% de sus fondos, dejando solo el 4,5% para EsSalud y para que cubra enfermedades crónicas, como la diabetes y otras.

Finalmente resaltó que en lugar de darle una salida al afiliado, le dices 'llévese su plato" en lugar de ofrecerle un programa de empleo y garantizarle una pensión.

​"Y en el JAO la situación es mucho peor porque te permite retirar los fondos o jubilarte antes si estos (fondos) equivalen a una tasa de reemplazo de 40%. Entonces me presto para llegar al monto solicitado y me jubilo a los 38, 40, 45 años, con lo cual no voy a tener pensión, ni calidad de servicio y a EsSalud le pago solo el 4,5%. Estas generando un forado", criticó.