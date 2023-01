La Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (AHORA Perú) solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la ampliación de los pagos de los créditos Reactiva al menos por seis meses más, debido a que la situación de las empresas turísticas “no da para más”.

El gerente general de AHORA Perú, Fredy Gamarra, indicó que han solicitado al ministro de Economía, Alex Contreras, una reunión para que “por lo menos se extienda seis meses más la ampliación del plazo de pago y se otorgue otras facilidades tributarias”.

Además, señaló que muchas empresas del sector turismo están en una difícil situación económica, como en el caso de Cusco y Puno, donde varios negocios están cerrando y se pierden empleos a consecuencia de las paralizaciones y manifestaciones en el país.

“Hemos pedido una cita al MEF y ojalá no escuche y el ministro Contreras sepa entender”, comentó.

“Las reservas en hoteles han caído, y no sabemos si va a haber más reservas, porque el problema no es solamente lo que se perdió de reservas sino la imagen del Perú; la inseguridad que estamos dando, y recuperarla no es tan fácil”, acotó.

Para revertir esa situación, dijo que es necesario realizar un trabajo coordinado entre el Gobierno central, regional y local, con la intervención de PromPerú y la Cancillería, con la finalidad de “dar una imagen de seguridad integral a los turistas tanto nacionales como extranjeros”.