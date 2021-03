Este martes el empresario Luis Ciccia, presidente del directorio de Turismo CIVA, afirmó en conversación con ATV Noticias que la Asociación de Transporte Interprovincial de Ómnibus estaría a punto de concretar la compra de 100 mil dosis de la vacuna rusa Sputnik-V, cuya producción está a cargo del Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDFIF, por sus siglas en inglés).

En conversación con El Comercio, Ciccia señala que la operación la están realizando a través de un laboratorio peruano, que tendría la representación de la vacuna rusa. Añade que el gremio está “completamente dispuesto” a poner la orden del pedido de vacunas para concretar el pago de las mismas, que aún está pendiente.

“Una vez [concretemos] el pago, [debemos comprar] el seguro, porque se necesita para traer las vacunas. La fecha [de llegada de las vacunas] dependerá de esta operación”, precisa Ciccia.

Embajador de Rusia afirmó que están autorizados para vender la Sputniv V a privados. (Agencias)

Tras realizar esta operación, Ciccia asegura que harán lo posible para lograr que el pedido logre pasar Aduanas. Reconoce que no saben cuánto costará esta operación, pero señala que “alguien tiene que atreverse a traerla, así nos digan que no las podemos sacar”.

“Alguien tiene que animarse a traer aunque sea mil [vacunas], alguien tiene que tenerlas y que les digan que prefieren que se queden ahí [en Aduanas] antes de salvar vidas”, comenta el empresario.

Martín Ojeda, gerente general de la Asociación de Transporte Interprovincial de Ómnibus, confirma a este Diario que se encuentran en negociaciones para traer la Sputnik-V, aunque prefiere no asegurar cuál es el monto total de vacunas.

“El día de hoy [martes 2 de marzo] recibimos la documentación [para concretar la orden del pedido], pero la posición del gremio es comprar sí o sí vacunas. El desembolso está pendiente”, detalla.

El transporte interprovincial quedará suspendido desde el martes. (Foto: GEC)

Ojeda precisa, asimismo, que el gremio está dispuesto a protestar con la presencia de diversos buses en Aduanas si se llega a un escenario en el que no puedan desaduanar las vacunas a las que accederían.

“No vamos a parar hasta que se desaduane porque nuestros conductores están en línea de guerra y este Gobierno está demostrando una incompetencia total”, menciona.

NO HAY AUTORIZACIÓN

Según Ciccia, ni el gremio ni el laboratorio han solicitado aún autorización ante las autoridades aún para realizar la importación de la vacuna Sputnik-V. “Si pedimos la autorización no nos la van a dar, pero si traemos acá, no estoy trayendo una tonelada de ropa. Si no nos dejan pasar el permiso, puede generar problemas”, opina.

Ojeda, por su parte, detalla que la droguería que sería la representante de la vacuna es G&P Pharmax SAC, una empresa liderada por José Carlos Pablo Andrade Penagos que ya habría intentado ser intermediaria de la compra de la vacuna rusa tanto con el Gobierno Central (sin éxito) como con los gobiernos regionales de Piura, Arequipa y Callao.

Cabe resaltar que según la Digemid, hasta el momento no hay una solicitud pendiente de registro sanitario condicional para la vacuna Sputnik-V. Sin este permiso, no sería posible concretar dicha importación.

