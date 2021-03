Conforme a los criterios de Saber más

A inicios de febrero del 2021, Oscar Caipo asumió la presidencia de Empresarios por la Integridad. En conversación con El Comercio, Caipo contó cuáles son los avances logrados por la asociación y cuáles son los nuevos retos a los que se enfrenta. Además, opinó sobre la posibilidad de que el sector privado pueda participar de la compra de vacunas contra el COVID-19 y sobre los resultados de la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) en la que lidera Yonhy Lescano y Verónika Mendoza.

- Este año la asociación cumplirá su tercer aniversario, ¿cuál es el trabajo que han realizado y cuáles son los avances que Empresarios por la Integridad ha logrado hasta la fecha?

Nosotros hemos venido promoviendo la integridad y la lucha contra la corrupción. En los primeros dos años de nuestra existencia, de los cuales uno ha sido casi completamente en pandemia, realizamos la certificación antisoborno de las empresas grandes pertenecientes a diversos sectores. Actualmente, son 14 las empresas certificadas de un universo de 300, y 16 están en proceso.

- De esas 16 empresas, ¿algunas lograrían la certificación en el corto plazo?

Sí, en los próximos días vamos a anunciar la certificación de una nueva empresa y debemos estar haciendo algunos anuncios en bloque de varias empresas en el segundo trimestre. Muchas de estas no pudieron continuar con el proceso en el 2020, debido a que toda la atención y sus esfuerzos estuvieron centrados en cuidar a los trabajadores durante la pandemia y en intentar recuperarse de la crisis económica.

- ¿A qué sectores pertenecen las empresas ya certificadas?

Tenemos empresas de 11 sectores y con las nuevas certificaciones que vamos a anunciar estaremos cubriendo 13. Tenemos empresas certificadas del sector Comercial, como Ferreyros. En Educación está la UPC. En el sector Financiero tenemos al Banco Santander y a AFP Integra. En el sector Minería, a Poderosa. En Petróleo y Gas, a Cálidda. En el sector Retail tenemos a Falabella, y en el sector servicios e infraestructura, a Aeropuertos del Perú, Dinet, Talma, Sodexo, Telefónica y Movistar.

LEE TAMBIÉN: Confiep se reunirá con Minsa para presentar su propuesta de vacunar a trabajadores

- A inicios de diciembre del 2020 ampliaron su oferta de certificaciones, ¿cuál ha sido el avance de estas iniciativa?

Lo que estamos haciendo es extender a las pymes los conceptos de integridad desde el punto de vista empresarial, con el apoyo de algunas empresas ya certificadas. Entendemos que las empresas grandes y certificadas no solamente deben liderar con el ejemplo, sino también asumir un rol más activo en promover la integridad y la lucha contra la corrupción en la cadena de valor extendida.

Estamos trabajando para llevar esta iniciativa a nivel nacional. En una primera etapa se está haciendo entrenamientos a empresas pyme de cuatro regiones: Piura, Lambayeque, Cusco y Loreto. Para ello, hemos reclutado a oficiales de cumplimiento de las empresas grandes. Se está haciendo un entrenamiento y ahora lo que va a venir es que las vamos a acompañar en la implementación de los sistemas de prevención anticorrupción para luego certificar a las más destacadas.

- En las últimas semanas se ha discutido en el Perú la posibilidad de que el sector privado pueda negociar con los laboratorios la compra de vacunas, ¿usted está a favor o en contra de esta idea?

Yo creo que aquí hay que circunscribirlo con mucha claridad. Aquí puede haber más de una intención o más de un pedido. Me voy a pronunciar sobre la cual yo estoy a favor. Considero conveniente que los privados puedan a través de sus empresas adquirir vacunas y brindarlas gratis a sus trabajadores e inclusive, extenderlas a los familiares de sus trabajadores. De esa manera, se podría acelerar el proceso de vacunación. Al ritmo que vamos va a ser muy difícil que podamos terminar el proceso de vacunación hacia la segunda mitad del año, que es lo que quisiéramos hacer para poder cuidar y salvar vidas, y para luego comenzar a operar con normalidad.

Yo creo que el sector privado puede jugar un rol muy importante acelerando el proceso de vacunación y de manera gratuita, sin ningún ánimo de lucro ni de revender. Eso tiene que estar claramente definido, controlado y supervisado.

- El presidente Francisco Sagasti indicó que se busca evitar que el que tiene plata se vacune y que el que no, no se vacune. Pero mencionó también que si los privados respetan el proceso y la prioridad, pueden hacerlo, aunque esa posibilidad la considera “extremadamente difícil” debido al tiempo que demanda concretar las negociaciones, así como lo que implica prepararse para cumplir con todas las exigencias; eso sumado a que los laboratorios han tenido retrasos en la producción. Dicho esto, ¿considera que el Gobierno está colocando trabas para que los privados puedan acceder a la compra de las vacunas?

Sobre eso no tenemos toda la información y la visibilidad. Se ha hablado de que un inicio los grandes laboratorios han tratado solamente con gobiernos. De otro lado, es entendible que pueda haber una preocupación de los gobiernos por asegurar suficiente cantidad de vacunas que cubra a toda su población y así, evitar que salgan otros distribuidores salgan a competir por esas vacunas. Eso es entendible al inicio. Dicho esto, una vez que se haya asegurado ciertos volúmenes para atender a la población del Perú, creo que sí podríamos comenzar un diálogo constructivo con el Gobierno para ofrecer nuestras capacidades para poder ayudar a atender directamente a los trabajadores y a acelerar el proceso. Yo creo que esto es un tema de tiempo. Primero debemos dejar que el Gobierno asegure los volúmenes de vacunas que está negociando con los laboratorios para luego poder sentarnos a buscar una solución por el bienestar del país sin ningún ánimo de revender o de lucrar alrededor de esto. Eso debe quedar muy claro. Esto es para proteger a los trabajadores y a sus familias.

- ¿El sector privado cree usted que puede cumplir con rigurosidad todas las exigencias que plantea la compra y la aplicación de las vacunas del COVID-19?

No tengo dudas de eso. Tiene que ser obviamente un trabajo colaborativo. Hoy en día se puede atender la salud del país, ya sea por el sistema público o por el sistema privado. Tenemos que seguir todas las regulaciones y controles que tienen que haber. Es cuestión de identificar cuáles son y definir los procedimientos, los protocolos y los controles para poder llevarlo a cabo pero no tengo duda de que el sector privado tiene las capacidades de poder hacerlo en un trabajo colaborativo con el sector público. Esto no se trata de privado versus público, sino es encontrar la manera de cómo ambos sectores complementamos capacidades para poder atender una demanda tan importante e imperiosa como es salvar vidas, y poder reactivar la economía de las personas, de las empresas y del país.

LEE TAMBIÉN: Seis proyectos de ley en el Congreso buscan más retiros de los fondos de las AFP

- La campaña electoral está en marcha, ¿cuál debería ser la acción del empresariado en esta época?

En primer lugar, las leyes y las regulaciones no permiten que haya financiamiento de empresas a partidos políticos. Así que eso ya está completamente descartado. En este momento, creo que el empresariado juega un rol muy importante en hacer ver los beneficios que trae la inversión privada y la manera como puede ayudar a sacar adelante al país junto con el sector público, la sociedad civil y la academia. En ese sentido, yo creo que varios líderes empresariales y gremios están haciendo su trabajo. Este es un trabajo de no solamente hacer, sino también difundir.

Creo que también tenemos que participar en política. Eso no significa entrar en un partido político y candidatear, sino tener una opinión sobre ciertos asuntos relevantes del país. Vemos cada vez más un activismo de líderes empresariales opinando, aportando, y en algunos casos deslindando mediante comunicados o pronunciamientos con ciertas situaciones. La empresa privada es un actor más en la vida política del país, y tenemos que seguirlo haciendo. Lo mismo sucede desde el punto de vista gremial.

- La última encuesta de IEP pone en primer y segundo lugar a Yonhy Lescano y a Verónika Mendoza, respectivamente. ¿Qué sensación le deja ambos candidatos de acuerdo a las propuestas que han hecho durante esta campaña?

Creo que todavía queda mucho camino por recorrer. Todos sabemos que, lamentablemente, las elecciones en el Perú se definen en los últimos días y a veces en las últimas horas. Espero que la población siga evaluando los planes de gobierno y las principales iniciativas que promueven los distintos candidatos y que hagan un análisis muy serio con respecto a ello.

LEE TAMBIÉN: Aprende a acceder a la devolución por gastos del 2020 y descubre cuánto se puede recuperar

- ¿Qué les sugeriría a los peruanos tener en cuenta al decidir por quién votar?

Debemos verificar quiénes son los candidatos a la Presidencia y al Congreso que no tienen denuncias. Lamentablemente, los últimos presidentes del Perú están involucrados o siendo investigados por actos de corrupción. Hay que evaluar muy bien si es que queremos cambiar las cosas.

Lo segundo es que creo que tenemos que salir de antagonismos para pasar a hacer una evaluación muy personal respecto a cuál candidato tiene la mejor propuesta para sacar hacia adelante a nuestras familias. Creo que se puede hacer un análisis respecto a qué candidato le ofrece a cada uno las mejores posibilidades para poder avanzar y crecer, para poder decidir libremente si trabajo para alguien o si pongo un negocio. Así como, si ese candidato nos permitirá mover libremente los flujos de capital, si nos va a permitir ser dueños de nuestros propios activos y de nuestras propiedades. Recordemos que el Perú es un país con un porcentaje alto de emprendedores y empresarios.

- ¿Qué espera del próximo Gobierno? ¿En qué deberá enfocarse? ¿Cuáles son los principales retos?

La pandemia nos ha demostrado una vez más que la corrupción es el principal problema del país, y en sí mismo es una causa en el origen de por qué tenemos un servicio de salud que no está al nivel del que deberíamos tener. Lo mismo pasa con la educación. Por tanto, la lucha contra la corrupción tiene que ser uno de los puntos de agenda sin lugar a dudas, si es que queremos avanzar.

Por otro lado, algunos expertos y estudios dicen que hemos retrocedido en índices de desarrollo y de pobreza casi 10 años. El sector público, el sector privado, la social civil, la academia y otros actores debemos trabajar unidos para sacar adelante la economía y el país. Aquí no estoy hablando solo de ayudar a las empresas grandes, sino comenzar por lo más vulnerables, que son los más afectados. Hay que preguntarnos cómo los recuperamos y cómo volvemos a esa senda de más de 20 años de reducción de pobreza con la que veníamos trabajando hasta antes de que llegue la pandemia.

Y el otro tema es que la pandemia nos ha mostrado la fragilidad de nuestro sistema de salud. Ojalá el siguiente Gobierno pueda tener la capacidad de analizar y de hacer una reforma para poder tener un sistema que realmente pueda atender las demandas de todos los ciudadanos.

- Ha trascendido que asumiría la presidencia de la Confiep, ¿podría confirmarlo?

No puedo opinar sobre trascendidos y tampoco sobre temas que todavía no han ocurrido. He visto que ha surgido una información de que ya ha sucedido una elección y eso no ha sido así.