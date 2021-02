Conforme a los criterios de Saber más

Hasta ayer, en el Congreso figuraban vigentes seis proyectos de ley que proponen que los usuarios de las AFP retiren fondos de sus cuentas individuales de capitalización.

Cuatro de estas propuestas, incluso, han sido presentadas después del 18 de noviembre , cuando se publicó la Ley 31068, que dispuso el retiro hasta de 4 UIT de los fondos privados de pensiones en el contexto de la pandemia del coronavirus.

Apenas nueve días después, el partido Podemos Perú presentó el proyecto de ley 6693, que autoriza el retiro de aportes de hasta 10 UIT de las AFP, equivalentes en la actualidad a S/44.000.

La última iniciativa fue presentada por la bancada de Nueva Constitución y propone un retiro de hasta 4 UIT (S/17.600), pero también figuran otros dos que plantean retiros de 2 UIT.

Sin embargo, existen otros dos proyectos que –pese a haber sido presentados antes del 18 de noviembre y no haber sido considerados para la publicación de la Ley 31068– no han sido retirados.

La situación de estos seis son decretados en las comisiones de Economía y de Defensa del Consumidor.

ANÁLISIS

David Tuesta, extitular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), indicó que estas propuestas son peligrosas, tanto para los mismos afiliados como para la sostenibilidad fiscal.

“Las personas tienen que pensar en su yo futuro. Además de tener más arrugas, las personas ya no podrán trabajar o, en todo caso, tendrán trabajos mucho menos remunerados, menor ayuda de los hijos, entre otras consideraciones. Es decir, es uno solo contra los gastos en la vejez. Entonces, pese a que hoy no lo ves, no puedes descuidar la protección para tu yo futuro”, ejemplificó Tuesta.

En esta línea, agregó que el perjuicio a la estabilidad fiscal se da porque, eventualmente, la cobertura social a este segmento de personas que se quedaron sin fondos deberá ser cubierta por el Estado, es decir, por todos los peruanos en su calidad de contribuyentes.

Hasta la fecha, se ha aprobado dos autorizaciones para que aportantes de las AFP activos e inactivos retiren parcialmente sus fondos de pensiones. (Foto: Andina)

Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra, remarcó que los criterios de estos proyectos de ley no responden a ayudar a los afiliados, sino a ganar créditos políticos en un contexto de elecciones.

“Al inicio hubo un retiro del 25% para todos los afiliados, aportantes e inactivos. Luego, se dispuso el retiro de 4 UIT (S/17.600). En este grupo, a la fecha, si no les queda poco dinero en su fondo de pensiones, debe estar vacío. ¿A quiénes apuntan, entonces? Los beneficiados con retiros serían los que hoy son aportantes, pero estos tienen sueldos. Se pone en riesgo el futuro de las pensiones”, subrayó.

Tuesta detalló que hoy cuatro millones de afiliados tienen sus cuentas en cero.

Ferrini también observó estas nuevas iniciativas, cuando siguen vigentes aún hasta la primera semana de marzo los trámites para solicitar el último retiro de las AFP.

Waldo Mendoza, titular del MEF, ha resaltado la importancia del ahorro a fin de tener una pensión aceptable.

“Las personas deben pensar que si no ahorran hoy, lo único que el Estado les va a proporcionar es una Pensión 65, destinada para peruanos en extrema pobreza”, dijo Mendoza.

Tuesta añadió que ante este escenario deberían evaluarse otras medidas, como usar la CTS, que no pongan en riesgo el futuro de la población.

PROYECTOS POR FECHAS

27 de noviembre del 2020

Podemos Perú presentó la iniciativa 6693, que plantea el retiro de hasta 10 UIT de los fondos de pensiones.

10 de diciembre del 2020

Frepap ingresó el proyecto de ley 6763, que establece la libre disposición de hasta 2 UIT de los fondos de pensiones.

10 de febrero del 2021

Podemos Perú volvió a presentar una propuesta (proyecto 7085) que plantea un retiro de 2 UIT de los fondos de pensiones.

11 de febrero del 2021

Nueva Constitución ingresó la iniciativa de ley 7111, que propone un retiro hasta de 4 UIT de los fondos de pensiones.

DATO

De un universo de casi 8,5 millones de afiliados, más de cuatro millones no cuentan con fondos tras los retiros permitidos en el 2020.

Solo un 30% aún no los usa, estimó Tuesta.

TE PUEDE INTERESAR

MIRA TAMBIÉN

¿Cuáles son las nuevas restricciones para frenar el avance de contagios por COVID-19?