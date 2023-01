La mayoría de bodegas ubicadas en las zonas de conflicto, principalmente de las regiones del sur, han visto reducidas sus ventas en un 70%, desde el inicio de las protestas en contra del actual gobierno, según estimó el Centro de Investigación Bodeguera.

Tras un análisis efectuado sobre la situación actual en la que se encuentran las bodegas en el país, el centro dio cuenta que muchas de ellas están consumiendo su capital debido a las pocas ventas que no logran cubrir sus costos operativos, ni las necesidades del hogar de los conductores de bodegas, especialmente en las regiones de Puno, Arequipa, Cuzco, Ica y Madre de Dios.

La crisis actual se ha sumado a la ya delicada situación que se venía experimentando desde los intentos de recuperación postpandemia, donde se redujeron las ventas en un 60%.

“Durante todo el 2022 hemos vivido un incremento de los precios de los productos de la canasta básica familiar entre un 20% y 30% en algunos productos, ese incremento contrajo las ventas en un 20%, debido a que nuestros vecinos clientes, no les alcanzaba dinero para poder comprar la misma cantidad de productos con el mismo presupuesto, lo que motivó la venta de productos a granel y en presentaciones más pequeñas”, revela el estudio.

Como consecuencia -precisa- las bodegas empezaron a experimentar falta de presupuesto, por lo que, al momento de reponer mercadería, tuvieron que buscar productos de menor calidad.

Una esperanza se vislumbraba para la temporada del mundial de fútbol y Navidad, pero los resultados no fueron del todo auspiciosos: el inicio de las protestas acrecentó la crisis.

Situación de las bodegas en diversas regiones (Centro de Investigación Bodeguera)

“La alternativa era la Campaña Navideña, donde se incrementan las ventas en un 15% aproximadamente, pero lamentablemente empezaron los conflictos sociales en semanas previas a la fecha principal, que lastimosamente frustraron las ventas y no se pudo vender el 15% esperado y en muchos casos se vendió por debajo de las ventas normales”.

“Otras bodegas manifiestan que les han pedido colaboración para la marcha con amenazas de actos delictivos contra su local y familiares, si no apoyan. Los niveles de inseguridad son elevados y los distribuidores no quieren acercarse a las bodegas y las bodegas alejadas no pueden ir a los mercados para abastecerse por no haber transporte local”, concluye el análisis.