El Banco Central de Reserva (BCR) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) definirán en los próximos días las condiciones para extender el período de gracia del programa Reactiva Perú, según informó el ministro de la Producción, José Luis Chicoma. Esta iniciativa se enmarca dentro de las medidas de apoyo adicional y reprogramación de deudas para micro y pequeñas empresas afectadas por la pandemia que no han conseguido reactivarse.

Más allá de la extensión del periodo de gracia, ¿qué tipo de ayuda adicional se le puede dar a las mypes? Carlos Casas, decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, indicó que se debe tener cuidado de brindar facilidades financieras a empresas que probablemente ya no son viables. “Aunque esto sea subjetivo, uno puede ver las tendencias a nivel mundial, y sectores como turismo y comercio tradicional van a cambiar”, afirmó.

Añadió que en el caso que se les dé más líneas de crédito hay que apoyarlos en temas de acceso a comercio electrónico —que puedan vender sus artículos online—, porque una empresa que no va a ser viable y no tiene los recursos para pagar no debería seguir recibiendo recursos de todos los peruanos.

Subrayó que la economía es la asignación de recursos escasos, y habría que tomar en cuenta estas consideraciones. Entonces, la ayuda debería apuntar a modernizar a las empresas tradicionales, darles acceso a tecnología y capacitación. De lo contrario va a ser dinero para postergar la muerte de estos negocios.

“Lo que deberíamos hacer como país es ver todas estas tendencias e incentivar a que las empresas se recoloquen. Brindar herramientas para reconvertirse y reinventarse. Muchos no tienen los recursos para acceder a ese tipo de capacitación o tecnología, y se debe apoyar con una estrategia de reconversión de la matriz productiva acorde a lo que el COVID-19 está imponiendo en todo el mundo, eso va a ser clave”, puntualizó Casas.

En ese sentido, refirió que si se le va a dar más crédito a las mype, se debe asegurar que hagan esta reconversión, y que no mantengan el status quo funcionando, porque no sería un buen uso de los recursos del Estado.

Por su parte, Enzo Defilippi, ex viceministro de Economía, apuntó que la Caja Fiscal está muy dañada para pensar en medidas adicionales para aliviar la situación de las empresas.

“Como dice el ministro de Economía [Waldo Mendoza] las fortalezas fiscales deben ser reconstruidas, por eso se refiere a la capacidad de gasto. El Estado podría hacer un esfuerzo mayor, pero no estoy seguro que mejore la situación de miles de empresas, en cambio sí tendría un efecto grande en el debilitamiento de las finanzas del Estado”, puntualizó.

AMPLIACIÓN

Respecto a la ampliación del periodo de gracia para los créditos de Reactiva, Defilippi valoró esta medida como razonable. Y agregó que la economía no se ha reactivado lo suficiente como para suponer que las empresas pueden generar caja para pagar estos préstamos que eran de salvataje.

En tanto, para Carlos Casas la iniciativa es adecuada dada la cuarentena que se extendió y el menor ritmo de actividad económica que estamos teniendo.

