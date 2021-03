Conforme a los criterios de Saber más

La cuarentena se levantó y las actividades económicas vuelven a operar de manera gradual. No obstante, la gran mayoría de negocios se encuentran sumamente golpeados.

Muestra de ello es que el ministro de Economía, Waldo Mendoza, estimó que existe el riesgo de que un 15% de los préstamos de Reactiva Perú (S/8.100 millones) no sean pagados.

En esa línea, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó a este Diario que trabaja junto al Banco Central de Reserva (BCR) en la elaboración de un esquema de reprogramación de dichos créditos.

Al respecto, Juan José Marthans, exjefe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), consideró que el período de gracia de Reactiva Perú debería ser ampliado por lo menos por 12 meses más.

“También si se quiere impulsar el proceso de reactivación tienen que dotar de nuevos créditos. Es decir, si debes S/100, deben cancelarte esa deuda reemplazándola con otros S/100 y así se abre una nueva deuda con mejores tasas de interés”, agregó.

Además, el economista sugirió una evaluación exhaustiva de los créditos en las entidades financieras y que sean publicados en la página del MEF. “Así se sabrá qué sectores son los que tienen problemas, porque son S/8.100 millones, que representan alrededor del 1% del PBI, y que afecta la dinámica de la caja fiscal y todos los peruanos tendremos que pagar”, consideró Marthans.

FOCALIZAR

Para Elmer Cuba, economista y socio de Macroconsult, las reprogramaciones no deberían ser para todos. Esto debido a que algunos sectores se vienen recuperando a mejor ritmo que otros, como es el caso de la minería.

Sin embargo, turismo, hoteles, restaurantes y servicios generales necesitan apoyo porque no tienen flujo de caja. “Hay un grupo que no es viable, porque ha perdido gran parte de su patrimonio y no tiene sentido que sigan operando, eso es una lástima, pero hay rubros que sí podrán pagar”, explicó.

Cuba manifestó que el Gobierno debería crear un apoyo para el turismo con un bono senior en el que el Estado se quede con el activo si la empresa no paga el crédito.

Respecto a la morosidad real del sistema financiero, Mario Guerrero, subgerente de Política Monetaria de Scotiabank, sostuvo que esta se reflejará desde junio y la gran parte será en las mypes. Ello a menos que se apliquen reprogramaciones.

Guerrero indicó que, hasta noviembre pasado, la morosidad más alta estaba en el sector agro con 7,7%, construcción en 6,3% y comercio con 4,8%.

DATOS

La bancada de Acción Popular presentó un proyecto para ampliar a 18 meses el período de gracia de los créditos de Reactiva Perú.

Según el BCR, este programa ha logrado beneficiar a más de medio millón de empresas, de las cuales 98,3% son mypes.

