El presidente de Confiep, Oscar Caipo, criticó la gestión de Pedro Castillo y afirmó que la generación de empleo no es la prioridad del actual gobierno.

“Las familias piden y necesitan empleo. Esto ocurre cuando la economía se reactiva y hay inversión, sobre todo la privada que es la que genera empleo. Es muy decepcionante comprobar que esta no parece ser la prioridad del Gobierno”, apuntó el dirigente en diálogo con Panorama.

Caipo apuntó a las diferencias y contradicciones dentro del gabinete ministerial liderado por Guido Bellido, que hoy amenazó con expropiar la operación de Camisea, en contraste con el compromiso de Castillo de recibir la inversión extranjera con brazos abiertos.

“Esto ya no es un tema de moderación o radicalización, no es una discusión de derecha o izquierda. Básicamente, parece que no existiera la voluntad ni capacidad de abordar los principales problemas del país, con el análisis técnico necesario y con el nivel de responsabilidad que requiere el momento”, agregó.

“Pedimos que el presidente ejerza su ldierazgo para poner orden en el gabinete y para comenzar a dar las señales de confianza que se requieren para que nos enfoquemos salir adelante”, puntualizó el titular de Confiep.