Mientras por un lado desde el Consejo Fiscal (CF) consideran razonables y consistentes las perspectivas económicas para este 2021, del otro han observado con preocupación las proyecciones para los siguientes años.

El Ejecutivo, en el Marco Macroeconómico Multianual 2022-2025 (MMM), mantuvo su proyección de crecimiento para el próximo año de 4,8% y apunta a que, entre el 2023 y 2025, la producción nacional se eleve en promedio en 4,1% anual.

“Para el 2022 y en adelante, [se] observa con preocupación el optimismo en las perspectivas relacionadas a los precios de materias primas y las tasas de crecimiento esperadas de la inversión privada”, señaló el documento del CF.

En la sustentación de sus perspectivas, desde el Ejecutivo se señaló que el precio del cobre, luego de cerrar el 2021 en US$4,10 por libra, caería a US$3,90 y en los tres años siguientes mantendría esta tendencia bajista hasta los US$3,53 en promedio.

Desde el CF se señaló que “parte de esta alza [actual] en precios” responde a factores cíclicos y especulativos y que, finalmente, los precios se revertirían a “niveles más bajos que los previstos”.

Sin embargo, apunta que el sostén principal de estas perspectivas será la inversión privada. El Ejecutivo estima que, tras cerrar el año en un 20%, en el próximo anotará un aumento de 5,5% y entre el 2023 y 2025 un 4,3% anual en promedio.

En detalle, el respaldo está en “la continuidad en la ejecución de grandes obras de infraestructura, inicio de construcción de proyectos mineros y recuperación de la inversión diversificada4, en un contexto de disipación de la incertidumbre”.

No obstante, el CF ha señalado que, en el 2022, lograr un crecimiento de la inversión privada por encima del 5% “constituirá el mayor reto” para nuestra economía.

“Más aún en un contexto de fuerte deterioro de distintos índices de confianza y expectativas, que ha llevado a diversos analistas e instituciones a realizar ajustes a la baja en sus perspectivas económicas”, complementaron desde el CF.

Precisamente, respecto al lapso 2023-2025, el CF indicó que el crecimiento de la inversión se respalda en proyectos mineros que han registrado postergaciones en el inicio de la etapa de construcción y que hoy están en la fase de prefactibilidad. Por ello, agregaron que “existe el riesgo latente de nuevos aplazamientos en importantes proyectos”, los cuales implicarían “una sobrestimación” de la actividad en el mediano plazo.

El Consejo Fiscal indicó que la evolución de la actividad económica en el corto plazo seguirá condicionado al avance de la pandemia de COVID-19 y a la incertidumbre política.

“El CF exhorta a las autoridades políticas y económicas a generar las condiciones necesarias para una recuperación más sólida de la actividad. Es necesario implementar mecanismos de diálogo y brindar señales apropiadas para impulsar la recuperación de las expectativas [de los diversos analistas]”, complementaron.

Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores, indicó que, pese al estimado de que la inversión privada se expanda en 20% este año, ello no implica que el indicador no pueda caer en este segundo semestre.

Agregó que, para registrar un “cambio de trayectoria”, las expectativas deben mejorar, pero, y por lo contrario, –a partir de las últimas como la encuesta empresarial del Banco Central de Reserva– se está observando, incluso, el anticipo de una desaceleración.

“Puede haber una tasa de crecimiento que parezca extraordinaria, pero no hay mucha consistencia con una expansión de la inversión privada respecto a los niveles prepandemia. Aún es insuficiente”, comentó.

Eduardo Jiménez, economista senior de Macroconsult, anotó que “lo más probable es que, en el mejor de los casos, la inversión privada no crezca en el 2022”.

Para Jiménez, el principal freno para la inversión es que no hay claridad sobre el rumbo de este gobierno.

“Otro factor es qué hace Vladimir Cerrón, quien no cree en el mercado, en la foto del gobierno. Esto, sumado a que no se sabe hacia dónde vamos, cuál es el objetivo final y demás, le asusta al inversionista, le asusta no tener claridad en el horizonte”, agregó.

Así, Jiménez añadió que el gobierno debe velar por mantener la estabilidad macroeconómica y “no estar haciendo huecos al modelo económico” por la vía macro.

“Por ejemplo, que no se regale dinero a diestra y siniestra sin criterios técnicos o hacer gastos por clientelismo puro”, refirió.

A su turno, Odar anotó que otra señal positiva sería corregir la intención gubernamental anunciada de que el sector público intervenga directamente en el mercado mediante empresas públicas.

“Se habló de que el Banco de la Nación, por ejemplo, compita con los bancos y las otras entidades financieras privadas. Más razonable es dar un mayor contexto regulatorio para promover la competencia”, dijo.

Odar acotó que esto, incluso, deviene en mayores perjuicios al fisco y una mayor presión fiscal. “Si no funciona algo, lo usual es que se inyecte más recursos, que finalmente son socializados”, subrayó.

