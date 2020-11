Conforme a los criterios de Saber más

De la mano con el buen comportamiento que ha tenido el sector agroindustrial durante los ocho meses posteriores al estallido de la pandemia que, en comparación con similar periodo del año pasado, se ha traducido en un crecimiento por encima de 9% en el valor de sus exportaciones, el desempeño de su mercado laboral también ha transitado en terreno positivo.

Arnaldo Gotuzzo, executive manager de Agroindustria en Michael Page, explica que a nivel profesional, las contrataciones en el sector agroindustrial han seguido un ritmo positivo y se materializaron tanto en la contratación de posiciones de recambio como en contrataciones nuevas.

> Generación del Bicentenario: Jóvenes enfrentan la informalidad y el desempleo en el mercado laboral

> Lanzan portal para ayudar a personas a reinsertarse en el mercado laboral

“Eso no quiere decir que la pandemia mundial no ha afectado al sector, claro que se ha visto afectado de muchas maneras y también se pusieron en ‘stand by’ muchas contrataciones, pero debido a que el sector trabaja con seres vivos y que el mundo se sigue alimentando, el sector no ha parado y las empresas han aprovechado en reestructurar y optimizar sus estructuras organizacionales”, afirma.

PERFILES Y HABILIDADES

Basado en la experiencia de la firma de reclutamiento, el ejecutivo sostiene que a nivel de gerencia media o ‘middle management’ (subgerencias, superintendencias y jefaturas), es en donde más puestos se ha buscado en los últimos meses.

“Ahí es en donde se ha movido mucha gente y siguen representando una parte importante de las búsquedas del año porque se trata de posiciones estratégicas que tienen incidencia directa en la productividad y rendimiento de la operación, que es en donde está el enfoque principal de estas empresas”, afirma.

Según Michael Page, cargos como los de gerente agrícola, jefe de acopio o de cultivos, gerente de planta, jefe de calidad, ejecutivos comerciales y administradores de fundo, se han convertido en los perfiles más demandados en estos meses.

Mientras que por el lado de las habilidades más demandadas, Arnaldo Gotuzzo refiere que los nuevos perfiles requieren mucha autonomía, independencia, comunicación asertiva, liderazgo situacional, acompañamiento y trabajo en equipo. “Definitivamente la pandemia mundial nos ha dejado muchas enseñanzas y ha permitido eliminar muchas barreras y paradigmas que teníamos”, anota.

PERSPECTIVAS 2021

Debido a que como parte de la nueva normalidad que hoy vivimos como consecuencia de la pandemia, las tendencias de alimentación sana se han incrementado de manera exponencial y las personas están más enfocadas en cuidar su salud y su organismo, en Michael Page avizoran que las perspectivas del sector a nivel de contrataciones son bastante positivas a futuro.

Según varios especialistas, los resultados positivos del sector agroindustrial ha despertado el interés de varios inversionistas. De materializarse esas inversiones, las contrataciones también se verían favorecidas. (Foto: GEC)

En ese sentido, consideran que mejorar la productividad, la calidad de los productos y el desarrollo de nuevos mercados, resultarán claves para que el sector siga creciendo de manera sostenible y eficiente, sobre todo cuando son varios los especialistas que consideran que el sector agroindustrial será uno de los más favorecidos con inversiones nuevas.

“Si hay más inversión, habrá mucha repercusión en el mercado laboral. El sector agroindustrial, desde hace algunos años, se viene abriendo a la demanda de perfiles de otros sectores. Esto significa que el crecimiento de las operaciones actuales, la entrada de nuevas inversiones y la consolidación de empresas peruanas, van a ser una fuente sólida de generación de empleo para el país”, asegura Gotuzzo.