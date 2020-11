El ministro de Energía y Minas, Jaime Gálvez, aseguró que las tarifas eléctricas para los ciudadanos no subirán, se cumpla o no la sentencia de la Corte Suprema sobre el sector.

“Las tarifas no van a subir, se cumpla o no la sentencia. Este tema no es para el mercado regulado. Puede ocurrir que, en aplicación de la sentencia, las tarifas del mercado libre suban, pero no las del mercado regulado”, apuntó el ministro en diálogo con Agenda Política.

El ‘mercado regulado’ se refiere a la energía que consumimos todos los ciudadanos en nuestras casas. Por otro lado, el ‘mercado libre’ son los clientes con alto consumo de energía, como los industriales o mineras.

La Corte Suprema ordenó al Minem modificar la regulación referida a la declaración de precios de gas natural destinado a la generación térmica de energía. El cambio debe eliminar la posibilidad de que las generadoras térmicas declaren costos cercanos a cero por el consumo de este combustible. Según la sentencia, esto distorsionaría los precios.

Gálvez indicó que su cartera siempre trató de acatar la sentencia. Incluso prepublicó una norma, la cual recibió consultas, pero no pudo emitir el decreto supremo por la coyuntura.

“Esta situación política de las últimas dos semanas, ha hecho que el decreto que responda a la sentencia no pueda salir. Voy a tener que revisarlo y espero, en unas dos o tres semanas tenerlo publicado”, apuntó.