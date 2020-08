Luego de más de siete meses de que se determinara la intervención y liquidación de Financiera TFC por parte de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), este jueves se emitió una resolución judicial cautelar que dispuso la suspensión del proceso de liquidación de la entidad financiera. La medida fue emitida por el juez provisional civil de Chorrillos, Richard O’diana Carrión.

Como se recuerda, la SBS intervino TFC debido a una reducción de más de la mitad de su patrimonio efectivo por una mala colocación de créditos. De acuerdo a Jorge Mogrovejo, superintendente adjunto de Banca y Microfinanzas de la SBS, la medida implicó la suspensión inmediata de operaciones de la empresa, con lo cual ya no puede captar depósitos ni hacer nuevos préstamos del público. Además de ello, la SBS declaró que la entidad entraba en liquidación para identificar las prioridades de pago.

Esta medida fue revertida tras la decisión del juzgado que revisó la demanda interpuesta por Inversiones Nueva Alianza; empresa de titularidad de Andrés Mauricio Muñoz Ramírez, expresidente del directorio de la financiera.

Fernando Núñez, abogado de Financiera TFC, argumenta que la medida no solo suspende la liquidación (que implica que la SBS no pueda vender activos de la financiera), sino también la intervención; y añade que se devuelve la administración a los accionistas de TFC.

“Leyendo la parte de los considerandos, los fundamentos previos y la propia resolución, se ha dejado sin efecto las resoluciones que en algún momento dio la SBS. Con esas dos resoluciones intervinieron, tomaron la administración y ordenaron la liquidación. Esas no tienen efecto al día de hoy”, dice Núñez.

No obstante, Carlos Cueva, Jefe del Departamento de Asuntos Contenciosos de la SBS, asegura a El Comercio que ello es falso, debido a que la resolución judicial solo dispone la suspensión del artículo 2 de la medida de intervención de la entidad.

Ello puede evidenciarse en el documento: la medida cautelar concede que se suspenda la resolución SBS N° 5826- 2019 solo en el extremo del artículo segundo, “[...] precisándose que los representantes del Superintendente solo estarán facultados para determinar el patrimonio real, quedando suspendidas las demás facultades otorgadas por la Ley General y el Reglamento”.

En ese sentido, Cueva remarca que el artículo uno de dicha resolución sigue vigente. Este precisa, de forma explicita, que se declara el sometimiento a Régimen de Intervención a la Financiera TFC S.A.

“El juez mismo está diciendo que ese artículo no se ha tocado. Jurídicamente la entidad está en intervención. Luego dice que se suspende el artículo 2, pero se precisa que los representantes de la SBS solo estarán facultados para determinar el patrimonio real. Siguen teniendo condición de interventores; el artículo se suspende pero solo parcialmente, precisándose que los representantes del superintendente solo estarán facultados para el patrimonio. Les están dando igual vigencia legal”, detalla.

Este sábado, de hecho, la SBS envió un comunicado aseverando que Financiera TFC S.A. continúa bajo la administración de sus representantes, a pesar de la suspensión de la liquidación.

“La suspensión de la liquidación supone que las autoridades de la SBS no van a poder vender bienes o liquidar. Lo que se tiene que hacer es mantener los bienes de manera que no se deteriore, pero no se va a poder llevar adelante ventas de activos de la entidad”, aclara Cueva.

La SBS comunicó el viernes que interpondrá los recursos correspondientes contra la decisión del juzgado en mención, pues "claramente vulnera las normas constitucionales y legales que le otorgan facultades de supervisión y control de las entidades financieras, y disponer su intervención y disolución en resguardo de los ahorristas".(Andina)

A su vez, Francisco Barrón, profesor de la Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo de ESAN, resalta que lo que hay es un régimen de intervención que se mantiene, pero restringido. Por ello, la financiera no podría reiniciar operaciones.

“La medida cautelar claramente dice que se suspende el artículo segundo respecto a las facultades de los interventores, no dice que se ha suspendido el régimen de intervención. Los interventores designados por la SBS tienen las facultades limitadas. Es como si el proceso estuviera en stand-by hasta que finalice la acción de amparo. Aquí no puede interpretarse algo que no está en el documento”, precisa.

LA SITUACIÓN DE LOS CLIENTES

La superintendencia ha publicado diversas listas de ex clientes de Financiera TFC para que puedan acudir a las agencias del Banco de Crédito del Perú (BCP), con el objetivo de solicitar la devolución de sus depósitos si cuentan con la cobertura del Fondo de Seguro de Depósito (FSD). Ello viene ocurriendo desde el 16 de diciembre; y por lo menos 1.867 clientes cobraron un total de S/ 91,7 millones entre el ese día y el martes 17 de diciembre.

El proceso ha continuado avanzando, pero la SBS afirma que la resolución emitida por el juzgado de Chorrillos pone en riesgo el proceso. Según Cueva, ello se debe a la orden de suspensión de la liquidación y la suspensión de las funciones que la SBS venía ejecutando, con la finalidad de otorgar dichas devoluciones a las personas afectadas por los problemas en la entidad.

Desde Financiera TFC no hay claridad sobre qué ocurrirá con estas devoluciones. De hecho, la entidad celebró en Twitter la decisión del juzgado y precisó que podrá volver a operar; pero mientras la SBS siga interviniendo la financiera, ello no ocurrirá.

“Ese tema [reinicio de operaciones] no lo puedo absolver totalmente porque en este momento la administración -el director Andrés Muñoz, que es uno de los accionistas- requiere hacer un análisis no solo de derecho, sino también financiero y contable, cómo han dejado estos meses la entidad. La intervención ha sido desde el 11 de diciembre [del 2019], esto requiere un análisis pronto para ver la situación de los ahorristas para así dar información con mayor detalle”, comunica a este Diario el abogado de TFC, sin dar mayor claridad respecto de lo anunciado desde las redes sociales de la empesa.

“Nosotros vamos a interponer una acción judicial. Esta resolución tiene gruesos errores”, comenta, por su lado, Cueva. “Tal es así que llama a sospecha que [la anterior dirección de Financiera TFC] se haya ido a una jurisdicción en Chorrillos cuando la empresa tiene su sede principal en San Isidro. La empresa que interpuso la demanda, Nueva Alianza, tiene sus operaciones en San Isidro. La SBS tiene domicilio en San Isidro. Llama a sospecha que se hayan ido con un juez de Chorrillos que a nuestro juicio es arbitraria e ilegal. Por ello vamos a demandar al juez”, acota.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN LA SEDE DE FINANCIERA TFC?

A pesar que la entidad aún se encuentra intervenida, la SBS comunicó que ayer 31 de julio irrumpió en la oficina principal de Financiera TFC el señor Andrés Muñoz, expresidente del directorio de la entidad, acompañado de personas no identificadas y sin presencia de un fiscal, autoridad judicial ni policías.

“Pese a la exhortación de los funcionarios de la SBS, presentes en dicha oficina, para que desista de su ilícita actitud, el señor Andrés Mauricio Muñoz Ramírez se rehusó y se mantuvo en posesión de las instalaciones, disponiendo el cierre de las puertas, con cadenas y candados; y, reteniendo además ilegalmente a los funcionarios de la Superintendencia”, indica en un comunicado la superintendencia.

Cueva precisa que debido a este motivo, la SBS ha impuesto una denuncia penal contra Muñoz. La institución detalla que se da por incurrir en los delitos de usurpación, falsedad genérica, secuestro y desobediencia a la autoridad, tipificados en el Código Penal.

“Al entrar a la fuerza está cometiendo un delito de usurpación que estamos denunciando en este momento. Está en riesgo la documentación de la entidad que está ahí, en la financiera”, puntualiza.

