El proyecto de protocolo de bioseguridad que desde el 4 de mayo permitirá a los restaurantes y afines vender comida por reparto a domicilio está a la espera de la aprobación del Ministerio de Salud (Minsa).

La propuesta, elaborada por el Mincentur y Cenfotur, establece medidas preventivas que deben tener los negocios con la instalación de sus operaciones, con el personal, los procesos operativos y con el cliente. Asimismo, se fijan lineamientos de actuación para la detección o sospecha de un caso de coronavirus.

No obstante, el protocolo no hace mención a los repartidores de aplicativos como Uber Eats, Rappi y Glovo.

De hecho, la ministra de la Producción dijo anteriormente que estos servicios no estarán activos durante esta primera etapa pues no pueden garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad de los trabajadores. “¿Quién nos garantiza el cumplimiento de los protocolos? ¿Qué pasa si al momento de la fiscalización se quiebran los protocolos, a quién sancionamos?”, apuntó la ministra de Producción, Rocío Barrios, en diálogo con RPP.

“El tema central es la formalidad del sector, se sabe que estas personas son independientes y en su gran mayoría no tienen seguro. Es decir, no tienen seguro de salud médico; si tienen este virus, tiene que irse al hospital porque no están en Essalud o clínica privada. Y si mueren no tienen seguro de pensión”, explicó Jorge Toyama, socio de Vinatea & Toyama.

Apps de delivery no pueden operar durante el estado de emergencia.

Esto se da debido a que un vínculo laboral -y sus correspondientes beneficios laborales- no está asegurado entre el colaborador y la empresa. Añadió que solo en algunos casos los repartidores sí cumplen con los requisitos de la legislación peruana para considerarse que existe un vínculo laboral: existe subordinación (el empleado recibe órdenes); hay una condición de exclusividad laboral (solo trabaja para esa app); y el empleador provee las herramientas de trabajo (mochila de repartos o dinero para reparar la moto o bicicleta).

Asimismo, Toyama consideró que en estas apps colaborativas no hay un responsable solidario tanto para cumplir con los protocolos como para la protección de los repartidores. No obstante, recalcó que no es necesario que el trabajador esté en planilla para que exista dicha solidaridad.

¿Qué podrían hacer las apps de delivery para asumir más responsabilidades?

Al margen de si existe o no vínculo laboral, Toyama indicó que “toda persona independiente debería tener un seguro”.

“En España, por ejemplo, si una empresa paga más de 80% de tus ingresos, esta empresa te tiene que asegurar el seguro de salud y las pensiones. Te tiene que dar incluso 15 días de licencia con goce de haberes. Son derechos sociales. No derechos laborales”, recalcó.

En esa línea, Jaime Cuzquén, socio del área Laboral & Migratorio de KPMG en Perú, indicó que la Ley de Seguridad y Trabajo actual ya establece ciertas obligaciones de los empleadores hacia los trabajadores y los que prestan servicios pero no están en planilla; lo cual ya podría ser aplicado.

Sunafil actualmente se encuentra activo en su labor de fiscalización ante denuncias por no cumplir con las normas de Seguridad y Trabajo, en el contexto del estado de emergencia sanitaria.

Cuzquén consideró también que con estas medidas las apps de taxi ya podrían volver a operar, sobretodo considerando que para Sunafil será más sencillo focalizar la fiscalización en cuatro empresas, que en los deliverys de cada restaurante.

“En realidad que las apps de delivery no puedan operar me preocupa porque dejar que cada restaurante y servicio de delivery los controlen es mas difícil que el controlar las apps que son mucho menos”, manifestó. Además, dijo que es más fácil identificar las rutas de a los colaboradores de las apps que cualquier repartidor de un restaurante.

Además, consideró que las apps de delivery podrían optar por el seguro complementario de trabajo de riesgo. Las compañías actualmente lo ofrecen no solo a los trabajadores en planilla, sino a quienes viajan a unidad minera, ejemplificó.

¿Apps de delivery podrán operar en estado de emergencia? (Foto: El Comercio)

No obstante, para Brian Ávalos, asociado del estudio Payet, se podría evaluar la creación de un régimen especial para este tipo de colaboradores, que incluya prestaciones mínimas contra el COVID-19, el aseguramiento social y la protección previsional, sin que sea necesario entrar en planilla (régimen general).

“En otros países hay postura flexible, son trabajadores autónomos, pero pertenecen a un régimen especial: se regula la prestación en medida que tiene ciertos riesgos. Se regula este tipo de prestación en España, por ejemplo, con el régimen especial a los abogados, que no son trabajadores, pero tienen prestación de salud”, añadió.

SEPA MÁS

El Ministerio de Trabajo publicó en diciembre del 2019 una norma para crear un grupo de trabajo que evalúe la condición de las personas que prestan servicios a las apps de delivery . El grupo tenía hasta febrero del 2020 para presentar un informe con un análisis y recomendaciones sobre la materia en cuestión; sin embargo, a la fecha no se conoce qué conclusión tuvo ese grupo de trabajo.

En Europa, ya existen sentencias en que se ha determinado qué características de este tipo de servicios deberían ser considerados como trabajadores , con beneficios laborales, agregó Ávalos.

Rappi ha creado un fondo económico de salud, para asegurar el acompañamiento en salud en caso uno de los repartidores se vea afectado por el Covid-19. Además, los colaboradores cuentan con un seguro por accidentes por parte de Pacíficos Seguros, indica la empresa.

