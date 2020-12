Conforme a los criterios de Saber más

La desconexión digital en el Perú es un derecho que ya lleva vigente cerca de dos meses y las empresas ya están tomando acciones para alinearse a la norma en tiempos de trabajo remoto.

De hecho, según un estudio realizado por Marsh al 11 de diciembre, el 40% de las empresas encuestadas informó que está aplicando la desconexión digital para el trabajo remoto. En tanto, el 36% de las firmas indica estar en proceso de aplicación; mientras que el 24% no lo tiene en agenda. La muestra toma en cuenta empresas medianas y grandes de diversos sectores.

Akio Murakami, Gerente Central de Salud y Beneficios de Marsh, comenta que la cifra aún es baja debido a que las firmas siguen estando muy golpeadas por la crisis del COVID-19, por lo que priorizan otras acciones que tengan implicancia directa en la operación de la empresa.

“Lo que percibo no es una falta de interés, sino una prioridad. Entendamos que las empresas se han contraído y las áreas que tienen que gestionar esto se han reducido. Hay que hacer más cosas con menos gente, han ido priorizando lo que se necesita para que esto siga a flote”, señala a El Comercio.

Según el estudio, el 46% de los que no está aplicando la desconexión digital no tenía conocimiento de la norma; así mismo, el 30% no sabía cómo implementarla.

En esa línea, es importante mencionar que la norma actualmente no cuenta con un reglamento para su puesta en vigencia, indica Brian Ávalos, laboralista de Payet, Rey, Cauvi, Pérez. Sin embargo, añade que “sí sería importante que se emita uno para que se precise casos de excepción y emergencia”.

¿QUÉ ACCIONES ESTÁN REALIZANDO?

De acuerdo al estudio de Marsh, el 28% de empresas ha actualizado su política de trabajo remoto incluyendo pautas para respetar la desconexión digital; mientras que el 35% está en proceso de actualización.

Algunas de las acciones más comunes para seguir la norma es tratar de respetar los horarios de trabajo formales (de 9 a.m. a 6 p.m., por ejemplo), las coordinaciones y reuniones de trabajo durante las horas de conexión y las vacaciones, señala Murakami.

Acción que se aplica Porcentaje Respeto de vacaciones 93% Respeto de horas de descanso 87% Horario de reuniones de trabajo 67% Horarios de conexión 61% Horario de envíos de mensajes de Whatsapp 33% Horario de envío de correos 33% Tiempos de respuesta a requerimientos 28% Horario de llamadas telefónicas 28% Control de registro de la hora de inicio y término de la jornada 15% Supervisión a través de líderes del cumplimiento de la desconexión 13% Implementación de respuestas automáticas durante horario de desconexión 15% Encuestas a los colaboradores sobre cumplimiento de desconexión 11% Limitación de acceso a la red corporativa 2%

No obstante, señala que “todavía hay camino por recorrer” en que se garantice que las disposiciones se esté aplicando y pueda ser mediable.

“Todavía no vemos algo muy robusto o algún indicador que nos diga en qué medida se está cumpliendo esto. Hay la intención, se está empezando a documentar, pero no necesariamente se está vigilando que se esté cumpliendo”, añade.

En este sentido, comenta, los líderes juegan un rol fundamental siguiendo las medidas. Sensibilizar a los líderes y establecer un plan de comunicación son algunas de las actividades que se vienen realizando para que se cumplan las medidas aprobadas.

Asimismo, precisa que son muy pocas las empresas (mayormente las multinacionales) que son proactivas y bloquean las herramientas de trabajo fuera del horario laboral, ya sea cortando el acceso al sistema digital o imposibilitando el envío de correos.

¿QUÉ SUCEDE SI NO CUMPLE LA LEY?

En caso el empleador no cumpla con el derecho a la desconexión digital —es decir, que no cumple con respetar la jornada de trabajo o no paga los beneficios laborales derivados de realizar horas extras—, Ávalos señala que la Sunafil podría le podrá imponer una multa a la empresa por una suma de hasta S/225.879 en caso hayan más de 1.000 trabajadores afectados.

“Los trabajadores podrían impugnar las sanciones disciplinarias por incumplimiento de labores fuera de su horario de trabajo y se podrían imponer multas al empleador por actos de hostilidad”, añadió.

