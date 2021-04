Conforme a los criterios de Saber más

Sin mayor debate, la Comisión de Trabajo del Congreso aprobó este martes el proyecto de ley que prohíbe a los empleadores la reducción de salarios durante el estado de emergencia. Esta es una de las tantas iniciativas que esta comisión que, como señalan laboralistas consultados por este Diario, ponen en riesgo el mercado laboral formal y la subsistencia de las empresas, ya golpeadas por la pandemia.

Algunos de los proyectos de ley que ya cuentan con un dictamen aprobado en esta comisión presidida por el congresista del Frepap, Daniel Oseda, buscan también prohibir los despidos durante la emergencia nacional, dotar de derechos laborales a trabajadores de tiempo parcial y dar protección judicial a los dirigentes sindicales ante despidos arbitrarios, entre otros.

Frente a ello, muchas empresas ya evalúan la continuidad de los contratos ‘part-time’ que mantienen, pues la estabilidad laboral generaría mayores sobrecostos y priorizaría los contratos a tiempo completo, señala Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea & Toyama.

La posible prohibición para reducir sueldos, en tanto, generaría que el empleador ya no pueda pactar su remuneración con los trabajadores (la reducción de sueldos no puede actualmente no puede ser unilateral); y tendría que optar por aplicar la suspensión perfecta de labores o evaluar los ceses colectivos, señala Brian Ávalos, asociado principal del estudio Payet. “Si cierran esas puertas [reducir salarios y permitir despidos], están cerrando las puertas a la única posibilidad de generar empleos”, señala Ávalos, quien calificó las propuestas de antitécnicas.

Toyama, asimismo, recalca que dado que la aprobación de los ceses colectivos es muy compleja, las empresas “llegarán a la conclusión de que es más fácil la disolución de la compañía”.

Germán Lora, socio de Damma Legal Advisors, advierte que los proyectos que se vienen discutiendo están sobreprotegiendo a los trabajadores, lo cual en la práctica está alejando a los empleadores de las contrataciones formales. “El Congreso está en otro mundo y no están viendo la realidad de las empresas en el Perú, donde no hay trabajo, y se debe procurar que haya condiciones para que se vuelva a contratar”, precisa.

“El Congreso solo está aprobando proyectos que destruyen el empleo y además desalientan la reconstrucción del empleo perdido”, añade Toyama.

AJUSTES A LA SUSPENSIÓN PERFECTA

En la última sesión de la comisión de Trabajo, también se aprobó el dictamen un proyecto de ley que acota la aplicación de la suspensión perfecta de labores. La iniciativa fue aprobada por unanimidad; mientras el Ministerio de Trabajo pidió postergar el debate hasta que emitan su opinión.

La medida plantea que si la autoridad de trabajo no emite resolución, se aplique el silencio administrativo negativo, quedando sin efecto la suspensión perfecta; cuando actualmente sucede lo contrario. Además, establece que los beneficiarios de Reactiva Perú y los subsidios a la planilla, así como aquellos que no cesaron en sus actividades económicas, reincorporen a los trabajadores en suspensión perfecta.

Para Toyama, lo que se está haciendo es “limitar al máximo posible” la figura, cuando la norma vigente no contempla dichos escenarios. Lora, por su lado, indica que es preocupante que –adicionalmente a impedir las desvinculaciones y la reducción de sueldos– se limite la suspensión perfecta de labores en medio de una segunda cuarentena. “Quitan flexibilidad en situaciones de crisis [...] y los empleadores ya no pueden soportar más”, sostiene.

BONUS: LIQUIDACIONES Y CESES

Ávalos, del estudio Payet, recalca que desde fines del año pasado se ha visto un incremento de ceses colectivos y liquidaciones de empresas, sobre todo de restaurantes, colegios y gimnasios.

En este contexto, los proyectos de ley planteados desalentarían la inversión de las empresas y la reconstrucción del empleo perdido, sostiene Jorge Toyama.