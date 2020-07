La caída en la recaudación tributaria para 2020 sería de US$ 10.000 millones, a causa de la cuarentena decretada por el Gobierno para enfrentar el coronavirus (COVID-19), según cálculos del economista Elmer Cuba.

El experto afirmó que el Poder Ejecutivo ha diseñado una recesión que ha golpeado muy fuerte a la economía formal peruana.

“De cada 100 unidades que no estamos produciendo, el 50% de las pérdidas la tienen las empresas que no han vendido; el 40%, las familias que no tienen empleo o han perdido salario; y solo el 10% son las pérdidas del tesoro público”, apuntó, en diálogo con Agenda Política de Canal N.

Este descenso en los ingresos tributarios significa una menor recaudación de US$ 10.000 millones, prevé el también director del Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

Reactiva Perú

Cuba señaló que, pese a las reacciones tardías del Gobierno en cuanto a los mercados y el subsidio al transporte público, Reactiva Perú es una medida positiva que no fue comunicada adecuadamente.

“Reactiva Perú es un programa de política monetaria, de soltar liquidez, es un crédito de emergencia para que la economía no se vaya al diablo”, anotó.

Es decir, no se trata de un plan de créditos, sino de un plan de salvataje para evitar que se quiebren las cadenas de pago. Observó, además, que los principales beneficiarios de la iniciativa son las pequeñas y medianas empresas.

“Ninguna empresa grande del Perú se financia con S/ 10 millones, ese es un crédito pensado para pymes. Ha habido una mala comunicación. El Gobierno no ha salido a defender lo que ellos mismos han creado, que es una cosa muy buena”, puntualizó.