Los envíos peruanos a la Unión Europea (UE) entre enero y noviembre del 2023 sumaron US$ 6 mil 220 millones 933 mil, cifra que indica un ligero crecimiento de 0.3% en comparación al mismo periodo del año anterior (US$ 6 mil 199 millones 766 mil), informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

Según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, los despachos primarios sumaron US$ 3 mil 146 millones 404 mil, reflejando una leve contracción de -0.3 % respecto al 2022 (US$ 3 mil 155 millones 229 mil). Concentraron el 50.6% del total.

El rubro más importante fue la minería (US$ 2 mil 373 millones 789 mil), cuya demanda creció 17%. Le siguieron hidrocarburos (US$ 366 millones 139 mil), agro tradicional (US$ 346 millones 545 mil) y pesca primaria (US$ 59 millones 928 mil).

España (US$ 779 mil 670 millones) fue el principal mercado de este sector, seguido de Alemania, Italia, Países Bajos, Finlandia, Bulgaria, Bélgica, Francia, Suecia, Dinamarca, entre otros.

No tradicionales

Los envíos peruanos con valor agregado en el periodo de tiempo analizado sumaron alrededor de US$ 3 mil 074 millones 529 mil, registrando un incremento de 1% en relación al 2022 (US$ 3 mil 044 millones 721 mil). Concentraron el 49.4% del total.

La actividad líder fue la agroindustria (US$ 2 mil 069 millones 586 mil) con un ascenso de 8.2%, seguido de la pesca para consumo humano directo (US$ 327 millones 667 mil) con una disminución de -7.1%. En el tercer lugar se ubicaron los productos químicos (US$ 216 millones 537 mil) con una caída de -13%.

Las paltas (US$ 496 millones 960 mil), que presentaron un alza de 23.6%, ocuparon el primer puesto en este ranking. Completaron el top ten los arándanos, uvas frescas, jibias, globitos y calamares, cinc sin alear, mangos, alcohol etílico, antracitas, cacao y espárragos.

Países Bajos (US$ 1,352 millones 084 mil) se posicionó en el lugar N° 1 e incrementó sus pedidos en 3.8%. También resaltaron por su monto FOB España (US$ 765 millones 633 mil), Alemania (US$ 222 millones 352 mil), Italia, Bélgica, Francia y Polonia.

Legislación en la UE

La gerenta de Agroexportaciones de ADEX, Claudia Solano Oré, indicó que la Ley sobre Cero Deforestación de la Unión Europea obliga a las empresas exportadoras a certificar su oferta y así garantizar que no haya provenido de tierras deforestadas ni de bosques primarios irremplazables o provocaron degradación forestal.

“Existe una preocupación respecto a la fecha de su entrada en vigencia la normativa (30 de diciembre del 2024 las grandes empresas y junio del 2025 las pequeñas empresas), por lo cual varios países solicitaron su extensión, entre ellos Perú”, dijo.

Frente a los retos que supone la aplicación de dicha Ley se debe trabajar de forma articulada a fin de garantizar el acceso de los productos peruanos –continuó–; una colaboración efectiva entre el sector público y privado, y una coordinación eficiente entre las instituciones permitirán cumplir la normativa. “Son 240 mil familias cafetaleras y otras 120 mil cacaoteras que se verían afectadas”, precisó.