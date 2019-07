Fiestas Patrias: ¿Cómo impactarán los días no laborales en el PBI de julio?

Cada año, con ocasión de celebrar Fiestas Patrias, los peruanos gozan de dos días feriados (28 y 29 de julio) que afectan el crecimiento del PBI del país, por la paralización de las actividades económicas. Sin embargo, este año el país es sede— por primera vez— de los Juegos Panamericanos Lima 2019 que se llevarán a cabo en la capital, motivo por el cual se han sumado 1,5 días no laborales y compensables en Lima y Callao.

Además, el gobierno declaró el martes 30 de julio del 2019 como día no laborable, compensable (para el sector público y opcional para el privado) con el propósito de promocionar el turismo interno a nivel nacional, lo que daría un total de 4,5 días no laborales en el mes de julio, entre feriados y no laborales.

En aquellos días, una parte de la población podría dejar de trabajar según lo establecido por la Ley. Para hacer una comparación con el año pasado, los feriados patrios cayeron en días no laborables (sábado y domingo) por lo que el efecto negativo en la productividad de las empresas a nivel nacional, pude ser nulo, en muchos casos.

No obstante, este año el escenario es diferente, porque además de que los feriados acostumbrados no caen en fin de semana (el día 29 cae lunes), se han sumado más días a la agenda vacacional de los peruanos. Así, si bien se reduce la productividad a nivel nacional en el presente mes, al mismo tiempo se dinamiza la demanda interna a través del consumo en hospedajes, transporte, turismo interno, restaurantes, etc. que miles de peruanos realizarán por el puente feriado que inicia el viernes 26 a medio día y concluye el martes 30 de julio.

¿CÓMO AFECTAN LOS FERIADOS AL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA DEL MES DE JULIO?

Ya hemos mencionado que a propósito de los feriados largos, las actividades económicas del país se pueden ver afectadas negativamente por una disminución en su producción programada.

Debido a los días feriados decretados por el Estado por Fiestas Patrias, los Panamericanos 2019 y la promoción del turismo, muchas actividades productivas se paralizarían en los próximos días.

Para medir el efecto negativo en el crecimiento nacional, la Unidad de Análisis de este diario calculó el número de días laborables del mes de julio de acuerdo a la productividad de los días que se están dejando de laborar, sean compensables o no; y los comparó con los días laborales del mes de julio del año pasado, que como mencionamos líneas arriba, cayeron un fin de semana y además fueron solo dos.

En el mes de julio, restando la media jornada no laborable del día viernes 26 por los Panamericanos y el feriado patrio (29), que cae lunes, quedarían en total 27,5 días laborales de los 31 días que tiene el mes de julio. A partir de ello, con una hipótesis de que solo el 30% de la población dejará de laborar efectivamente durante los días no laborables y feriados, se consideró una productividad de 0,5 para los días domingos (1/2 día), de 0,75 (3/4 día) para los días sábados, y una de 0,25% para el martes 30, declarado no laborales a nivel nacional, lo que en total nos daría 25,93 días laborales para el mes de julio.

Al considerar un crecimiento del PBI potencial de 3,7%— según lo estimado por el BCR— y multiplicarlo por los días laborables de julio (25,93) obtenemos 26,89. Al dividir este número entre los días laborables de julio 2018 (27), se tiene que un rango probable para el crecimiento económico del mes de julio está entre [-0.5% y 0%].

Asimismo, el efecto negativo de una menor productividad por el feriado largo de este año, 2,5 días más que el año pasado, se podría ver compensado con el consumo de la población que tomará aquellos días para realizar diversas actividades de recreación y turismo a nivel nacional.

Piura por sus altas temperaturas y playas de arena blanca, figura como el destino preferido por los peruanos para disfrutar del sol.

TURISMO A NIVEL NACIONAL

​Al respecto, Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), señala que en promedio serían entre 1,2 a 1,4 millones de peruanos se dispondrán a viajar al interior del país aprovechando los feriados y días no laborables compensables.

"Se espera un crecimiento de 4% a 5% de la movilización a nivel nacional con respecto al año pasado, por los Panamericanos y la búsqueda de mejores condiciones climatológicas. En promedio serán entre 1,2 y 1,4 millones de personas con un gasto promedio de S/500, serían algo de US$ 200 millones los que se inyectarían a la economía nacional en estos días", dijo.

La zona norte del país, como Tumbes y Piura serán nuevamente los destinos preferidos por los peruanos para disfrutar de las playas y el sol. En la selva, con un clima superior a los 25° grados, serán Iquitos, Rioja o Villa Rica otros de los lugares más visitados. Asimismo, Paracas— considerado como el segundo parque natural mas visitado a nivel nacional después de Machu Picchu—, Arequipa o Huancayo figuran entre otras de las opciones para realizar actividades recreativas o de turismo.

Iquitos estaría entre los destinos preferidos por los peruanos para disfrutar de los feriados largos.

Canales explica que este año el perfil del turista y la dinámica de los viajes a nivel nacional ha cambiado por el evento deportivo, lo que resultará en un demanda más alta en las periferias de la ciudad.

"Por los Panamericanos, el turista preferirá estar más cerca de los estadios y las sedes de competencia por lo cual se hospedarán en hoteles de una, dos o tres estrellas en zonas como la Perla, San Luis, Santa Catalina o Villa el Salvador. Además, hemos observado que un porcentaje del flujo de turistas nacionales que el año pasado han viajado, preferirá quedarse en la capital para participar del evento deportivo y muchos peruanos del interior de país, vendrán a Lima por el mismo motivo", sostiene Canales.

La expectativa por ver a deportistas calificados de diversas disciplinas sería el principal motivo del cambio que se observa este año en el número de turistas nacionales que prefieren venir a la capital.