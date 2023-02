Leandro García, gerente general de Compañía de Minas Buenaventura, explica la situación en que se encuentra la unidad minera tras esta brusca incursión.

—Una turba atacó ayer la mina Julcani. ¿Ha ocurrido algo como esto antes?

Buenaventura empieza sus actividades en 1953, precisamente, en la unidad minera Julcani. Venimos trabajando hace 70 años [en esta mina] y nunca hemos tenido un evento parecido. Siempre nos hemos caracterizado por llevar la mejor relación posible con las comunidades cercanas en nuestra zona de influencia.

—Entendemos que hubo un intento de tomar la mina días atrás. ¿Quiénes están detrás de estos ataques?

Hace una semana este mismo grupo se acercó, pero en ese momento tuvimos la capacidad de evitar la paralización de la mina. En esta oportunidad volvieron en mayor número, entre 280 y 300 personas, más beligerantes y agresivos y con capacidad ‘cero’ de llegar a acuerdos. Pero nuestra prioridad es el bienestar y la salud de nuestros trabajadores. Por ello tomamos la decisión de someternos y firmar un acta, contra nuestra voluntad, por la cual detenemos labores en la unidad minera.

—¿De cuántos trabajadores estamos hablando?

Julcani tiene alrededor de 1.200 trabajadores, de los cuales el 60% a 70% son de la comunidad de Ccochaccasa, que es el área de influencia directa de la mina. Pero no solamente se ven afectados ellos, sino también las empresas comunales que nos brindan servicios. Entonces, es una afectación no solo para la empresa, sino para sus trabajadores y las comunidades que también son empresarios.

—¿Estas no han participado en el ataque a la mina?

A ellas también las han coaccionado. Claramente, están preocupadas por la situación y la rechazan. Han estado muy amenazadas también.

—¿Y estas 280 o 300 personas que han irrumpido en la mina de dónde vienen?

Primero, ellos vienen de fuera de nuestra área de influencia. No hemos podido identificarlos porque muchos han estado encapuchados. Algún grupo puede provenir de la comunidad de Anchonga, pero no tenemos certeza. Las investigaciones lo dirán.

—¿Qué es lo que piden? Usualmente, en asuntos como este, se trata de reivindicaciones sociales.

No tiene absolutamente nada que hacer con una reivindicación o algún acuerdo que hayamos incumplido. Es un tema por la coyuntura política de movilización nacional. Piden que apoyemos la movilización nacional [contra el Gobierno].

—¿Lo cual quiere decir que Julcani estará inoperativa por tiempo indefinido?

Claro. No tenemos ningún plazo.

—¿Entonces, dejarán solo un equipo reducido para cuidar la mina?

Hemos dejado un grupo muy pequeño para tratar de evitar algún evento ambiental. Hemos, proactivamente, avisado a las autoridades, a Osinergmin y al Oefa, para avisar de este riesgo por cuanto hemos perdido la capacidad de controlar el tema ambiental en nuestra unidad minera.

Huancavelica ha sido centro de fuertes manifestaciones en días pasados, pero estas se enfocaban en las zonas urbanas. Ahora se extienden también a las minas.

—¿Les están permitiendo dejar personal?

La intención de ellos es que no se quede nadie. En la medida de lo posible hemos manejado esto y estamos tratando de evitar un problema ambiental.

—¿La mina no tenía resguardo policial?

En Ccochaccasa hay una comisaría, pero es muy poco el personal allí.

—¿Qué solicitan ustedes al Gobierno, habida cuenta de lo inusual del suceso en Julcani?

Bueno, en lo que respecta a manifestaciones, Huancavelica no ha estado tranquila. Ha habido atentados contra el ex gobernador regional y el Poder Judicial. Lo que ellos exigen es la renuncia de Dina Boluarte y nosotros nos preguntamos que tenemos que hacer con eso. No tenemos absolutamente nada que hacer.

—Julcani es una de muchas minas en Huancavelica. Cabría esperar que este problema se extienda.

Huancavelica es una zona de minas medianas y pequeñas y, seguramente, la influencia de estos señores puede llegar hasta ellas.

—¿Qué minerales produce Julcani?

Julcani es una mina que produce 2,6 millones de onzas de plata anuales. La pérdida diaria, de acuerdo a nuestras estimaciones, oscila entre US$180 mil y US$200 mil, aproximadamente.

—¿No hay heridos por el ataque a la mina?

Gracias a Dios no ha habido daños personales. Sólo daños materiales: vidrios rotos, parabrisas de camionetas y quema de llantas, pero nada más. Lamentemos estos hechos de violencia que perjudican a nuestros trabajadores y comunidades, y ojalá que nos dejen trabajar y el país se tranquilice. Ya nos toca una coyuntura de mayor tranquilidad para seguir trabajando por el Perú.