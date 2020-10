Ante un crecimiento exponencial de las compras online y un marco regulatorio con vacíos, el Indecopi informó que viene trabajando en un proyecto de ley sobre las operaciones que se realizan por esta vía.

La propuesta del instituto plantea aclaraciones a su marco regulatorio y ajustes al Código de Protección y Defensa del Consumidor en temas como seguridad de los productos, el rol de las plataformas de intermediaciones y el derecho a arrepentirse de las compras realizadas.

“Toda regulación de protección al consumidor se basa en que la posición del proveedor y del consumidor no es igual. Hay una brecha, una asimetría que es natural. Las legislaciones en el mundo tratan de cubrir la falla de la asimetría de la información sobre un producto”, indicó Wendy Ledesma, directora de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopi, en diálogo con El Comercio.

La funcionaria explicó que sobre el aspecto de seguridad se busca atender, entre otros, una observación realizada por Aduanas de que debido a “una norma que está desfasada” no se impide el ingreso de productos elaborados con metales pesados, como el plomo.

“Hay plataformas donde se ofrecen productos que tienen varios filtros, pero otras no. Pueden venderse, por ejemplo, mascarillas falsificadas o que no cumplan con los estándares y se genera un riesgo a la población. Un interruptor falso puede provocar un incendio. Sobre este punto, el Indecopi actúa cuando ya se ofrece en el país, pero no cuando está en Aduanas. Entonces, se busca ampliar nuestras competencias”, manifestó.

Sobre el rol de las plataformas, Ledesma indicó que el objetivo es elevar el estándar de la información que se ofrece, mientras que respecto al derecho de arrepentimiento dijo que se apuntará a instaurarlo para todo el e-commerce, pues al adquirir un producto “los consumidores solo ven una foto”. Hoy esto solo se contempla en el sector de seguros.

“[El derecho de arrepentimiento] no es algo nuevo. Hay empresas, aunque pocas, que te permiten devolverlo. Pero ahora buscamos incorporarlo como un derecho en todo el e-commerce porque los consumidores no ven el producto al adquirirlo, sino solo una foto”, indicó.

OTROS APUNTES

Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), saludó este anuncio y señaló que también se debe trabajar en “garantizar el derecho al reclamo”.

“El reglamento del libro de reclamaciones señala que los proveedores virtuales deben tenerlo por esa vía. Pero muchos no cumplen. Esto es importante y más aún con empresas domiciliadas fuera del país”, indicó.

Aspec saludó este anuncio y señaló que también se debe trabajar en “garantizar el derecho al reclamo”. (Foto: Pixabay)

Cáceres mencionó que un segundo punto por trabajar está relacionado a fortalecer la normativa respecto a la publicidad engañosa y también a la que difunden los creadores de contenidos, como influencers, entre otros.

EL TRABAJO PREVIO

Ledesma indicó que esta propuesta es el resultado de la participación del Indecopi en diversas mesas de trabajo con organismos internacionales donde vienen participando desde hace un año.

“Todos los países de la Alianza del Pacífico tienen regulación sobre el comercio electrónico. Solo faltamos nosotros, es una necesidad de contar con ella”, refirió.

La funcionaria también indicó que en dos semanas se culminaría el proceso interno para levantar las observaciones realizadas sobre el proyecto y ya estaría listo para socializarse con ciudadanos, instituciones públicas y privadas, y países vecinos.

“Se busca elevar el estándar a la par de otros países, generar confianza en los consumidores y fortalecer a los proveedores porque los que ya cumplen las disposiciones se van a posicionar mejor”, subrayó.