En esta entrevista, Juan José Marthans revisa el impacto en la economía de una asamblea constituyente y revisa el escenario inflacionario que vive hoy el país.

— ¿Es este un buen momento para plantear una nueva Constitución?

En los dos últimos años hemos tenido choques que han impactado negativamente en el PBI. El primer choque externo, asociado al COVID-19. El segundo choque, asociado al conflicto Ucrania-Rusia. El tercer choque, que incidiría más en la dinámica productiva, es el anuncio del referéndum.

— ¿Cuál sería la magnitud del impacto en el PBI? El MEF ahora estima que el PBI crezca 3,6% este año.

Las proyecciones del PBI para el Perú este año y el próximo, apuntan a un 3% en promedio. Incluye tú el impacto de Ucrania y Rusia, creo que ese promedio baja a dos y medio. Ahora, incluye tú el impacto del anuncio de referéndum. Estamos hablando ya de una tasa de crecimiento anual menor al 2%.

— ¿Es cierto que, como señala Perú Libre y el señor [Vladimir] Cerrón, la solución a los problemas sociales y económicos del país pasa por una nueva Constitución?

La propuesta del partido Perú Libre es de lo más limitada que yo he podido explorar en mi vida. Heredaron la mejor macroeconomía y quieren convertirla en la peor. Se argumenta que el cambio de Constitución es necesario para generar un entorno más redistributivo de la riqueza. Si se quisiera mayor bienestar social, se podría hacer de inmediato y sin tanto vericueto político. ¿Y cómo así? A través, por ejemplo, de la reestructuración del proceso de descentralización, que es un desastre.

— ¿Ese es el problema más crítico?

El problema del Perú tiene un origen complejo. Como no hay institucionalidad, se puede generar toda esta suerte de descalabros. El país está atravesando un momento absolutamente preocupante. Hablas con los empresarios y ya no quieren invertir. Tenemos un presidente que mientras le dice a los empresarios nacionales y extranjeros “yo les garantizo la inversión”, al día siguiente le dice al mundo que se necesita cambiar su Constitución. Es una incoherencia.

"El problema no es, como dice el señor Aníbal Torres, 'los últimos 200 años de opresión'. Son 200 años y 9 meses de mentiras, de corrupción, de ineficiencia" Juan José Marthans Economista

— En este escenario, ¿hay responsabilidad en el sector privado?

Una vez le comenté a un empresario ‘por qué no desarrollamos el esquema de valor compartido’. Y me dijo ‘eso es teoría. Además, qué más valor compartido: yo pago impuestos’. Con esa mentalidad, este país no sale nunca. El siglo 21 demanda empresarios que, si el sector público no reacciona, responda supliendo parcialmente esa carencia.

— ¿Ve posibilidades para que la inversión mejore frente a lo estimado por el BCR?

En la situación actual, ninguna. La inversión pública no repuntará por problemas de asignación de recursos ligadas a los gobierno locales y regionales. Eso conjuntamente con el año electoral que tenemos, peor aún.

— Y la inversión privada...

Cuando los precios de los metales soplan a favor del Perú, la inversión privada crece a un promedio anual por encima del 10%. Para el bienio 2022-2023 solo crecería 1% siendo optimista de acuerdo al mismo BCR. Se ha golpeado el corazón de la inversión privada: la confianza empresarial. La sola posibilidad de un referéndum está matando la inversión.

— Será poco atractivo el 2022 y 2023.

Lo peor es que con lo que viene ocurriendo en el frente político, lo que se está haciendo es limitar las posibilidades de crecimiento al 2026. El efecto multiplicador de la inversión se está licuando en términos del PBI más allá del 2023. Hasta allá llegaría el daño que se viene generando.

—La inflación ya bordea el 8%. ¿Aún hay margen para poder reducir el impacto?

Un gabinete técnico hubiera priorizado –en vez de la nueva Constitución– medidas para mitigar el impacto de la inflación. Cada vez son menos los economistas que piensan que la inflación es transitoria.

— ¿Cómo tipificaría la inflación vigente?

Esta inflación tiene varias características: en todos sus segmentos está fuera del rango del BCR. El índice de precios al consumidor de una canasta para los pobres podría hoy estar duplicando la cifra oficial, castiga más a las provincias que a Lima. Los índices de la inflación de los productos al por mayor están por los dos dígitos. La inflación ya dejó de ser la menor de la región si consideramos la inflación nacional (que bordea el 9%).

— ¿Cuál es su opinión sobre la gestión del ministro Graham? Él se abstuvo de votar en la PCM frente a la propuesta de referéndum.

Los grados de libertad que tiene hoy cualquier ministro en la cartera de Economía son muy limitados. Si está solo y aislado, poco o casi nada se podrá hacer.