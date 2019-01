Julio Velarde: El BCR funciona con cuatro directores

El presidente del Banco Central de la Reserva (BCR), Julio Velarde, declaró durante una conferencia de prensa sobre las faltas del director José Chlimper al directorio de la institución, que suman un total de 46.

Velarde aseveró que la ausencia de Chlimper no ha afectado en nada el funcionamiento del Banco Central.

Velarde aseguró que en la actualidad "el Banco Central funciona con cuatro directores" y que, incluso, en una eventual situación de ausencia de ellos se crea un comité ejecutivo con menos miembros para que gobierne la entidad. Pero si este último tampoco fuera posible se le delega al presidente para que pueda tomar las funciones.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Banco Central, la autoridad monetaria es gobernada por un directorio de siete miembros incluido el presidente. De estos cuatro son designados por el Ejecutivo y tres por el Congreso.

"EL BCR NO ES EL CONGRESO"

En otro momento, Velarde remarcó que no es cierto que Chlimper haya cobrado dietas sin haber asistido a las sesiones del directorio, puesto que el BCR, a diferencia del Congreso, solo paga si es que sus miembros asisten a las sesiones.

"[El BCR] no es el Congreso. [Chlimper] no recibe pago si no viene a las sesiones. Acá se paga por dietas y muchas sesiones del directorio son informativas", sostuvo Velarde.

Por último, el titular del BCR comentó que toda la información de las sesiones del directorio se transmite electrónicamente. De esta manera, si el director Chlimper tuviera alguna observación o alguna pregunta, la puede hacer por correo para ser transmitida al resto de directores.

"La persona que falta puede enterarse de todo leyendo y no creo que al Sr. Chlimper le interese en nada recibir las dietas", comentó.