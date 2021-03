Conforme a los criterios de Saber más

En medio de la campaña electoral, los candidatos presidenciales hacen diversos ofrecimientos, pero pocas veces sustentan sus propuestas. Esto toma mayor relevancia, ya que la recaudación de impuestos, que sirve para ejecutar obras u otras acciones desde los diferentes niveles de gobierno, es baja en el Perú con respecto a otros países de la región. Este informe busca saber cómo afectarían al IGV y al Impuesto a la Renta las propuestas electorales (y si estas son factibles).

Según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), publicado en el 2020, el Perú ocupó el puesto 20 entre 25 países de América Latina y el Caribe en el ránking de las naciones con mayor recaudación tributaria como porcentaje del producto bruto interno (PBI) en el 2018.

En esa línea, este Diario hizo una revisión de los planes de gobierno de los seis partidos políticos que lideran en la última encuesta de Ipsos respecto a cómo incrementarán la recaudación tributaria [ver infografía].

Para Enzo Defilippi, exviceministro de Economía, las propuestas planteadas en los planes de gobierno no resuelven el problema de fondo y, además, carecen de sustento respecto a cómo las desarrollarán.

Asimismo, Defilippi menciona que las propuestas para reducir o aumentar la tasa del Impuesto General al Consumo (IGV) no funcionan para mejorar la recaudación. En ese sentido, indica que no hay un país donde se haya aplicado dicha medida y se hayan obtenido buenos resultados.

A su turno, Luis Alberto Arias, exjefe de la Sunat, recuerda que en campañas pasadas, como las de Peruanos por el Kambio, se propuso reducir el IGV, pero nunca se hizo, ya que, según Arias, el equipo ministerial se opuso a dicha medida.

“Hoy día es imposible reducir la tasa del IGV con un déficit fiscal que va a recibir el nuevo gobierno de alrededor del 4% o 5% del PBI. Sería como dispararse a los pies”, dice Arias.

Para Elmer Cuba, socio de Macroconsult, la solución no radica en aumentar las tasas impositivas, sino en buscar al evasor de tributos.

“La tasa del IGV es de 18% en el Peru. Este tributo representa la mitad de todo el presupuesto público. La tasa del IGV está bien puesta, lo que hay es evasión del IGV. Lo mismo ocurre con el Impuesto a la Renta. En el Perú es de 29,5%, parecido a las tasas de Chile y Colombia. Elevarlo sería muy castigador para el inversionista”, indica Cuba.

REGÍMENES TRIBUTARIOS

De otro lado, Cuba se mostró a favor de proyectos como los de Victoria Nacional y Renovación Popular que proponen simplificar o eliminar los regímenes tributarios.

“Actualmente, hay hasta tres regímenes para impuestos a la pequeña empresa. Plantear un régimen único muy particular y con tasas crecientes, tanto para las personas como para las empresas, es lo correcto”, afirma Cuba.

Arias, por su parte, menciona que las propuestas de simplificar o eliminar los regímenes tributarios es positiva. Sin embargo, advierte que los planes de gobierno no señalan cómo se hará dicho proceso.

En cuanto a la propuesta de Podemos Perú que busca otorgar beneficios tributarios a las Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL), Arias, Defilippi y Cuba advierten que dicha iniciativa iría en contra del objetivo de simplificar o unificar los regímenes tributarios.

En ese sentido, Defilippi señala que la propuesta de Podemos Perú incentivaría a algunos empresarios a migrar al régimen EIRL para obtener los beneficios tributarios que se otorguen, perjudicando la recaudación.

Arias, por su parte, menciona que no está a favor de seguir dando más beneficios tributarios.

“Lo que se debe hacer es racionalizar con algún criterio objetivo los beneficios que existen, pero no crear nuevos. Creo que las microempresas no necesitan beneficios tributarios de renta, ya que estas tienen una productividad bien baja, casi no tienen utilidades y por tanto, el impuesto que pagan es bajo”, subraya Arias.

Para el exjefe de la Sunat, el principal problema que tienen las microempresas, y en el que debería enfocarse los candidatos, es la complejidad para llevar los libros contables, presentar las declaraciones, entre otras dificultades. “Todo eso debería simplificarse, pero no dar más beneficios tributarios”, detalló.

A decir de Cuba, tener muchos regímenes tributarios no es positivo, ya que premia la informalidad e incentiva a algunas empresas a no crecer.

“Si es que una empresa vende menos de 1.700 UIT se le considera pequeña empresa y pertenece a un régimen distinto. No paga renta como todos los demás que pagan 29,5%. Ellos pagan solo 5% o 10% de las ventas. Ese es el régimen RER. En el régimen RUS, pagan alrededor de S/20 al mes y con eso se cubren de la Sunat. Ahí hay evasión. Por tanto, muchos no quieren cambiar de giro o no quieren crecer porque si crecen se salen del umbral de las 1.700 UIT”, explica Cuba.

EXONERACIONES

Respecto a eliminar las exoneraciones o beneficios tributarios, hay dos propuestas entre los seis partidos analizados. Una de ellas es la de Juntos por el Perú que busca eliminar los beneficios tributarios para los más ricos y la segunda, de Renovación Popular que propone reducir las exoneraciones.

Para Arias y Cuba, es importante revisar las exoneraciones en el próximo Gobierno para de esa manera aumentar la recaudación tributaria.

“Hay que hacer una evaluación de todas las exoneraciones tributarias para saber cuáles han cumplido con su objetivo y cuáles ya tienen muchos años vigentes. Estas solo deben mantenerse si es que están permitiendo a los más pobres tener un beneficio. De lo contrario, hay que eliminarlas. La mayor parte de las exoneraciones hay que revisarlas”, afirma Arias.

¿CÓMO MEJORAR LA RECAUDACIÓN?

Respecto a las medidas que urgen ser aplicadas en el próximo quinquenio, los tres especialistas coinciden en que se debe seguir trabajando en la identificación de los evasores, revisar las exoneraciones a ciertos sectores, así como seguir potenciando herramientas, como la facturación electrónica, para que sea más sencillo cumplir con las obligaciones tributarias.

En cuanto a fortalecer el trabajo contra los evasores, los tres especialistas coinciden en que si bien algunos partidos mencionan que buscarán eliminar la elusión y la evasión, no precisan cómo lo harán.

En ese sentido, Cuba indica que algunos candidatos suelen evitar dar detalles sobre cómo y contra quiénes aplicarán sus estrategias para luchar contra la evasión, ya que eso les podría restar votos en ciertos sectores de la población.

“El gran evasor en el Perú es la mediana, pequeña y semigrande empresa formal. El formal es el evasor porque tiene doble contabilidad y tiene trabajadores informales. Esas personas están evadiendo IGV y están evadiendo renta corporativa. Hay que luchar ahí. Ningún candidato dice eso porque quizás quiere ganar las elecciones, pero eso se tiene que hacer”, detalla Cuba.

A su turno, Arias indicó que uno de los grandes males en el Perú es la evasión y la elusión tributaria. Para ello, sugirió que se diseñe un plan específico con metas anuales y con acciones concretas.

“Para los próximos cinco años, debemos fijarnos como meta que reducir al 20% la evasión del IGV, la cual actualmente está en más del 30%. Para ello, se debe hacer un seguimiento a los avances y presentar una rendición de cuentas anual de cómo va ese objetivo específico”, indica Arias.

Asimismo, recomendó revisar algunas tasas impositivas, como la rentas de capital, las ganancias por ventas de acciones y el impuesto a alquilares. “Estas tienen unas de las tasas más bajas en el país. Se puede subir ligeramente”, subraya Arias.