Este sábado se realizará desde las 9:00 a. m. una sesión extraordinaria de Pleno en el Congreso para aprobar, de una vez por todas, un nuevo marco legal que regirá en lugar de la derogada Ley de Promoción Agraria; de cara a establecer un marco legal promotor para uno de los sectores más importantes de la economía peruana en la última década que estuvo en el ojo de la tormenta en las últimas semanas a raíz de la protesta de trabajadores en diversos puntos costeros del país.

“Creo que el sector agrario fue bastante golpeado en la década de los 70 y 80 por el régimen político de la época. Fue muy malo el desempeño esos 20 años. Luego hubo una serie de políticas públicas para aprovechar las ventajas que tenemos de ser un país agroexportador. Hubo muchos estudios hasta que finalmente se dio esta ley [de Promoción Agraria] en el 2000 y ahí cambió completamente la historia. Hemos tenido una historia de éxito bastante marcada y eso es indiscutible. Exportaciones, empleo, reducción de pobreza, entre otros puntos”, remarca a El Comercio Geoffrey Cannock, socio de Economía Aplicada de Apoyo Consultoría, respecto a la ley 27360 que normaba con anterioridad el régimen para este rubro.

Desde Apoyo Consultoría, según un reporte al que este Diario pudo acceder, se precisa que si bien el sector agrario mostró una recuperación importante entre 1990 y el 2000, su desempeño aún estaba por debajo de su potencial. Para argumentarlo, se detalla, entre otros puntos, que no se había materializado la oportunidad de contar con un sector agroexportador moderno; la balanza comercial agraria fue negativa durante todo el periodo 1990-2000; el 70% de productores se encontraban en situación de pobreza;+ y el 36%, en situación de pobreza extrema; y la productividad laboral del sector era solo el 25% de la productividad promedio de la economía peruana.

No obstante ello, la industria agropecuaria, que comprende agricultura, silvicultura, ganadería, caza, pesca, entre otros rubros, explica el 5,6% del PBI a nivel nacional, de acuerdo a Apoyo Consultoría. Entre otros datos a resaltar, la consultora precisa que la agricultura representa el 40% de las exportaciones no tradicionales y el 12% de las exportaciones totales; mientras que, según Apoyo, en el 2019 el 16% del empleo formal adicional generado se explicó por el sector agrícola, y uno de cada cuatro empleos creados corresponde al sector agrícola no tradicional.

1/ Las series de masa salarial formal y masa salarial informal solo toman en cuenta los empleos del sector agrícola. No consideran ganadería, silvicultura, pesca o caza. 2/ Debido al subreporte de la Enaho, se toman los salarios promedio publicados por el Anuario del MTPE para el 2019 y se imputa el crecimiento nominal estimado a partir de la Enaho. (Fuente: Enaho, Veritrade, MTPE; Elaboración: APOYO Consultoría)

Pero la alerta por el proyecto de ley que se debatirá, que aumenta en un 25% la remuneración del sector, ha generado preocupación para quienes plantean que se mantenga un marco promotor de la actividad y un mayor desarrollo de las empresas del rubro. Ante este aspecto, Cannock resalta algunos puntos clave sobre esta normativa y sus consecuencias negativas.

¿Cómo ve el proyecto de ley que discutirá hoy el pleno para el sector agrario?

Esta es una ley que en lugar de promoción, [parece] de castigo. Se está castigando al éxito que se ha tenido el sector en estos años. La comparación relevante cuando vemos los salarios es cuánto ganan los trabajadores formales del sector versus los informales. Hay una brecha enorme. La ley derogada pagaba la remuneración mínima (RMV), no había una diferencia por ese lado. El primer impacto fuerte es el aumento del 25% [de la RMV], que no lo dividen entre 30 días, sino 25 días. Eso hace que aumente la remuneración base en 50%. Esto castiga bastante y si interesa crear empleo formal, esta no es la manera de hacerlo.

¿En cuánto estiman que aumentarían los costos laborales?

Con la salida que estaría dando el Congreso, aumentarían como un 83% en general. Eso hace que la rentabilidad caiga 43% en palta y hasta casi 90% en arándanos. Los [cultivos] que son intensivos en mano de obra son los que más caen.

Ley agraria. Detalle de costos laborales de la propuesta de la comisión multipartidaria. (Fuente: Apoyo Consultoría)

¿Hay posibilidades de que los salarios aumenten sin una ley?

Imagino que pueden negociarlo vía sindicatos. Pero acá lo que no se puede hacer es imponer una ley que te aumente la remuneración por encima del régimen general. Hay estudios técnicos del Ministerio de Trabajo (MTPE) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que especifican que la RMV puede financiar los gastos que necesitas. ¿Entonces, por qué a eso meterle el 25% sin el debido sustento? Y cuando, en realidad, viendo que la diferencia que existe entre trabajadores formales e informales, esta ya es enorme. Hay muchos [trabajadores] que ganan por encima del mínimo. Está el tema de bonos de productividad, etc., que hace que en realidad el promedio [del salario] esté por encima de la RMV.

¿Una mayor sindicalización en el sector sería ideal para promover el diálogo?

Creo que en el camino eso es lo que va a pasar. Pero si fijan el 25%, sacas a las empresas del mercado; sin importar el tamaño. Otro punto que tiene el proyecto de ley es que aumentan rubros. A lo normado antes le han añadido varias líneas adicionales como obligaciones. Por ejemplo. el seguro complementario de riesgo, sobre el cual la tasa de aporte varía según el tipo de riesgo de la actividad. Han puesto también que se deberían financiar medios de transporte, guarderías, que antes no se incluían. Esto castiga bastante.