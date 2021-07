Conforme a los criterios de Saber más

Luego de cuatro años, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones (Ciadi) emitió una primera decisión sobre el arbitraje iniciado por el consorcio Metro de Lima contra el Estado Peruano en relación con el proyecto Línea 2.

En un documento remitido a las partes, al que tuvo acceso este Diario, el tribunal arbitral del Ciadi reconoce que el Estado no entregó las áreas de concesión en el plazo definido por contrato.

En ese sentido, también declara que a raíz de estas demoras hubo un retraso en el plazo de ejecución de las inversiones obligatorias del proyecto. Por ello, el Ciadi también determina que el Estado deberá indemnizar al consorcio Metro de Lima Línea 2 por los daños y perjuicios que se le han causado como consecuencia de los retrasos.

El proceso

En comunicación con El Comercio, la Comisión Especial del Sistema de Coordinación y Repuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (Sicreci) advirtió que esta decisión no constituye un laudo.

“[El tribunal] asigna responsabilidad respecto a los diversos temas materia de la disputa y solicita que se presenten nuevos cálculos respecto al reclamo de daños presentado por el consorcio Metro de Lima”.



Lo que ha hecho el tribunal del Ciadi –según explica Alfredo Bullard, socio de Bullard, Falla y Ezcurra– es bifurcar el proceso. “Han separado la decisión en dos sentencias. En esta primera han decidido responsabilidad, pero no se ha decidido la consecuencia económica de ello”, acota.

Lo que sigue, según explica Bullard, es un proceso de valuación de daños que se derivan del incumplimiento imputado al Estado. “Es una etapa más acotada, porque ya se dio la discusión más compleja. Sin embargo, los laudos Ciadi demoran entre seis meses y dos años”, agrega Bullard.

En opinión de Fabio Núñez del Prado, asociado senior del área Litigios & Arbitrajes en Rebaza, Alcázar & De las Casas, esta decisión del Ciadi es desfavorable para el Estado. “En arbitrajes Ciadi, el Perú siempre ha tenido resultados muy favorables. En este caso, si bien no es 100% desfavorable, sí es significativamente desfavorable para el Estado”, afirma.

Efectivamente, en su decisión, el tribunal del Ciadi reconoce que si bien hubo demora en la entrega de predios, también hubo incumplimiento del concesionario al negarse injustificadamente a tomar algunos predios en posesión.

“La decisión aclara que ya no habrá oportunidad para presentar más escritos o defensas. Lo que sí se requerirá es la asistencia de los peritos de daños para los cálculos”, afirma Núñez del Prado.

Metro de Lima - Línea 2: Avance de inversión en el gran proyecto de infraestructura en la capital. (Fuente: Ositran - Línea 2 / Infografía: Antonio Tarazona)Camilo Carrillo, economista principal del Consejo Privado de Competitividad, explica que el arbitraje se circunscribe a una diferencia entre las partes sobre los predios que conforman el área de concesión. “La definición de un terreno entregado es discrepante entre las partes. Con eso me refiero a que, por ejemplo, el terreno puede estar libre; pero para el concesionario existen interferencias”, advierte. Desde el inicio del proyecto, el concesionario advirtió demoras en el saneamiento físico y legal de los terrenos. “Sí hay una demora concreta, pero también hay discrepancia desde en qué momento ese terreno ya estaba disponible y el concesionario aceptó recibirlo o no”, agrega Carrillo.

A inicios del 2020, el Ministerio de Economía había indicado que el Estado peruano logró ganar 14 de las 17 controversias en las que se vio involucrado ante el CIADI. Ante ello, el Perú ha recibido a su favor cerca de US$110 millones como resultado de tales controversias concluidas. De los casi US$50.000 millones demandados al Estado en los casos finalizados solo se reconoció a favor de los inversionistas cerca de US$43 millones.

Para este caso, el Metro de Lima Línea 2 solicitó en un inicio una indemnización de US$700 millones. No obstante, en la medida en que no todas sus pretensiones han sido acogidas, el monto podría variar.

Lo que sí es cierto es que este arbitraje no ha detenido el avance del megaproyecto valorizado en US$5.000 millones. Así lo precisa Camilo Carrillo, economista principal del Consejo Privado de Competitividad (CPC). “Una de las cosas buenas que se hicieron hace dos años es que, ante la discrepancia técnica, se le solicitó al concesionario cumplir los requerimientos y llevar la controversia técnica al tribunal arbitral. Si se hubiera paralizado por el arbitraje, no hubieran aprobado ningún estudio de ingeniería y no hubieran avanzado la obra”, agrega.

Fue en febrero del 2017 que el consorcio planteó el arbitraje señalando retrasos en la entrega del área en concesión; así como de los estudios de ingeniería. Luego, en el 2018, la sociedad planteó una ampliación en el plazo de la concesión y una indemnización por daños y perjuicios que asciende a los US$ 700 millones.

Por su parte, el Estado Peruano planteó una contrademanda también por US$700 millones ante el consorcio de la Línea 2 por daños ambientales y socioeconómicos ante la demora en el proyecto.

Avances de la obra

Según explica Camilo Carrillo, economista del CPC, hoy la ejecución de inversión de la línea 2 se sitúa en un 38% y se perfila que tendrá un buen ritmo durante el año. Puede incluso superar la inversión del 2020 (US$243 millones) y del 2019 (US$350 millones).

A la fecha, la línea 2 ya cuenta con cinco estaciones terminadas que se entregarían antes del 28 de julio, según informó recientemente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Además, el saneamiento de predios en el área de concesión se encuentra hoy en 52%.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

El Congreso de la República aprobó con 102 votos a favor la iniciativa que plantea uniformizar la edad en 50 años para acceder a la jubilación anticipada en el Sistema Privado de Pensiones (AFP).