El tipo de cambio cerró la jornada de ayer en S/3,578, un incremento de 1,13% respecto a su valor del miércoles, la sesión previa a que se difundieran conversaciones del presidente Martín Vizcarra con personas de su entorno laboral que hoy son materia de investigación e, incluso, motivo de una moción de vacancia presidencial.

Los expertos consultados por este Diario coincidieron al señalar que la crisis política que se ha originado ha sido el principal motivo de esta variación cambiaria.

“No se ha observado nada en el plano internacional. Incluso, en los países vecinos, el dólar ha perdido valor en estos días”, explicó Marco Contreras, jefe de análisis de Kallpa SAB.

RAZONES Y EFECTOS

Lo que se ha observado en la sesión del viernes no ha sido una variación fuerte en el precio del dólar, pues no se registró una salida abrupta de capitales, detalló Guillermo Arbe, gerente de estudios económicos de Scotiabank.

“Lo que ha pasado es que los que estaban a punto de realizar operaciones se quedaron paralizados observando el plano político”, explicó.

A su turno, Eduardo Jiménez, jefe del Sistema de Información de Macroconsult, señaló que también incidió que el suceso, si bien es inesperado, es de corte político y no se ha comprometido un cambio dentro del modelo económico.

“Sin duda tenemos un salto en el tipo de cambio. Es algo que no debería ocurrir muy seguido, pero ocurre. Pero, para el exterior, este nivel de ruido político en un país emergente es normal”, explicó.

Sin embargo, los tres especialistas coincidieron en señalar que el principal efecto es que se siembra una sensación de incertidumbre. Esto, a su vez, significa que hasta el viernes 18 –que se votará la vacancia– se tendrá una volatilidad considerable en el tipo de cambio.

Panorama del mercado cambiario en medio de la crisis política. (Elaboración: El Comercio)

“Tenemos este fin de semana, por ejemplo, para ver cómo se desarrolla [la vacancia]. Pero, otra vez, no es una salida de capitales. Todo dependerá de lo se vaya conociendo. Es una situación sin precedentes. No se sabe cómo se reaccionará. Hay demasiadas fechas de movimiento, por ejemplo, si el Tribunal Constitucional tendrá un rol”, indicó Arbe.

“A partir de la admisión de la moción de vacancia tendremos más volatilidad la próxima semana. Ahora, si se van obteniendo votos para la vacancia, la volatilidad alcanzaría otros activos”, acotó Contreras.

Aun así, Arbe apuntó que el Banco Central de Reserva (BCR) tiene los instrumentos necesarios para usar ante cambios abruptos en el mercado cambiario y que “no se debe exagerar las magnitudes”.

Adrián Armas, gerente central de estudios económicos de la entidad monetaria, indicó al respecto que “el BCR tiene fortalezas macroeconómicas importantes” y que estarán “preparados para intervenir y amortiguar o atenuar cualquier fricción o tensión que se pueda presentar en los mercados financieros”.

De otro lado, Jiménez explicó que la incertidumbre en el país sería más significativa si hay luces de una vacancia, pues asumiría el presidente del Congreso, Manuel Merino, quien ha apoyado diferentes proyectos de ley que son “altamente discutibles”.

“[La moción] no es que haya sido brutal. Un miedo más grande responde a quién tomaría el poder y Merino no se ha opuesto a estos proyectos de ley. Mi sensación es que al inversionista le tiene más preocupado que tan bien o mal le va al modelo. Pero hoy, la verdad, es que pese a estos eventos políticos difíciles, no se ha comprometido la economía, pues no se ha cambiado sus bases”, remarcó Jiménez.

CRÉDITOS EN DÓLARES

En el país se tienen casi US$25.000 millones en créditos bancarios, según la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

Contreras indicó que el incremento del tipo de cambio afectaría, principalmente, al segmento corporativo, pues ellos son los que adquirieron la mayor parte de estos (casi el 38%).

Sin embargo, Arbe refirió que este grupo cuenta con instrumentos para compensar estos efectos.

Así, los más perjudicados serían los que adquirieron créditos para consumo en dólares y perciben sus ingresos en soles. Aunque –acotó– que la tasa de dolarización ha bajado considerablemente en la última década.