En conversación con El Comercio, el economista Milton von Hesse comparte su opinión sobre algunas propuestas de los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori, y comenta acerca de los consensos que se deberán concretar para el siguiente quinquenio.

— ¿Cómo ve las últimas propuestas económicas que ha realizado el candidato Castillo en su plan?

Creo que se mantiene en la línea y coherencia de su ideario. Sigue considerando que la integración con el mundo es mala y, por lo tanto, se debe frenar la competencia desleal de importaciones. Eso ya lo hemos vivido en el pasado. Ya nos hemos dado cuenta de que cuando un país se cierra a la competencia internacional, lo que se vende internamente termina siendo caro y de mala calidad porque cortaste la competencia. Además, preocupa esta falta de integración, sobre todo en lo que refiere a la agricultura. El candidato no se da cuenta de que la canasta básica familiar, que tiene productos como el pan, pollo y leche, depende de insumos importados. Si cortas las importaciones de alimentos, lo que va a pasar inmediatamente es que la canasta de consumo de los más pobres se va a encarecer y va a ser de peor calidad.

— ¿Cualquier tipo de restricción a la importación, entonces, impactaría de forma significativa en el precio?

No solo en eso, también en la calidad. Si cortas las importaciones de alimentos, lo que va a pasar inmediatamente es que la canasta de consumo de los más pobres se va a encarecer y va a ser de peor calidad. Eso lo hemos vivido antes, primero en el gobierno de Velasco y luego en el de Alan García.

— Perú Libre propone dar un subsidio temporal como apoyo directo a la economía de familias por servicios como agua, electricidad e Internet. ¿No sería esto positivo si se focaliza a una población vulnerable o impactada por la crisis?

Sí. Los planes de ambos candidatos incluyen algún tipo de subsidios para los afectados por desempleo ante el COVID-19. En eso ambos están de acuerdo, con un énfasis u otro. Tampoco es que se pueda ser muy ortodoxo; el daño de la pandemia sobre la economía de los hogares más pobres ha sido muy grande. Cualquiera de las dos opciones que gane va a tener que ser expansiva con el gasto, porque la situación lo amerita.

— ¿Va a ser clave, entonces, que el siguiente presidente mantenga una política de corto plazo con fuerte gasto?

Va a tener que haber una expansión del gasto público. [El próximo gobierno] deberá gastar más, pero hay que hacerlo bien. De manera focalizada y técnica. Ese gasto debe llegar a quienes lo necesitan.

— La candidata Fujimori propuso otorgar transferencias directas a la población por el concepto de canon donde se recibe. Esto ha generado posiciones divididas entre economistas. ¿Qué piensa usted?

Hay algunos puntos negativos, como el hecho de que quitaría dinero a los alcaldes para hacer proyectos de infraestructura que den servicios básicos. Pero la parte a favor es que mucha de esta plata no se ha gastado. Esto puede ser adecuado si es un porcentaje limitado de los ingresos del canon que llegue directamente a la gente. El problema va a ser si quieres hacer lluvia de millones.

— Puede haber distorsiones entre lo que reciban las diversas regiones.

Sí, y eso te lleva a que la población que antes vivía en un distrito va a querer irse masivamente a otro para recibir más dinero. Es una propuesta interesante, pero habría que hacerlo con el soporte técnico necesario.

— Otra propuesta de Fujimori que generó ruido fue la entrega de un “bono oxígeno”: S/10.000 a cada familia que perdió a parientes por COVID-19. ¿Realmente sería algo viable, considerando la situación de la caja fiscal?

Creo que el Estado tiene la obligación de haber generado la cantidad suficiente de oxígeno. Aquel ministro que se preocupó de hacer cosas que no eran las más relevantes, no previó el cuello de botella de las plantas de oxígeno. Por ideología también pensaron que en lugar de comprarle al sector privado plantas de oxígeno, mejor se las contrataba a una universidad nacional que no sabe de producción; que puede tener excelentes profesores pero no sabe del negocio de fabricar en serie plantas de oxígeno. Creo que ese problema debió atacarse en su momento con lo que se tenía, porque era responsabilidad del Estado no hacer experimentos donde la ideología te distorsiona lo que uno debe hacer. Sí hay una catástrofe financiera en muchos hogares que tuvieron fallecidos por el COVID-19, los casos que hemos visto de familias que han vendido casa, autos, ahorros; y encima sus familiares han fallecido y los dejas en el peor escenario, en la tragedia humana y en la tragedia financiera que va a costar varios años. Ahí se va a tener que hacer algún tipo de programa para ayudar a esas familias a salir adelante, donde no todo serán subsidios. Habrá que pensar, además de eso, en líneas de financiamiento que pueden ser más adecuados para reconstruir esos hogares.

— ¿Pero entregar un bono de S/10.000 no sería criticable dada la posición en la que se encuentran las cuentas fiscales?

Claro. No tengo los cálculos de qué significaría hablar de tanto dinero. Pero lo importante con todas las medidas y las promesas electorales que se están haciendo -y lamentablemente en esta fase vamos a escuchar de ambos lados populismo-, al momento de empezar el gobierno, es que el ministro de Economía administre de forma sabia los ingresos y gastos. Y claro, a todo el mundo le gusta hablar de gastos, pero los ingresos son unos, y vienen principalmente los impuestos.

— ¿En este siguiente quinquenio habrá una necesidad de aumentar impuestos a raíz del impacto de la crisis y las necesidades que han surgido por gastar más?

En el corto plazo, en el primer año, pienso que subir la carga tributaria afectaría mucho la recuperación de las empresas. Sería absolutamente inviable. El Estado peruano todavía tiene capacidad de endeudamiento internacional a diferencia de países como Argentina, u otros que no tienen esa capacidad por estar sobreendeudados. En el corto plazo, hasta que haya una reactivación, yo no tocaría los impuestos. Probablemente habría algún espacio en IGV, pero muy chiquitito. En estas circunstancias no lo veo viable; mira lo que ha pasado en Colombia con esta reforma tributaria. No creo que sea conveniente desde una perspectiva económica ni social.

—¿Qué tan relevante diría que es contar con un equipo técnico para manejar un gobierno?

Absolutamente importante. La estabilidad de esos equipos a lo largo del gobierno también lo es. En estos cinco años no solo hubo cuatro presidentes, sino también ocho ministros de Economía con todos los efectos negativos y colaterales que ha tenido eso.

— Pero con la fragmentación que habrá en el Congreso, ¿realmente podríamos esperar un escenario estable para cualquiera de los dos candidatos?

El gobierno que asuma deberá buscar los consensos necesarios y apelar a estos gabinetes de ancha base. Lo que hemos visto en estos cinco años es de terror. El gobierno que sea no va a poder llegar con una posición autoritaria ni pretender que su visión del mundo será la que se va a implementar, porque en ese contexto llegaría esta lucha permanente entre yo te vaco como presidente o te cierro como Congreso. Eso es lo peor que le puede pasar al país, porque los inversionistas terminan yéndose.