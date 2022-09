—¿Cómo viene la producción minera este año?

De enero a junio vemos que, en comparación al año anterior, la producción de algunos metales es inferior. Pero tenemos un hecho importante que es el próximo inicio de producción de Quellaveco, que va a aportar 300 mil toneladas anuales de cobre y una operación completamente automatizada. Es decir, que además de producción nos trae innovación y generación de empleo en la zona.

—¿Esa es la buena noticia?

Esa es la parte positiva, pero también tenemos la parte negativa que es la paralización de operaciones mineras como Cuajone y Las Bambas, que ha llevado a que esta última mina reduzca sus estimaciones de producción este año, más aún cuando no ha podido entrar en operación el proyecto Chalcobamba (su nuevo tajo).

—Sin embargo, la producción de cobre se mantiene estable (1,2% de aumento hasta junio).

Lo que estamos viendo es que hay una mayor producción de Mina Justa y la entrada de Quellaveco hará que al final del año haya un cierto crecimiento. Esperamos un crecimiento de entre 3% y 5%. Pero si se superan los problemas en Las Bambas la producción también aumentaría para el 2023 a 2,6 millones de toneladas métricas (13% más respecto al 2021).

—¿Y las inversiones cómo marchan? Mina Justa y Quellaveco empezaron en 2018 y 2019. ¿Pero qué nuevos proyectos hay ahora?

Claramente tenemos algunos proyectos que debían estar empezando, como Chalcobamba, que no ha podido por los conflictos en Las Bambas. También San Gabriel debía estar iniciando la construcción, pero no ha podido por el mismo motivo. Pero hay algunas optimizaciones en trámite, como la de Antamina e Inmaculada. Y tenemos también el proyecto Yanacocha Sulfuros (más de US$2.000 millones) que sí es muy grande pero que no termina de tomar la decisión de invertir. Así que, efectivamente, no hay un nuevo proyecto gigantesco como Quellaveco.

—El MEF proyecta una caída en la inversión minera de 2,1% en 2022 y de 2,4% en 2023.

Claro, ellos estiman que la inversión minera debe estar alrededor de US$5.500 millones este año, pero a nosotros nos parece que será un poco menor. Porque San Gabriel debe estar dentro de esa suma, pero no creo que vayan a invertir por los problemas que tienen con las comunidades.

Unas de las inversiones más esperadas por la minería es la ampliación de Las Bambas, proyecto que no sale adelante debido a la conflictividad social.

Conflictos sociales

—¿Y cómo ven la conflictividad en la SNMPE? Las Bambas sigue con problemas y Cuajone parece que se está solucionando.

Pero todavía siguen en mesa de diálogo. No termina de cerrarse el tema. Y Las Bambas todavía tiene parte de sus concesiones invadidas, y tampoco termina de cerrar el análisis del cumplimiento de sus compromisos, que es lo que dio inicio al conflicto. Pero, sobre todo, no vemos un plan integral de prevención de conflictos, una decisión clara, política, de cómo tratarlos y prevenirlos. Vemos cierto apoyo, pero no la articulación completa que se requiere.

—En el Minem y la PCM había equipos de gestión social muy fuertes. Ahora parece que no los hay y que tampoco coordinan entre ellos.

Sobre todo, no hay una solidez de los equipos, una permanencia en el tiempo. Esta rotación de actividades no ayuda mucho. Las mismas empresas nos comentan que iban al Minem a hablar con los funcionarios para resolver sus conflictos sociales, pero, al poco tiempo había rotación en el ministerio y los sacaban. Todo eso no ayudad con el tema de solución de los conflictos.

—¿Ustedes se reúnen con el Minem para ver estos asuntos?

Nosotros nos reunimos y las empresas igual por sus temas de conflictividad. El tema es que los problemas no se terminan de solucionar, pero sí hay una apertura para recibirnos. Y otro problema es que todavía no hay viceministro de minas.

—Es cierto, llama la atención que no haya un viceministro de Minas designado desde hace más de dos meses.

Sobre todo, porque hay temas relevantes que tratar. Por eso, el Minem debería tener una persona encargada. La ministra puede querer hacer mucho pero no va a estar en todos lados. La encargatura, por más bueno que sea un viceministro es solo eso, una encargatura. No es una función completa.

Lotes petroleros

—Y eso se replica en el sector hidrocarburos. Porque no hay un presidente de Perú-Petro desde hace más de nueve meses.

Efectivamente. Perú-Petro ya tiene quorum en el Directorio, pero no una cabeza.

El sector hidrocarburos espera una decisión del Gobierno en torno al destino de los lotes petroleros de Talara con contratos próximos a vencer. La SNMPE apuesta por la ampliación de los mismos por diez años más. (Foto. Vanessa Romo)

—¿Ya que hablamos de petróleo, la SNMPE tiene una posición sobre qué hacer con los contratos que están próximos a expirar en Piura?

Allí vemos con gran peligro que hay varios lotes que en los próximos años van a vencer, pero hasta ahora no se ha tomado una decisión. En realidad, entendíamos que Perú-Petro, que ahora está sin cabeza, iba a sacarlos a licitación, pero hasta el momento no han salido con ello. Y en realidad se requiere que en esos lotes se hagan inversiones, pero no sabemos si van a llegar a tiempo.

—¿La opinión de la SNMPE es que haya licitación?

Bueno, nosotros estamos a favor de que, debido al corto plazo que existe, se pueda conseguir la homologación de contratos (extensión por diez años más a los actuales operadores). No vemos que se pueda hacer una licitación y que lleguen a los plazos establecidos porque vemos que hay lotes que vencen en 2023. Sí vemos con preocupación que no se tome una decisión a tiempo.

—¿Entonces ustedes apuestan por la homologación?

Considerando los tiempos y la necesidad de inversión que se tiene en estos lotes. Además, la homologación no es gratuita; demanda una inversión importante.

Masificación y tarifas de luz

—¿Ustedes han revisado el proyecto del Ejecutivo para masificar el gas natural? ¿Qué opinan del proyecto?

Desde la SNMPE apoyamos el cierre de brechas energética y la promoción de la masificación del gas natural. Pero lo que en realidad sería importante es cómo llevar el gas a mayores áreas porque hemos visto que el proyecto Siete Regiones no ha podido salir adelante. Por eso, vale la pena hacer un análisis más exhaustivo de cómo realizar la masificación porque el proyecto actual lo que hace es dar una compensación respecto al déficit que existe en la diferencia de tarifas.

—¿La SNMPE tiene una opinión respecto a la nivelación de las tarifas de gas, que presupone un aumento en la tarifa en Lima para disminuirla en las regiones?

De hecho, hemos revisado el proyecto y vemos que el cargo, tal y como está constituido, estaría generando ciertas ineficiencias porque nos hemos dado cuenta que estaría sobrecargando a la generación eléctrica a gas, que es uno de los componentes de la utilización del gas natural. Entonces, creo que habría que hacer mejoras en ese cargo.

La SNMPE ha observado el proyecto de masificación del gas enviado por el Ejecutivo al Congreso por considerar que puede elevar las tarifas de luz.

—¿Esto podría afectar las tarifas de luz?

Si, tendría un efecto tanto en el mercado de clientes libres y en el mercado regulado. Eso es lo que valdría la pena revisar y analizar, ese impacto y como mitigarlo. O si hay alguna otra forma de que se consiga este cargo.

—¿Y de la portabilidad de las mypes, que opinan? Entiendo que la SNMPE dio una opinión negativa del proyecto de ley en su momento.

Sí. Nuestra opinión además está bastante alineada con la del Minem y Osinergmin. Por el tema de la ruptura del equilibrio entre oferta y demanda, y lo que se refiere al riesgo de contratación de las empresas distribuidoras, sobre todo, de las distribuidoras estatales. En realidad, dimos nuestra opinión contraria porque vale revisar el tema de manera más integral. Tal y como estaba el proyecto no tomaba en cuenta ello.