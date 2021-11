Conforme a los criterios de Saber más

Ayer, al promediar las 9:30 de la mañana, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a través de sus redes sociales descartó que se producirá un cierre unilateral de unidades mineras que cumplan con la ley. A través de un comunicado, la entidad señaló esta y otras conclusiones a las que llegaron tras el diálogo que sostuvieron el lunes pasado el Ejecutivo, representantes de la empresa minera Hochschild y de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

“En relación a los últimos sucesos, descartamos el cierre y solicitud de retiro unilateral de las operaciones de las unidades mineras que cumplan con los requisitos legales y condiciones establecidas en la legislación nacional y sectorial, y que cuenten con los permisos correspondientes vigentes”, señaló la PCM.

Asimismo, aclaró que no se impediría que las unidades mineras puedan solicitar prórrogas a sus permisos de exploración y explotación. “Las empresas mineras pueden solicitar prórrogas, extensiones y modificaciones a sus permisos para explorar y explotar en estricto apego a lo que establece la normatividad vigente”, añade el documento.

Además, la PCM explicó que los planes de cierre presentados por las empresas del sector y aprobadas por el gobierno, se gestionarán “de forma que el cese de actividades se efectúe dentro de un marco ambiental sostenible”.

📰 Compartimos la siguiente declaración respecto al diálogo entre el Poder Ejecutivo y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (@snmpeperu). pic.twitter.com/SBezCHX9Uh — Consejo de Ministros (@pcmperu) November 24, 2021

El comunicado responde al acuerdo firmado por Mirtha Vásquez, presidenta del Consejo de Ministros, junto a comunidades de Ayacucho en el que se establecía el retiro y cierre de cuatro operaciones mineras de la región. Esta decisión se adoptó sin que las compañías estuvieran presentes o conocieran de la reunión.

“El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informará la última semana de noviembre el cronograma de reuniones con las empresas mineras Apumayo, Sami SAC y Compañía Minera Ares (con las unidades mineras Inmaculada y Pallacanta) para revisar el cierre de minas. Asimismo, se evaluará la situación de otros proyectos mineros que existan en la zona”, fue el acuerdo al que llegaron Vásquez y los comuneros el viernes 19 pasado.

(1/2) Las cabeceras de cuenca son ecosistemas delicados que proveen de agua a los territorios. Por eso hemos acordado junto a autoridades y dirigencias de las provincias de Parinacochas, Lucanas y Páucar del Sara Sara (Ayacucho) medidas para protegerlas de la contaminación. pic.twitter.com/cW4ZZx2Bqs — Mirtha Vásquez (@MirtyVas) November 19, 2021

Para la SNMPE, la declaración publicada ayer por la PCM rectifica el citado documento. A las 10:30 de la mañana, el gremio compartió un comunicado en el que saludaba la decisión.

“Saludamos que, mediante declaración pública, la PCM descarte el cierre y solicitud de retiro unilateral de las operaciones mineras en Ayacucho y que manifieste su pleno respeto a la normatividad vigente que rige para las actividades productivas del sector minero”, indicó la SNMPE.

🔴 [Nota de prensa]: SNMPE saluda rectificación de PCM sobre acuerdos de Ayacucho e invoca al Gobierno a trabajar conjuntamente por sostenibilidad y competitividad del sector minero https://t.co/gflUXzeUcY pic.twitter.com/WWY2Rbvecf — SNMPE Perú (@snmpeperu) November 24, 2021

Asimismo, el gremio exhortó al gobierno a no compartir “mensajes contradictorios”, en referencia a los acuerdos de Vásquez y los discursos en los que el presidente Pedro Castillo busca atraer inversores extranjeros al Perú. Aseguró que estas acciones “solo generan incertidumbre y desconfianza entre los inversionistas”.

Una hora después, a las 11:40, la presidenta del Consejo de Ministros publicó a través de su cuenta de Twitter indicó que el comunicado ratifica la postura del gobierno. “No hay vulneración de la seguridad jurídica ni cierres unilaterales, pero el Estado asume función de fiscalizar los procesos de cierre de minas y control ambiental acorde a los marcos legales”, afirmó Vásquez.

Asimismo, la ministra señaló que su error fue en la forma de comunicar los acuerdos. “Quiero asumir la responsabilidad de que tenemos que ser muy cuidadosos y comunicacionalmente nos faltó decir que cada caso es diferente”, declaró en una entrevista a TV Perú.

Ratificamos lo que hemos venido sosteniendo: el gobierno respeta el estado de derecho, no hay vulneración de la seguridad jurídica ni cierres unilaterales pero el Estado asume función de fiscalizar los procesos de cierre de minas y control ambiental acorde a los marcos legales. https://t.co/CGkq6rHigy — Mirtha Vásquez (@MirtyVas) November 24, 2021

La mañana de ayer cerró con la bancada de Fuerza Popular anunciando que presentará una moción de invitación para que Vásquez asista al Pleno del Congreso a explicar los acuerdos firmados en Ayacucho y sus declaraciones sobre el cierre de minas.

Un lunes tenso

Luego de lo anunciado en Ayacucho, transcurrieron días tensos en la relación entre el sector privado y el Ejecutivo. Los primeros consideraban que los acuerdos del gobierno eran una decisión unilateral que impediría que las empresas mineras Ares (parte de Hochschild), encargada de las exploraciones de Pallancanta e Inmaculada; South America Mining Investment (Sami SAC), encargada de la minera Breapampa; y Aruntani S.A.C., de la mina Apumayo, puedan solicitar el cambio de su plan de cierre, según indica la ley.

Por este motivo, el lunes 22 se realizó una reunión en la sala Pérez de Cuéllar de Palacio de Gobierno entre el Ejecutivo y los representantes de las mineras, que se extendió por una hora y media. En ella estuvieron presentes Mirtha Vásquez, Pedro Francke, ministro de Economía y Finanzas, Eduardo Gonzáles, ministro de Energía y Minas, y Rubén Ramírez, ministro del Ambiente, representando al gobierno. Por su parte, asistieron representando al privado Raúl Jacob, presidente de la SNMPE, Magaly Bardales, vicepresidenta de la SNMPE, José Augusto Palma, integrante de la SNMPE y vicepresidente de Asuntos Corporativos de Hochschild Mining, Pablo De la Flor, director ejecutivo de la SNMPE, e Ignacio Bustamante, representante de Hochschild y gerente general de Ares.

“Fue una reunión muy cordial en la que tuvimos la oportunidad de expresar nuestras preocupaciones sobre el particular, los ministros fueron interviniendo en la medida que tenían algo que expresar y el encuentro se expresó en clima de buen entendimiento. Muestra de lo positiva que fue esa reunión es el comunicado que emitió la PCM”, relata de la Flor.

Además de la preocupación por la decisión de cerrar unidades mineras de manera unilateral, los representantes del gremio explicaron que la ministra estaría tomando funciones que no corresponden a su cargo al momento de firmar el compromiso. “El cierre de minas está claramente especificado y sigue un proceso en el que la presidenta del Consejo de Ministros no tiene ninguna participación. Para nosotros la primera ministra ministra incurrió en una arbitrariedad y en una ilegalidad por tomar decisiones que no le corresponden a sus facultades. Esa es nuestra gran preocupación”, explica Jacob.

Tras la exposición, la ministra Vásquez les indicó que estaba comprometida en seguir los procesos conforme a ley. “Escuchamos lo que nos planteó la ministra. Fue muy alineado con el comunicado que ellos han entregado”, señala Jacob.

La reunión culminó sin llegar a acuerdos concretos. Los ministros se excusaron aludiendo que al día siguiente debían presentar el Proyecto de Ley de Presupuesto Público ante el Congreso. Sin embargo, el comunicado emitido hoy por la PCM recoge las conclusiones conversadas en la reunión del lunes.

“Consideramos que es una rectificación porque todo lo señalado en el comunicado va a contrapelo a los compromisos asumidos en Ayacucho. Por ejemplo, el comunicado indica que no va a haber una actuación unilateral en el cierre de las operaciones, lo que corresponde al punto 1 del acta que ella suscribió”, añade de la Flor.

Cabe recordar que en una entrevista con El Comercio, Carlos Gálvez, expresidente de la SNMPE, advirtió que aún queda pendiente que el Ejecutivo explique sus decisiones ante las comunidades ayacuchanas, quienes a partir del acuerdo firmado siguen esperando el cierre de las minas.

“Esto tiene que venir con una disculpa en público. La primera ministra tiene que retractarse públicamente de lo que ha hecho, porque está dejando en el inconsciente de la población ayacuchana que estas cuatro minas se deben cerrar mañana”, afirmó.

