Petro-Perú busca captar capital privado hasta por el 15% de su accionariado

Petro-Perú evalúa la posibilidad de captar capitales privados hasta por un 15% del accionariado de la empresa petrolera estatal, para lo cual emitirán nuevas acciones en el 2020, anunció Carlos Paredes, presidente de la empresa estatal.



“Lo que prevé la Ley 30130 que se dio para hacer la Refinería de Talara es que se incorpore capital hasta por el 49% del accionariado de Petro-Perú y actualmente es 0%. A mí me gustaría incorporar un primer tramo de 10% a 15% el próximo año”, señaló Paredes.



►Repsol y Petro-Perú mantienen sobreprecios de gasoholes de hasta S/1,24 por galón

►Congreso declara de interés nacional la modernización del Oleoducto Norperuano

“Esto no es una privatización, que es cuando tengo un activo y lo vendo. Lo que estamos planteando es emitir nuevas acciones, por la cuales la empresa privada va a inyectar capital a la empresa", agregó.

Asimismo, mencionó que la incorporación de capital no se hará a través de la Bolsa de Valores, ya que prevén que se le podría otorgar una valoración muy baja a Petro-Perú en base a los resultados que se han obtenido hasta ahora.

"Hemos preferido ir por una opción que se llama colocación privada, o private placement, que es una negociación directa con inversionistas”, agregó Paredes.

No obstante, aseguró que no llevarán a cabo la venta de acciones si es que no consiguen una buena valorización de las mismas.

“Tendrá que ser una buena valorización, sino no seguiremos adelante con la operación, porque no se trata de vender nuestros activos a precio de ‘gallina flaca’. Tenemos en este momento un concurso de los bancos de inversión para hacer la valoración”, subrayó.