Ante los hechos sucedidos hasta ayer miércoles, el anuncio de una continuidad de Julio Velarde en el BCR se diluye en un escenario de alta incertidumbre política y económica que tiene al Gobierno –y al precio del dólar– como protagonista.

El frustrado encuentro entre el presidente Castillo y el jefe del BCR denota, para el exministro de Economía Luis Miguel Castilla, el poco sentido de urgencia del Ejecutivo. “Si no estuviéramos en un momento de alta volatilidad y repunte en el tipo de cambio, esperar unas semanas no alteraría nada. Pero esa reunión es una de las más importantes”, sostiene.

Prueba de ello es que, tras conocerse el martes la decisión de Velarde de continuar en el cargo, el tipo de cambio inició la sesión del martes en S/4,04; luego del nuevo máximo histórico alcanzado al cierre previo (S/4,11). Ayer, después de conocerse la cancelación de la reunión, la divisa retomó su tendencia alcista y cerró en S/4,09. Ello sucedió pese a la intervención del BCR, que vendió US$116 millones para atenuar la volatilidad.

“Dado que la coyuntura es distinta, se debe asegurar la idoneidad del directorio del BCR. Esa debe ser una prioridad del Gobierno porque día a día se encarecen los bienes importados y se tiene al país en zozobra”, explica Castilla.

Para Paola del Carpio Ponce, coordinadora de investigación de la Red de Estudios para el Desarrollo, la cancelación de esta reunión no contribuye a reducir la inestabilidad. “Lo que hace es devolvernos a la incertidumbre. No sabemos ni en qué contexto se canceló la reunión. Ese escenario no permite que actualicemos nuestras expectativas sobre lo que viene”, asevera.

En la misma línea se pronunció el docente de Economía de la Universidad del Pacífico Enrique Castellanos. “El hecho de que el presidente no se reúna con Velarde y prefiera hacerlo con Virgilio Acuña es una evidencia de la improvisación de este gobierno”, asevera.

Más malas señales

Fue ayer también que se conoció que el ministro Pedro Francke nombró como viceministro de Hacienda en el MEF a Gustavo Guerra García; vinculado también al partido Juntos por el Perú.

El nombramiento fue comentado en las redes sociales por Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, únicamente con signos de exclamación; lo que denotaría sorpresa.

!¡ — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) August 11, 2021

Al ser consultado por este Diario sobre dicha expresión, el congresista de Perú Libre Edgar Tello minimizó el hecho señalando que se trata solo de una opinión.

“De varias propuestas que hay, si tomaron la decisión de que sea el señor [Guerra García] debe ser porque tiene algo que aportar y contribuir a la nueva gestión”, dijo sin dar detalle de las propuestas que planteó su partido.

Es por ello que para Enrique Castellanos, docente de la UP, es importante que todos los miembros del Gobierno evidencien coordinación si se quiere acabar con la incertidumbre. “Tendrían que hacer el giro hacia políticas más moderadas y promercado. Eso es a lo largo de todo el Gobierno, no solo en el ministro Francke”, dijo.

Como se recuerda, días antes el primer ministro Bellido anunció la creación de una comisión para responder ante el alza de precios y señalo la necesidad de “detener la subida del dólar”. Desde el MEF, el ministro Pedro Francke ha descartado un control de precios. En cambio, se ha referido a un apoyo directo a la población.

