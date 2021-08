El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, señaló que no es una política del gobierno de Pedro Castillo imponer un control de precios o del tipo de cambio.

“Vivimos en una economía en la cual no tenemos un tipo de cambio fijo y no pretendemos establecer un control de precios ni control de cambio. No corresponde en una economía de libre mercado”, apuntó en conferencia de prensa.

El titular del MEF explicó que el alza en los precios obedece al elevado valor del barril de petróleo en el mercado internacional, sumado a la suba en el tipo de cambio.

Apuntó que, desde el Ejecutivo, están evaluando medidas para disminuir este impacto en la canasta familiar.

“Sí estamos evaluando qué medidas podemos tomar para tener algún impacto sobre eso, pero todavía están en evaluación”, agregó Francke.





