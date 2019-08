Quellaveco: Se busca llegar a consensos antes del 26 de agosto o habría un paro

Mientras el Estado aún intenta resolver los problemas ocasionados por las protestas contra el proyecto minero Tía María en Arequipa, ayer los miembros de la comunidad de Tumilaca, Moquegua, bloquearon un cruce de carreteras en señal de descontento por el proyecto Quellaveco, manejado por la empresa Anglo American.

Según explicó a este Diario el prefecto de Moquegua, Mariano Velásquez, el bloqueo de vías fue anunciado por dirigentes de la zona, representados por un miembro de la asociación llamada Frente Anticorrupción de los Derechos de Moquegua.

“La paralización la lidera un tal Jesús Paredes Zegarra. Ya la policía nacional abrió la vía y los vehículos están circulando normalmente. El día 19 habrá una reunión del Comité de Monitoreo con los representantes de Anglo American, donde pedirán un compromiso de parte de la minera”, explicó el prefecto.

De acuerdo a Velásquez, en la reunión estará presente también un alto funcionario del Gobierno con la finalidad de analizar el cumplimiento de los 26 acuerdos que tiene la empresa con los ciudadanos de Moquegua, entre los cuales se incluye la contratación de mano de obra no calificada local, principal reclamo de la comunidad. “No debería haber riesgos de paralización de operaciones”, agregó.

Cabe mencionar que Quellaveco fue mencionado recientemente por el presidente Martín Vizcarra como uno de los proyectos mineros que han salido adelante tras llegar a consensos con la población.

Asimismo, fuentes de Anglo American informaron que la ciudad de Moquegua sigue en calma.

“Sin embargo, estamos con los ojos bien abiertos para que esto no escale”, indicaron.

No obstante, el presidente de la Junta de Usuarios de Moquegua, Vicente Cori, informó, en una entrevista con radio Americana, que por el momento no participarán en las protestas, pero se unirán a un paro indefinido el 26 de agosto de no llegar a un acuerdo con la empresa. La posición del sector es que Quellaveco “no va” por estar ubicado en cabecera de cuenca del río Asana.

EL EFECTO MINERO EN EL SUR

Durante estas últimas semanas, se ha explicado en este Diario el impacto económico del proyecto Tía María, el cual representa una inversión de US$1.400 millones para Arequipa. Quellaveco implica una inversión de US$5.300 millones, es decir, casi cuatro veces más.

Tomando en cuenta las regiones mineras del sur del país (Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna), la minería representa el 23,1% de su PBI. Esto sin contar Quellaveco que aún está en construcción.