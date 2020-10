El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, señaló que las operaciones de Repo no eliminan el riesgo que el retiro del 100% de los fondos de AFP planteado desde el Congreso impacte en el mercado peruano.

Como se recuerda, ante la aprobación del retiro del 25% de la AFP hace unos meses , el BCR realizó operaciones Repo para evitar la potencial venta masiva de S/35.000 millones de bonos del Tesoro para pagar dichos retiros.

“Las operaciones de repos del BCR no eliminan los riesgos de una venta masiva de activos. Dependemos de la confianza de afuera, que el 54% extranjeros sigan confiando. Si ellos no compran lo que las AFP venden, estamos en un escenario bastante complicado”, comentó Velarde durante su presentación en la comisión de Economía del Congreso.

“La vez pasada compraron S/5.000 millones, mientras las AFP vendían, ¿lo harán ahora? Al ver que las AFP tienen menos bonos, ¿considerarán que es más riesgoso? Creo que sería peligroso hacerlo de forma masiva”, agregó.

Además, advirtió que el retiro de 100% de las AFP podría afectar el mercado de deuda pública e impactar el tipo de cambio.

“Si la percepción de riesgo aumenta porque se percibe por ejemplo un cambio de régimen en la base de inversionista, se puede desencadenar una crisis en el mercado de deuda pública peruana y generar previsiones significativas al alza de tipo de cambio y las tasa de interés ” añadió Velarde en un oficio enviado al presidente de la Comisión de Economía, Anthony Novoa.

Asimismo, indicó que el aumento del riesgo país que el retiro masivo de los fondos de pensiones provocaría, también generaría incrementos en el resto de tasas, sobre todo las de financiamiento de largo plazo como las hipotecas. Por ello, agregó, las medidas de retiro de fondos de pensiones ponen en riesgo la estabilidad macroeconómica y el proceso de reactivación económica en marcha.

ALCANCE DE LA MEDIDA

En la comisión, Velarde también reiteró que lo planteado por el Parlamento no está debidamente focalizado por lo que terminaría abarcando a población que no es vulnerable.

“Los más vulnerables no son parte de lo que acceden a AFP”, dijo, añadiendo que ya existen más de 2 millones 100 mil personas cuyos fondos de pensión se han quedado en cero.

Asimismo, advirtió que la mayoría de los afiliados que podrían acceder al retiro de sus fondos de AFP según los criterios de la propuesta del Congreso no realiza pagos a las administradoras. Ello, debido a que gran parte de estos cuenta con comisión sobre sueldo.

“Según cifras de la SBS, el 91% del fondo de aquellos que no cotizan hace más de doce meses no le paga nada a las AFP, porque muchos de ellos tenían comisión sobre sueldo. Como no están teniendo sueldo para que descuente la comisión de la AFP no están pagando nada por el manejo de estos fondos. Es decir, a la AFP por el 91% de estos fondos no gana nada. Hay un 9% que sí [porque se le aplica comisión mixta]”, comentó.

“La mayor parte de lo que podría retirarse, no le paga nada a la AFP, la AFP lo maneja gratis sin quedarse con un solo sol”, agregó.

Por ello, añadió, el BCR no recomienda aprobar la norma, pero si el Congreso insiste en ella, considera que esta debe ser “lo más acotada y espaciada posible”.

REVISE EL OFICIO ENVIADO POR EL BCR A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA