Tras varios rumores sobre su ingreso al mercado peruano, que se fueron dilatando en los últimos dos años, finalmente la gigante DiDi Chuxing-conocida como la ‘Uber china’ por este lado del mundo- empezará a operar en el Perú desde este martes 13. Tal como lo adelantó Día1, la ‘app’ de taxi china , que realiza 60 millones de viajes al día en el globo, prenderá su operación con el servicio DiDi Express (para autos particulares) y apunta a ser la líder en el país.

Para lograrlo tendrá que disputar ese trono con Uber, Beat y Cabify (que se integró con Easy Taxi el año pasado), que ya corren la carrera desde el 2014 y aceleran para consolidarse en el mercado local, con diferentes estrategias.

Pero siempre hay espacio para más. Y eso lo sabe bien la china DiDi, que mientras hacía su trabajo de exploración en agosto identificó que en el Perú todavía había una necesidad grande de movilidad al alcance del bolsillo, como comentó Felipe Contreras, director de comunicaciones corporativa de la firma china para Sudamérica a Día1. Precisamente ahí encaja la agresiva propuesta de DiDi en el mundo y que se reflejará en los viajes a partir de S/5 que ha anunciado desde el martes.

Aunque DiDi entrará a la carrera a contrarreloj, cree que llegar tarde no siempre significa una desventaja. Esto les ha permitido ver las falencias del mercado y por dónde podrían diferenciarse. Según comentó Contreras, apuntan a marcar la diferencia en la relación con los socios conductores, que considera que han sido un poco descuidados en el Perú.

“Creemos que si están conformes, generarán buenos viajes. Hemos venido a darles un buen servicio para que conductores y usuarios estén contentos", sostuvo.

Precisamente, con el fin de ofrecer mejores condiciones a los conductores, la ‘app’ china cobrará una comisión fija de 18% , sin tarifas escondidas. Además de la promesa de que esta comisión no variará con el tiempo , contar con una aplicación que, por su espalda tecnológica, no se quedará colgada y con herramientas de seguridad también para conductores, como conocer el destino previamente.

Pamela Vidal, gerenta de comunicaciones de DiDi Perú, hace hincapié en que han habilitado dos canales diferenciados de atención y soporte 24/7 para usuarios y conductores, que en este momento no tiene ninguna otra aplicación. Por el lado de los usuarios, afirman que además del botón de emergencia, privacidad de números y el centro de emergencias, también marcarán zonas de riesgo donde la ‘app’ no operará.

Pandemia como reto

Pero el camino no será fácil para la compañía china, que ha decidido entrar en un momento bastante complejo por la pandemia que aqueja a nuestra salud y a nuestra economía. No es un secreto que la llegada del COVID-19 ha transformado casi todos los aspectos de nuestra vida. La forma de transportarnos, por supuesto, no fue la excepción. En ese camino de reducir riesgos, el uso de taxis por aplicativo (que prometen protocolos exhaustivos) se está convirtiendo en una alternativa interesante para los usuarios. Incluso lo fueron en los momentos más duros de la pandemia, durante la cuarentena total, con servicios especiales que habilitaron para los pocos viajes que se permitían.

Como resultado de esas medidas para controlar la enfermedad, los taxis por aplicativo arrastran varios meses de escasos ingresos por operar con restricciones. Apenas desde julio han empezado a ver una recuperación más constante en número de viajes y el retorno de socios conductores a las plataformas, a medida que se fueron reabriendo las actividades como parte de la reactivación económica. Pero todavía están a la mitad de ese viaje.

Hasta agosto, los representantes de los tres aplicativos que operan en el Perú coincidieron de que en dicho mes se estaban acercando al 50% de los viajes que generaron en febrero, cuando el COVID-19 aún no cruzaba las fronteras de nuestro país. De lo que también estaban convencidos era que esta pandemia ya estaba generado cambios profundos en la movilidad urbana y nuevas necesidades a las cuales adaptarse.

“El transporte privado está cambiando, la frecuencia de viajes será menor, pero la elección del aplicativo priorizará más la calidad y seguridad sanitaria”, reflexionaba Jorge Romero, country manager de Cabify hace poco más de un mes.

Contreras lo reafirma. “Sabemos que este mercado de movilidad no será el mismo después del COVID-19. (...) La realidad pospandemia va a ser dura, va a convertir a nuestros mercados en unos donde cada centavo cuente, [más que antes]”, agrega el ejecutivo sobre los nuevos retos.

Vidal agrega que, pese a este gran desafío, DiDi ha llegado en plena reactivación de la economía en el país, lo que es un impulso que permite entender mejor los cambios en la movilidad del país, la necesidad de tener ganancias adicionales y precios accesibles.

Nuevos negocios

El principal desafío ya lo están trabajando los aplicativos de taxi en este momento con los kits de protección a los conductores, mamparas de separación en el auto y feedback de calificación de las medidas de bioseguridad implementadas para usuarios y conductores. El otro camino que han empleado las aplicaciones de taxi ha sido ingresar a nuevos servicios como los envíos de paquetes para generar más viajes a conductores y ser una alternativa ante el crecimiento de las ventas por Internet. Un nuevo negocio que ha llegado para quedarse y potenciarse.

En otros mercados del mundo, DiDi cuenta también con este servicio, a través de DiDi Entregas. La fecha cuando aterrizará en el mercado peruano todavía es un misterio. Los voceros de la marca en el Perú, sostienen que se enfocarán en el servicio de DiDi Express primero y de acuerdo al mercado definirán los próximos pasos. Para DiDi Taxi (el servicio exclusivo para conductores de taxi) que opera en Chile y Colombia, tampoco tiene fecha definitiva, pero Contreras comentó que podría ser para el 2021.

Sin lugar a dudas, se agitarán las aguas en un mercado que hasta antes de marzo, ya realizaba el 35% de los viajes de taxi urbano en Lima, según refiere Romero, de Cabify.

En este escenario, con mucha más razón, las aplicaciones de taxi que hoy están en el podio no van a dar tregua para defender su lugar ya ganado en tantos años.

Datos:

- DiDi , que inició operaciones en Beijing en el 2012, tiene el 85% del market share en China. Algunos de los otros mercados donde están presentes son Rusia, Brasil, México, Colombia, Costa Rica, Panamá, Colombia y Chile.

- Regulación: La empresa china ya forma parte de Comex, que agrupa a los aplicativos de taxi y de delivery en el Perú, para cuando se retomen las conversaciones respecto a las regulaciones de este sector.

- Evalúan entre cinco ciudades cuál le seguirá a Lima.

- Además de DiDi Express y, DiDi Entregas, la empresa también cuenta con los servicios de DiDi Food (delivery), en otros mercados.

