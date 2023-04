Los primeros tres meses del año tuvieron un débil arranque ante un escenario de protestas, conflictividad política, cierre de minas y también fenómenos climatológicos. ¿Cuál es el diagnóstico que hacen desde la Cámara de Comercio de Lima sobre la economía peruana?

Vemos lo que todos están viendo. El Perú a inicios de este año fue objeto de una ola de protestas violentas que generaron daños económicos y, sin duda, pérdida de vidas humanas. Cuando estas protestas comienzan a disminuir, son sustituidas por fenómenos climatológicos. Esto cuando muchos sectores como el Turismo no habían terminado de reponerse de la pandemia. Nosotros empezamos con una proyección de crecimiento para este año de 2,6%. Sin embargo, esta proyección la hemos tenido que revisar a la baja. Hay una serie de factores que están afectando que la reactivación se realice más rápido de lo que se pensaba.

A ello se le suma un menor dinamismo de la inversión privada.

Si bien hemos cambiado y pasado de las sombrías épocas del presidente Castillo, las protestas no han logrado que los inversionistas recuperen la confianza necesaria. Existen programas como Con Punche Perú que deberían empezar a focalizarse. De lo contrario, no vamos a mover la aguja de la inversión. Creemos que este Gobierno tiene que ser muy riguroso en la predictibilidad. Los inversionistas tenemos que saber cuáles son las reglas de juego. En el tema laboral, todavía hay una tarea pendiente.

¿Han conversado ya con el Ministerio de Trabajo sobre reactivar el Consejo Nacional de Trabajo?

Esta instancia de negociación y de comunicación se ha afectado gravemente en el Gobierno pasado. Primero hubo un retiro justificado de los empresarios y posteriormente también se han retirado los gremios sindicales. En realidad, esta mesa tripartita no tiene sentido con solo dos patas. Lo que creo es que el ministro está optando por tener conversaciones bilaterales.

¿Con miras a reactivar el CNT en el corto plazo?

Sí, pero también tenemos que ser conscientes de en qué momento se puede hacer ese regreso para que sea una decisión útil. Eso no quiere decir que no se discutan normas y proyectos con ambas partes.

¿Existe preocupación desde la CCL sobre el proyecto de ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez? Si bien el proyecto está avanzando, existe preocupación sobre el puente Santa Rosa.

El proyecto está avanzando. [El puente Santa Rosa] es un tema complicado. Con la nueva pista ya la entrada del aeropuerto no va a ser por donde entramos ahora. Y el puente no llega así como tampoco la Línea 2 del Metro. Hay un desfase que solucionar. Como Cámara de Comercio de Lima hemos expresado nuestra preocupación, nos hemos reunido con las autoridades pero no encontramos una solución al tema. Ni buena ni mala. Ninguna.

Rosa Bueno, presidenta de la Cámara de Comercio de Lima. (Foto: César Campos)

Sobre el rol del Ejecutivo y el Congreso. ¿El sector privado considera aún que se requiere un adelanto de elecciones como se planteaba a inicios de año?

Las normas y las disposiciones constitucionales deben cumplirse. La señora Boluarte tiene un mandato constitucional hasta el 2026. Pero como nada en la vida está escrito en piedra, esta discusión acerca del adelanto estaba muy en sintonía con la situación complicada de las protestas. Esta situación ha pasado. Yo no creo que se haya solucionado bajo ningún punto de vista, pero ha pasado y lo que necesitamos es estabilidad. Además, adelantar elecciones sin que aún hayamos logrado aprobar las modificaciones del capítulo político de la Constitución necesarias nos puede llevar a un camino cuyo resultado no va probablemente a ser mejor que el de hoy.

En el Congreso se han presentado múltiples iniciativas para aplicar cambios al capítulo económico de la Constitución. Desde el sector privado, ¿cómo se piensa participar de esta discusión?

La CCL es una organización abierta y dialogante, escuchamos todos los comentarios sobre el tema. Revisamos con especialistas todo el capítulo económico, constituimos mesas de discusión y el resultado que tuvimos es que el capítulo económico de la Constitución tiene muchos más aciertos que algunas pequeñas imprecisiones que hubiera que cambiar. Decidimos que no podíamos plantear una modificación, como sí lo hemos hecho en su momento para la reforma política. Sí hemos trabajado una desmitificación de las mentiras que se han dicho sobre el capítulo económico. Hemos hecho un convenio para publicar este estudio en un libro que se presentará en julio de este año.

Si no es la Constitución, ¿cuál es, a su entender, la raíz de la pobreza y la desigualdad en el país?

Yo creo que el modelo ha sido útil. Hemos crecido a tasas de 5%. Lo que ha fallado es que el Estado no ha hecho su trabajo, su trabajo de redistribución, su trabajo de generar servicios públicos de calidad para las personas. Por eso es que los empresarios hemos decidido -nosotros como CCL desde hace un año- entrar a debatir estos grandes temas nacionales y alcanzar soluciones y propuestas al debate nacional. Aquí estamos hablando de un tema de gestión. Lo que pasa es que en algún momento los empresarios hemos trabajado una agenda de creación de riqueza. Y tal vez hemos dejado de lado nuestra función de supervisar que esa riqueza sea redistribuida por el Estado.

Existen reformas pendientes. laborales, tributarias...pero hoy discutimos una relacionada al tema previsional. ¿Ve usted que hay cimientos y consensos para lograr reformas de este tipo?

Creo que no. Yo creo que esos consensos no se lograron al principio, no veo por qué se lograrían ahora. Tanto el Ejecutivo como el Legislativo tienen que preocuparse de la agenda de corto plazo. Ver cómo articulan adecuadamente la ayuda al norte, cómo sacan adelante estos programas de Con Punche Perú. Hay que trabajar en cómo mover el país, hay que centrarnos en retomar la senda de crecimiento.

"Estas grandes reformas yo creo que van a seguir discutiéndose, pero honestamente no veo que este sea el momento para que salgan adelante. No en este Congreso" Rosa Bueno, presidenta de la Cámara de Comercio de Lima.

¿Diría usted, entonces, que la reforma previsional no tiene un futuro prometedor?

No conozco a fondo el tema previsional, pero lo que sí creo es que en reformas importantes es difícil llegar a un consenso adecuado, porque este Congreso está fragmentado, van negociando artículo por artículo. Y lo que parecía una propuesta interesante, termina resultando un ‘Frankenstein’ entre las negociaciones de los grupos.

El Estado Peruano tiene pendiente recibir la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico. En el caso del Consejo Empresarial, ¿cuáles son las tareas que van a realizar?

La Presidencia pro témpore del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico le corresponde a la Cámara de Comercio de Lima. Efectivamente hay un problema: lo que nosotros vemos es que los procesos de integración como los de la Alianza del Pacífico son políticas de Estado. Los Estados deciden ir hacia allá, lo que ocurre es que la agitación política de la región ha hecho que dos presidentes decidan poner sus intereses ideológicos por encima de sus compromisos internacionales. En mi opinión, la presidencia de la Alianza del Pacífico, a nivel gubernamental, la tiene el Perú. El acuerdo marco es muy claro: esta presidencia pro témpore rota cada año de acuerdo al orden alfabético. Aquí lo que hace falta es un gesto político. En el caso del Consejo Empresarial, la agenda del sector privado va a ser llevar adelante todos los eventos que tradicionalmente se han hecho en la Alianza del Pacífico.

Usted ha sido elegida por un nuevo periodo como presidenta de la CCL. ¿Cuáles son las líneas de trabajo para esta gestión?

Este año, el foco de la gestión va a ser tomar los resultados de los estudios que hemos realizado para trabajar proyectos de regulación que vamos a presentar tanto al Ejecutivo -si se trata de Decretos Supremos- como al Congreso. También estamos viendo cómo apoyamos el Gobierno digital, cómo seguimos trabajando en la mejora de la digitalización de nuestros socios.