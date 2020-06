La crisis más grave de la historia del sector turismo en el Perú –y en el mundo– tiene en nuestro país un componente extra que la hace aún más perjudicial de lo que es: la incertidumbre. La falta de un cronograma preciso sobre la reanudación de actividades y de un plan de corto y mediano plazo tiene a los empresarios del sector “con los ojos vendados” para caminar “en un escenario de posguerra”, explica a El Comercio Adela Cambana, fundadora y gerenta general de la agencia de viajes AC Tours, que opera nacional e internacionalmente desde 1988.

La pregunta más básica del empresariado no está resuelta, apunta Cambana. “¿Cuándo volvemos? No tenemos información. Nos dicen en julio, pero tranquilamente puede ser en agosto o incluso en octubre. ¿Cómo podemos planificar así?”, detalla la ejecutiva. Un ejemplo de lo que dice, añade, se puede verificar con la comercialización de los boletos de avión que están llevando adelante las aerolíneas que operan en el mercado local. “Están vendiendo pasajes para julio, pero no sabemos si efectivamente esos vuelos se van a realizar el mes que viene. No hay un horizonte claro”, refiere la ejecutiva.

Así las cosas, son pocas las expectativas que los actores de esta industria tienen sobre la recuperación para los próximos meses. “Creemos que podemos fluctuar entre un 10% y 20% de nuestra oferta para el segundo semestre de este año, con un avance mayor desde octubre y hasta la Navidad”, comenta al Diario el gerente general de la agencia Viajes Pacífico (VP), Enrique Quiñones.

Esta proyección está por debajo de la estimada por la Organización Mundial de Turismo (OMT) para la reactivación promedio del sector en todo el mundo. ¿Por qué? “Pues porque estamos perdiendo ya varias de las fechas claves de la temporada alta en el Perú (que convocan a la mayor cantidad de viajeros)”, anota el empresario, que lleva más de dos décadas a la cabeza de VP. En efecto, han perdido ya la Semana Santa –muy importante para el turista nacional– y es muy probable que algo similar ocurra con las Fiestas Patrias.

MERCADO INTERNO, UN RESPIRO

Precisamente, el viajero peruano se ha convertido en una de las pocas esperanzas de esta actividad para el 2020. Por eso, la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), en coordinación con diversos actores del Gobierno, está preparando una muy audaz campaña para comercializar, sobre todo en la plataforma online (vía un robusto ‘market place’), paquetes con descuentos que incentiven los viajes internos durante el segundo semestre.

El programa, que lleva por nombre Turismo para Todos, sigue la línea de anteriores campañas que tuvieron éxito en el país años atrás, como ¿Y Tú qué Planes?, y descansa sobre un mercado que, aunque no tiene la visibilidad del segmento receptivo (conformado por los visitantes que llegan del extranjero), es muy potente: más de 45,5 millones de viajes por turismo interno se realizan en nuestros destinos cada 12 meses, generando alrededor de US$6.500 millones, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Es el salvavidas del momento.

Son pocas las expectativas que los actores de esta industria tienen sobre la recuperación para los próximos meses. (Foto: GEC)

Con esa base, la industria espera mitigar tanto como pueda las consecuencias de la pandemia este 2020, y apunta a alcanzar un 50% de actividad para mediados del 2021, ya con el aporte paulatino de los viajeros internacionales, refiere a El Comercio Ignacio Masías, CEO de la cadena Andean Experience, que cuenta con tres hoteles boutique de lujo en el país, además del operador turístico Perú Empire. ¿Cuándo se podrían alcanzar los números conseguidos en el 2019? “La recuperación con respecto a la temporada antes de la pandemia se dará todavía para el 2022”, estima el ejecutivo.

El turista local es importante, sin ninguna duda, pero, a juicio de los empresarios, hay factores que van a jugar en contra, como el miedo a viajar –acota Adela Cambana– o incluso el miedo de las comunidades que residen en los destinos visitados, que podrían temer el contagio de quienes arriben de otras ciudades, indica Ignacio Masías. “El mercado interno es hoy un paliativo, pero la sostenibilidad a mediano y largo plazo requiere al receptivo”, explica la cabeza de Andean Experience.

Este vértice, el conformado por los viajeros que llegan desde el exterior, generó ingresos por US$4.784 millones en el 2019, tras la visita de 4,4 millones de turistas foráneos, según el Mincetur. “Por eso es importante trabajar desde ya en mejorar la dañada imagen del país en el mundo”, señala Masías. Y esa tarea es urgente, dice.

A PROMOVER Y REINVENTARSE

Un factor valioso al momento de reposicionar la imagen del Perú en el exterior es garantizar a los viajeros que tendrán un servicio médico de confianza, sustentado en una infraestructura de salud que pueda atenderlos si acaso tuvieran problemas de contagio no solo en Lima, sino en el interior del país, destaca Enrique Quiñones, líder de Viajes Pacífico.

“Ahora estamos haciendo noticia por ser una de las naciones más afectadas por el COVID-19 a nivel global, no estamos dando la imagen correcta”, detalla el empresario, y añade que “hay inacción por parte de Prom-Perú”.

En efecto, hay una labor pendiente por parte del Estado, ratifica el gerente general de la cadena de hoteles Casa Andina, Juan Stoessel. No solo en lo que se refiere a la promoción del país en el concierto internacional –o la mejora de su imagen, en este momento–, sino en cuanto a la política de soporte a la industria en estos tiempos de crisis. “Vemos idas y vueltas por parte del Gobierno. Nos escuchan, nos apoyan con los programas Reactiva, por ejemplo, pero luego nos ponen trabas o se retrocede con las medidas, porque son impopulares”, anota.

Como se sabe, la cadena ha llevado adelante una reinvención de su oferta para lidiar con la baja ocupación de estos días, creando productos como Casa Andina Home y Casa Andina Work, a los que acaban de añadir su servicio de delivery. “Eso ayuda a la caja, pero no es la solución frente a la recesión que se nos viene. Debemos trabajar, el íntegro de los ‘stakeholders’, mirando el mediano y largo plazo”, señala Stoessel.

Esperar hasta el 2022, coinciden todos, sería regalar tiempo.

