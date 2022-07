Las exportaciones industriales alcanzaron en los cuatro primeros meses del 2022 los US$ 3.178 millones, un incremento de 26,7% respecto a similar periodo del 2021 y un 32,3% por encima de lo alcanzado 10 años atrás, indicó el Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

“Este hito histórico de las exportaciones industriales estuvo impulsado por el dinamismo de rubros como minerales no metálicos, metalmecánica, textiles y confecciones, químicos y siderometalúrgico, y joyería”, refirió el presidente de la SNI, Jesús Salazar.

MIRA | Repsol mantendrá precios del gasohol 90 tras reincorporación del ISC

Respecto al valor de las exportaciones, destacaron los envíos de químicos (US$ 720 millones), sidero-metalúrgicos y joyería (US$ 637 millones), pesqueros (US$ 614 millones), minerales no metálicos (US$ 267 millones) y metalmecánico (US$ 202 millones) que alcanzaron valores FOB sin precedentes.

El líder gremial resaltó la recuperación de las ventas al exterior del sector textil y confecciones, que alcanzaron los US$ 585 millones en el primer cuatrimestre del 2022, un incremento del 30,8% respecto a similar periodo del año anterior.

“Sin embargo, estas cifras aún permanecen 12,2% por debajo del valor exportado en el primer cuatrimestre del 2012, año donde las ventas al exterior de este sector alcanzaron un pico histórico”, apuntó.

Asimismo, las exportaciones de maderas y papeles ascendieron a US$ 108 millones en el primer cuatrimestre del año y registraron un crecimiento de 22,3% en comparación a similar periodo del 2021; sin embargo, aún se mantienen 22,3% por debajo de las ventas registradas en el mismo periodo del 2014 (US$ 139 millones).

El IEES detalló que las mayores ventas al exterior de minerales no metálicos, sector que representa el 8.4% de las exportaciones industriales, estuvieron sustentadas en el incremento de las exportaciones de productos como fosfatos de calcio naturales (+32,7%), antracitas (+71,8%), vidrio de seguridad contrachapado (+186,9%), cementos sin pulverizar (+57,8%) y cemento portland (+49,9%).

A su vez, el alza de las ventas al exterior del sector metalmecánica, actividad que participa con el 6,3% de las ventas, estuvo influenciado por las mayores ventas de maquinarias y equipo de ingeniería civil, y partes (+74,0%), maquinarias y equipo industriales, y sus partes (+28,6%), vehículos de carretera (+17,0%), maquinarias y equipo generadores de fuerza (+15,2%) y enseres domésticos de metales comunes (+81,9%), entre otros.

ENCUENTRA EN ECONOMÍA | “Nosotros fuimos los primeros en certificar energía renovable en el Perú”

Respecto al sector textil, que representa el 18,4% de las exportaciones, el incremento estuvo sustentando en las mayores exportaciones de polos de algodón y camisetas, de punto (+31,3%), camisas de punto para hombres o niños (59,8%), pelo fino cardado o peinado de alpaca (+35,7%), las demás prendas de vestir de punto de algodón (+7,9%) y los demás tejidos de punto de algodón teñidos (+48,3%), entre los principales.

El presidente de la SNI resaltó que, en estos cuatro primeros meses del año, las exportaciones industriales estuvieron dirigidas a más de 130 países de destino, resaltando los envíos hacia Estados Unidos, Chile, Colombia, Ecuador y Bolivia, los cuales participaron con el 25,5%; 8,9%; 7,4%; 6,5% y 5,1% del total de las ventas, respectivamente.