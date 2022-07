De acuerdo a cifras preliminares del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam), durante el mes de mayo del presente año, las exportaciones habrían sumado US$4.015 millones, esto representaría una caída de 14,86% respecto al mismo periodo del 2021.

Además, con este resultado, se estaría registrando el tercer mes consecutivo con la balanza comercial en negativo.

En este mes, Estados Unidos figura como el principal destino de las exportaciones peruanas, mercado que sumó US$598 millones en envíos, lo que evidenciaría un incremento de 19,08% en relación al mismo periodo del año anterior.

“No obstante, los envíos hacia China habrían disminuido 70,49% al sumar US$589 millones, resultado que se explicaría por la aplicación de la política de COVID Cero por parte del gobierno chino, cuyas cuarentenas tuvieron un efecto negativo sobre la demanda de productos importados debido a la paralización de las operaciones en las fábricas”, refirió el Idexcam.

Le siguió Japón, destino al cual se despacharon US$286 millones (+18,30%); India, US$258 millones (+306,34%); Canadá, US$218 millones (+11,26%); Chile, US$194 millones (+38,29%); Reino Unido, US$171 millones (+417,81%); Suiza, US$166 millones (+12,09%); Corea del Sur, US$157 millones (-17,01%); y Países Bajos, US$135 millones (+7,08%).

De los 10 países analizados, ocho mostraron variaciones positivas en relación a mayo del 2021, mientras que las exportaciones de los otros dos descendieron.

Productos exportados

Por otro lado, entre las principales líneas de producto exportadas por el Perú, los minerales de cobre reportarían 350.887 toneladas por el valor de US$728 millones, una caída de 46,92% en cuanto a cantidad y 55,57% en cuanto a valor.

De igual manera, las barras de oro con 29 toneladas (-11,54%) por US$637 millones (+1,48%); paltas frescas, 103.579 toneladas (+9,71%) por US$176 millones (-5,06%); cátodos de cobre refinado, 15.676 toneladas (+47%) por US$151 millones (+37,24%); gas natural licuado, 363.837 toneladas por US$141 millones y demás gasolinas sin tetraetilo de plomo (nafta), 106.552 toneladas por US$97 millones.

Así también, los minerales de zinc y sus concentrados, 64.736 toneladas (-62,89%) por US$ 76 millones (-58,64%); residual 6, 78.915 toneladas (+16,10%) por US$ 62 millones (80,59%); estaño sin alear, 1.517 toneladas (50,97%) por US$ 59,4 millones (+83,22%) y combustibles para aviones (tipo queroseno), destinado a las empresas de aviación, 41.282 toneladas (+39,31%) por US$ 59,1 millones (+292,38%).

Cabe mencionar que entre las líneas de producto exportadas del macro sector tradicional figuran los minerales de cobre, cuyo desempeño ha caído, en parte por la menor demanda de China, y otros factores internacionales; las barras de oro, los cátodos de cobre refinado; el gas natural licuado; y las demás gasolinas sin tetraetilo de plomo (Nafta).

Mientras que, en el macro sector no tradicional destacarían las paltas frescas cuyos envíos totalizaron 103.579 toneladas (+9,71%) por US$176 millones (-5,06%); pota congelada, 17.591 toneladas (-35,55%) por US$35 millones (-13,86%) y espárragos frescos, 11.375 toneladas (+3,35%) por US$27 millones (+1,35%).

Igualmente, figuran el alambre de cobre refinado, 2.383 toneladas (+29,76%) por US$24 millones (+26,98%); y preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales, 23.123 toneladas (+31,01%) por US$23 millones (+43,53%).