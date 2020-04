En la tercera subasta de fondos del programa Reactiva Perú –por un valor de S/30.000 millones–, para brindar liquidez vía créditos con garantía a las empresas paralizadas por el aislamiento social, el Scotiabank se adjudicó fondos en los cuatros tramos.

"Como Scotiabank, ratificamos nuestro compromiso de contribuir a sostener la cadena de pagos de la economía en el país, protegiendo así el empleo y los negocios de miles de familias. Lo hacemos por nuestro país y el futuro de todos los peruanos”, señaló Miguel Uccelli, CEO de Scotiabank en Perú.

Con ello, los cuatro bancos más grandes del país –BCP, BBVA, Scotiabank e Interbank– ofrecerán a las empresas créditos a tasas muy bajas respecto de las corporativas.

Jorge Carrillo, profesor de Pacífico Business School, explicó que en la actualidad el foco de los bancos no estarían en realizar cobranzas de las deudas -dada la coyuntura en la que más del 50% de las actividad económica está paralizada-, sino en evitar que las empresas quiebren.

En esta línea, comentó que el hecho de que los cuatro bancos más grandes del país se hayan adjudicado fondos de Reactiva Perú responde a la intención de “tirarle un salvavidas” a sus clientes (empresas), con el objetivo de evitar su desaparición y, con ello, de las respectivas deudas crediticias.

“Si yo como banco sé que voy a tener meses complicados por la cobranza de créditos y moras, entonces, tiro un salvavidas a las empresas. Ahora, a los bancos no les interesa cobrarles, sino evitar que mueran [las empresas]. Lo que quieren es inyectar dinero [a un costo] barato [producto de las tasas bajas de Reactiva Perú] como un respirador artificial para luego ya resucitarlos”, detalló Carrillo.

Un ejemplo de esto es el BBVA, que brindará créditos a tasas desde 0,5% en el marco de este programa de créditos con garantía, según reportó la misma entidad. El experto, en esta línea, dijo que en efecto se trata créditos “muy baratos”.

“Esta es una estrategia del banco grande, dado que tiene clientes (empresas) y no puede darles la espalda. En el caso del BBVA, por ejemplo, tienen la tasa más baja. En un escenario normal, el banco podría haber fijado un par de puntos porcentuales para créditos con garantías al 98%. A eso hay que sumarle el costo operativo y otros. Por lo menos, trasladando costos se deberían tener tasas de 4% y 5%, pero en el programa van máximo a 3%”, indicó Carrillo.

“Esto nos dice que van [a otorgar créditos] a casi pérdidas. Ponen el hombro para que no mueran las empresas y se mantengan a flote”, complementó el experto.

Siguiendo esta línea, Carrillo señaló que Scotiabank -viendo que los otros grandes bancos ya se habían adjudicado fondos- no podía quedar rezagado.

“Como todos los bancos, Scotiabank también tiene su cartera de clientes (empresas). Entonces, no podía no darles un rescate mediante los créditos de Reactiva Perú, cuando los clientes de otras entidades sí están teniendo este tipo de respaldo. Quedaría mal si no los rescata”, remarcó.

DETALLES DE LA SUBASTA

El Banco Central de Reserva (BCR), a cargo de las subastas, informó que las entidades financieras cobrarán tasas de interés anual de entre 1,53% y 2,71% para los clientes, considerando la comisión de 0,5% de Cofide.

Para la garantía de 98%, la tasa promedio fue de 2,21%; mientras que para la de 95%, 1,06%. En tanto, para los créditos con garantía de 90% y 80%, la tasa promedio para los clientes es de 1,05% y 1,03%, respectivamente.

Asimismo, en la sesión de este martes 28 se subastaron créditos con garantías al 98% en un esquema especial, que consiste en préstamos hasta por S/10.000. Así, fueron S/27 millones en este segmento a una tasa de interés promedio de 2,99%, que alcanzaría los 3,49% con la comisión de Cofide.

Carrillo explicó que este esquema especial habría surgido como un nuevo tramo ante la falta de demanda por los créditos con garantías al 98% usuales. El reporte del BCR le da la razón: los fondos del esquema especial tuvieron mayor respuesta que los préstamos al 98% normales.

#BCRP realizó tercera subasta de fondo del Programa Reactiva Perú por S/ 3 962,5 millones a 1,07% en promedio.

>> https://t.co/350hcqLfYu pic.twitter.com/P6S4sASvx5 — Banco Central de Reserva del Perú - BCRP (@bcrpoficial) April 28, 2020

El experto acotó que el hecho de que las tasas en esta tercera subasta sean superiores a las primeras respondería a que los bancos ya cubrieron su cartera de clientes en las anteriores. Así, en línea a una menor competencia se tendrían intereses ligeramente mayores.

En total, el BCR reportó que se colocaron S/3.962,5 millones en esta tercera sesión de subasta. La demanda fue de S/8.908,2 millones.

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido informativo sobre el coronavirus.

______________________________

¿Qué es la covid-19?

La covid-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del covid-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

VIDEO RECOMENDADO

Impuesto de solidaridad: “Hay que ver a partir de qué monto tiene que darse”, afirma Martín Vizcarra

TE PUEDE INTERESAR